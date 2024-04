Scoop: la storia vera dietro al film Netflix sul Principe Andrea

Nel 2020, prima di produrre Scoop, il film sulla storia vera dell’intervista che la BBC fece al Principe Andrea in merito al suo legame con Jeffrey Epstein, Netflix aveva pubblicato Jeffrey Epstein: Filthy Rich, uno sguardo approfondito sullo scandalo del traffico sessuale di Jeffrey Epstein e su come ha usato il suo potere e la sua ricchezza per coprire i propri crimini. La docuserie approfondisce il ruolo di Epstein e Guylaine Maxwell nel reclutamento di donne (anche minorenni) che in seguito si sono fatte avanti come vittime di uno “schema piramidale” di molestie.

Sebbene la docu serie originale di Netflix abbia fornito una panoramica di ciò che è accaduto a porte chiuse nel processo penale contro il finanziere, non ha approfondito uno dei personaggi legati a questa operazione. La famiglia reale britannica è negli ultimi tempi al centro dell’interessa dei media, da Meghan Markle e il Principe Harry che si sono dimessi dai loro doveri reali, fino alle recenti ossessioni per lo stato di salute di re Carlo III e Kate Middleton, con quest’ultima costretta a dover fare un annuncio pubblico sulla sua battaglia contro il cancro.

Tuttavia, la notizia del legame del Principe Andrea con Epstein e delle accuse di violenza sessuale nei suoi confronti è stata probabilmente la più controversa di tutte. Dopo aver lasciato i suoi doveri reali e aver visto la sua reputazione macchiata, il Duca di York ha accettato di rilasciare un’intervista esclusiva alla BBC nel 2019 con la speranza di chiarire la sua relazione con il finanziere. Questa storia di vita reale è al centro dell’ultimo film Netflix, Scoop (qui la recensione), interamente incentrata sulla preparazione della famigerata intervista a Newsnight e sulle sue ripercussioni.

Il principe Andrea e Jeffrey Epstein erano vicini dagli anni ’90

Come viene riportato da Scoop (qui la recensione) nell’intervista del Principe Andrea (Rufus Sewell) a Emily Maitlis (Gillian Anderson), egli incontrò Jeffrey Epstein per la prima volta nel 1999 per tramite di Guylaine Maxwell. Lui e la Maxwell si conoscevano da quando lei era una studentessa universitaria a Oxford. Secondo il Daily Mail, il Duca di York ha trascorso una vacanza sull’isola privata di Epstein nei Caraibi nel 1999, la prima di molte interazioni che hanno avuto nel corso degli anni. Dai 40 anni di Andrew ai 18 anni della Principessa Beatrice, i due sono stati fotografati insieme in diverse occasioni, anche dopo che il finanziere è stato condannato al carcere nel 2008.

Quando Maitlis ha chiesto nell’intervista a Newsnight del suo incontro con Epstein a Central Park nel 2010, il principe ha detto che quel giorno si erano incontrati per rompere i legami a causa delle accuse. Tuttavia, Andrew è rimasto a casa di Epstein per alcuni giorni dopo questa conversazione, rendendo meno credibili le sue affermazioni sulla rottura dell’amicizia. Soprattutto perché ha negato l’affermazione di essere stato un ospite d’onore a una festa di quattro giorni, presumibilmente per celebrare la scarcerazione di Epstein. Secondo un’intervista rilasciata nel 2019 alla BBC, il Duca di York ha dichiarato che non si trattava di una festa, ma piuttosto di un piccolo incontro con solo otto o dieci persone presenti.

Il principe Andrea fu accusato di aver abusato di Virginia Roberts Giuffre, una delle vittime di Epstein

Oltre al suo legame con un trafficante di sesso condannato, il Principe Andrea è stato citato anche nel caso giudiziario di Epstein del 2015. La menzione non era dovuta solo alla sua relazione con il finanziere, ma piuttosto al legame del reale con Virginia Roberts Giuffre, una delle vittime di Epstein. La Giuffre ha avuto un’infanzia difficile, avendo subito abusi e la mancanza di una vera famiglia prima di incontrare Maxwell ed Epstein per quello che credeva fosse un colloquio di lavoro per diventare una massaggiatrice. Dopo essere stata abusata dallo stesso finanziere, ha accusato il principe Andrea di violenza sessuale dopo il loro incontro a Londra nel 2001.

All’epoca la ragazza aveva solo 17 anni e da allora è circolata su Internet una fotografia scattata quella notte, che mostra il Duca di York con il braccio intorno alla vita di lei. Non è stata l’unica volta che la Giuffre ha accusato il reale di cattiva condotta sessuale. Nella sua causa civile, la donna ha raccontato che Epstein ha abusato di lei altre due volte, nelle proprietà di Epstein a Manhattan e a Little St. Nell’intervista rilasciata a Newsnight, il Principe Andrea ha dichiarato di non ricordare di aver incontrato la Giuffre e ha negato di aver avuto rapporti sessuali con lei.

Scoop si concentra sul modo in cui i giornalisti della BBC si sono assicurati un’intervista con il principe Andrea in mezzo allo scandalo

Sebbene il film Scoop di Netflix tratti delle accuse e dell’amicizia tra il principe Andrea e Epstein (principalmente attraverso la conversazione con la BBC), la pellicola si concentra anche su le donne che hanno assicurato l’intervista al canale britannico. La protagonista è Sam McAlister (Billie Piper), l’ex produttrice di Newsnight che convinse il principe reale e la sua segretaria privata di allora Amanda Thirsk (Keeley Hawes) a dare il via libera all’intervista. In un colloquio con Esquire, la McAlister in carne e ossa ha raccontato come ha usato la brutale onestà per convincere il principe e il suo team:

“Il lavoro si basava sulla connessione e sull’integrità. Le persone dovevano fidarsi di te e di ciò che dicevi. E così ho dimostrato la mia fiducia alle persone essendo onesta e diretta con loro. In quel momento eravamo circa a metà della trattativa, quindi eravamo lì da un’ora, quindi non è così schietto come sembra, ma abbiamo creato un vero e proprio rapporto. Sapevo che si fidava delle mie parole“.

Dopo che McAlister ha organizzato l’intervista (un processo che ha richiesto circa 13 mesi in totale, con la principessa Beatrice che si è presentata durante la negoziazione), è stato il momento per Emily Maitlis e la produttrice Esme Wren (Romala Garai) di preparare e orchestrare l’intervista. In un’intervista a Vanity Fair, la Maitlis ha raccontato di essere stata molto ansiosa durante questo periodo di preparazione e fin troppo consapevole di dover realizzare “un’intervista che potesse reggere in tribunale“.

Una volta terminata l’intervista, McAlister ha dichiarato che il Principe Andrea e il suo team erano molto ottimisti, mentre la BBC non riusciva a credere che l’intervista sarebbe arrivata alla luce del sole. Dopo la messa in onda, al Principe Andrea sono stati tolti i titoli militari e il diritto di essere chiamato “Sua Altezza Reale“. Ha anche patteggiato la causa per violenza sessuale e ha pagato una somma non rivelata a Giuffre. Quanto alla McAlister, ha scritto il libro di memorie che ha ispirato il film di Netflix, Scoops: Inside theBBC’s Most Shocking Interviews from Prince Andrew to Steven Seagal. Come la McAlister, anche Maitlis ha lasciato la BBC e ora conduce The News Agents su LBC Radio.