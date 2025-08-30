Security: dal cast al finale, le curiosità sul film con Antonio Banderas

Prima di recitare nell’acclamato Dolor y Gloria, il film di Pedro Almodovar che gli ha fatto guadagnare la sua prima nomination all’Oscar, Antonio Banderas ha preso parte, tra i tanti, al film Security, action thriller diretto da Alain DesRochers e scritto dagli sceneggiatori Tony Mosher e John Sullivan. All’interno di questo, uscito nel 2017, l’attore spagnolo interpreta un’inarrestabile guardia del corpo pronto a tutto pur di difendere un’innocente bambina. Nello stesso anno in cui recita in Vendetta finale, Banderas dimostra ulteriormente la sua predisposizione a tale genere, risultando minaccioso e agguerrito quanto occorre alla storia. Un ruolo non inedito, ma che gli permette di mettersi alla prova anche con prove più fisiche.

Girato in Bulgaria con un budget di 15 milioni di dollari, il film presenta tutte le principali caratteristiche che il genere richiede, con sequenze action di grande impatto ma anche tanta emotività. Al pari di titoli simili come Man on Fire o The Equalizer, anche qui si costruisce infatti una relazione tra un duro e una giovane da proteggere, insegnandosi molto a vicenda. Nonostante il cast di celebri attori presenti, però, Security è passato grossomodo inosservato, arrivando direttamente in streaming per molti paesi. Ciò ha dunque impedito al film di conoscere una maggior popolarità.

Per quanti sono curiosi di vedere Banderas in un ruolo diverso da suoi soliti, questo è però il titolo giusto. Allo stesso tempo, per gli amanti di questo genere si tratta di un buon prodotto in grado di regalare intrattenimento a volontà nella sua durata di appena un’ora e mezzo. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Security

Protagonista del film è Eduardo “Eddie” Deacon, veterano delle forze speciali estremamente preparato ad ogni tipo di combattimento, sia con armi che a mani nude. Nonostante la sua gloriosa attività, da quando egli ha lasciato la Delta Company dei Marine non è più riuscito a trovare un’occupazione decente. Questo ha ovviamente avuto pesanti ripercussioni sulla sua vita, a partire da quella famigliare. La sua frustrazione si ripercuote infatti sui rapporti con la moglie e la figlia. Alla disperata ricerca di un nuovo impiego che gli permetta di ottenere un sostentamento minimo, Eddie finisce con l’accettare l’incarico di addetto alla sicurezza in centro commerciale.

Questo si trova però in una zona particolarmente malfamata della città, dove rapine e scontri con armi da fuoco sono pressocché all’ordine del giorno. Già alla sua prima notte di servizio, infatti, egli si ritrova coinvolto in un brutto affare. Una giova bambina di nome Jamie bussa infatti alle porte del centro, alla ricerca di un rifugio sicuro. Eddie apprenderà di come sia riuscita a scappare da un gruppo di assassini, i quali la vogliono morta in quanto testimone di un delicato processo. Prima che Eddie possa rendersene conto, il boss criminale Charlie e i suoi uomini circonderanno il centro commerciale, dando vita ad un assalto da cui sarà difficile uscire vivi.

Il cast del film

Come anticipato, nel ruolo del protagonista Eddie Deacon vi è l’attore Antonio Banderas. Entusiasta dalla possibilità di interpretare un ruolo tanto basato sulla fisicità, egli accettò da subito l’offerta, iniziando a prepararsi con grande dedizione. In particolare, Banderas si sottopose ad un rigido addestramento che gli ha permesso di interpretare quante più scene possibile, senza ricorrere troppo a controfigure. Allo stesso tempo, si è esercitato nell’utilizzo di varie armi, così da avere una maggiore padronanza di queste al momento delle riprese. Accanto a lui, nei panni della giovani Jamie, vi è l’attrice Katherine de la Rocha. Per lei si è trattato dell’esordio cinematografico in un ruolo di rilievo, ed è stata scelta tra numerosissime candidate.

Nei panni dello spietato criminale Charlie, invece, si ritrova l’attore premio Oscar Ben Kingsley. Noto per i suoi ruoli di vario genere, questi ha negli ultimi anni interpretato diversi villain, cercando però di distinguere ognuno di questi tra loro. Per questo nuovo personaggio, infatti, ha ricercato la freddezza necessaria per ordinare di far uccidere una bambina. Nel film si ritrova poi l’attore Liam McIntyre, celebre per essere stato il protagonista della serie Spartacus, nei panni di Vance. Cung Le, ex lottatore di arti marziali miste, interpreta Dead Eyes, mentre l’attore taiwanese Jiro Wang è Johnny Wei, qui nel suo primo film statunitense. Infine, Chad Lindberg recita nel ruolo di Mason.

Il finale di Security

Nel finale di Security, Eddie, Ruby e gli altri riescono ad uccidere diversi mercenari; la donna, più tardi, muore però dissanguata in seguito a diverse sparatorie, così come Mason, che viene ucciso da una squadra di finti U.S Marshals, ed il cecchino di Charlie. Quando lo stesso Charlie irrompe nel centro commerciale e cattura Jamie, minacciando di ucciderla, arriva Eddie, già colpito da un proiettile: quando il criminale sta per sparare a Eddie, Jamie lo colpisce con un taser, permettendo ad Eddie di sparargli, uccidendolo. Poco dopo arriva la polizia e Jamie, Eddie e Vance escono vivi dal centro commerciale. Il film finisce dunque con Eddie, nel frattempo guarito dalle ferite di pistola, all’aeroporto, che si ricongiunge con sua figlia, Silvia, ormai cresciuta.

Il finale di Security porta con sé un messaggio chiaro sul valore della resilienza e sul significato più profondo della protezione. Eddie, inizialmente un uomo alla ricerca di un riscatto personale e professionale, trova un nuovo senso di sé attraverso la difesa di Jamie, trasformando il lavoro da semplice impiego a missione morale. Lo scontro finale evidenzia come il coraggio e la determinazione possano emergere anche nelle condizioni più avverse, ribaltando il ruolo di individui apparentemente comuni. La ricongiunzione con la figlia chiude il cerchio tematico, restituendo ad Eddie dignità, speranza e un rinnovato senso di paternità.

Il trailer di Security e dove vedere il film in streaming e in TV

Security è attualmente presente su Netflix, una delle piattaforme streaming più famose disponibili sul Web. Per poterlo vedere, basterà sottoscrivere un abbonamento generale, cosa che permetterà l’accesso anche a tutti gli altri titoli presenti nel catalogo. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di sabato 30 agosto alle ore 21:00 sul canale 20 Mediaset. Potrà dunque essere visto in quest’occasione da quanti ne sono incuriositi.

