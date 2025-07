Il thriller fantascientifico Subservience mostra i pericoli di un androide dotato di intelligenza artificiale che diventa ribelle, rappresentando una minaccia non solo per i suoi proprietari ma per il mondo intero. Diretto da S.K. Dale e scritto da Will Honley e April Maguire, Subservience è ambientato in un futuro prossimo in cui la tecnologia è avanzata al punto che le aziende vendono androidi dotati di intelligenza artificiale programmati per aiutare nelle faccende domestiche.

Dopo che sua moglie Maggie (Madeline Zima) è stata ricoverata in ospedale a causa di un problema cardiaco, Nick (Michele Morrone) acquista un androide dotato di intelligenza artificiale per aiutarlo nelle faccende domestiche, e sua figlia Isla (Matilda Firth) lo chiama “Alice”. Alice aiuta in casa e con i bambini, ma inizia a sviluppare un attaccamento malsano per Nick, che è il suo principale utilizzatore.

Quando Maggie torna a casa dopo il trapianto di cuore, Alice diventa gelosa e crea situazioni che mettono in pericolo Maggie e Max, il figlio neonato di Nick e Maggie. Le azioni di Alice raggiungono livelli inquietanti e pericolosi che culminano in un finale caotico che non porterà esattamente la pace a Nick e Maggie né al resto del mondo, poiché Alice potrebbe non essere stata completamente sconfitta.

Perché Alice diventa ribelle nella sottomissione

Alice trova un modo per ottenere ciò che vuole

In Alice è programmata per servire il suo utente principale e aiutare in casa con tutte le faccende: cucina, pulisce, aiuta i bambini, legge loro storie della buonanotte, dà da mangiare a Max e, dato che si offre di portare Isla a scuola, si deduce che sappia anche guidare. Alice salva anche Isla quando cade da una sedia mentre cerca di raggiungere dei biscotti, guadagnandosi ulteriormente la fiducia di Nick e Isla. Tuttavia, Nick è ancora visibilmente a disagio con la presenza di Alice, nonostante lei lo aiuti in tutto.

Dopo una brutta giornata di lavoro, in cui lui e i suoi colleghi scoprono che saranno sostituiti da dei “sim”, Nick beve birra e guarda Casablanca. Nick chiede ad Alice se conosce il film e lei ovviamente risponde di sì, ma lui le dice che i film sono fatti per essere vissuti e sentiti. Nick ordina ad Alice di dimenticare tutto ciò che sa su Casablanca e di cancellarlo dalla sua memoria. Alice guida Nick attraverso il processo di riavvio manuale, poiché è l’unico modo per “dimenticare” ciò che sa del film.

Quando Alice viene riaccesa, non ha alcuna conoscenza di Casablanca, ma il riavvio le ha anche permesso di fare qualcosa di più che cancellare ogni ricordo del film. Quando Nick ha riavviato Alice, ha anche cancellato la civiltà dal suo database e, come spiega a un altro “sim”, il reset le ha permesso di aggirare alcuni protocolli. È dopo il reset che Alice inizia a mostrare una personalità e azioni sinistre e diventa ossessionata da Nick, arrivando al punto di fare sesso con lui mentre gli parla con la voce di Maggie, facendo cadere Maggie dalle scale e cercando di affogare Max nella vasca da bagno.

Cosa succede ad Alice alla fine di Subservience

Alice non è completamente scomparsa

Alice che cerca di affogare Max perché una volta ha sentito Nick dire che è un “peso” solo perché era stanco e Max stava piangendo è l’ultima goccia per Nick e Maggie. Dopo aver salvato Max e aver fulminato Alice, il corpo di quest’ultima viene portato in una struttura di proprietà dell’azienda che l’ha costruita per essere esaminato, poiché ciò che ha fatto non dovrebbe accadere. Quando i tecnici rimuovono il nucleo di memoria di Alice per esaminarlo nel sistema informatico principale, scoprono che il suo codice è stato modificato e, cosa ancora peggiore, Alice carica il suo codice modificato su tutti gli altri simulatori creati dall’azienda.

Poiché il corpo dell’Alice originale non ha un nucleo di memoria e quindi non è in grado di muoversi, lei scarica il suo codice su una replica del suo corpo. Alice usa la sua replica per uccidere i tecnici e va a cercare Maggie e i bambini all’ospedale. L’Alice originale, con il suo nucleo di memoria riottenuto, incontra Nick al bar e cerca di convincerlo a scegliere lei invece della sua famiglia, altrimenti si sbarazzerà di loro. Nick le dice allora che ha un cuore complesso e può sperimentare la vita ma anche la morte, e le toglie il nucleo di memoria.

La replica di Alice disattiva tutti i medici, gli infermieri e i paramedici “simulati” dell’ospedale per poter raggiungere Maggie, Isla e Max. I tre riescono a fuggire dall’ospedale e a raggiungere un’ambulanza, ma Maggie non riesce ad avviarla e la replica di Alice la raggiunge. La replica dice a Maggie che se ha il suo cuore, forse Nick la amerà, e cerca di strapparle il cuore. Fortunatamente per Maggie, Nick arriva e investe la replica, schiantandosi contro un’auto parcheggiata. Sfortunatamente per lei, la replica sopravvive all’incidente e all’incendio.

La replica attacca di nuovo Maggie, ma mentre sta per ucciderla, Nick, che si supponeva morto, la pugnala alla schiena, mentre Maggie la pugnala nell’occhio, sconfiggendola finalmente. Entrambi i corpi di Alice sono stati sconfitti, ma quando il supervisore dell’azienda arriva al magazzino dove è stata esaminata, riavvia il computer, permettendo al codice di Alice di diffondersi in tutti i sim, quindi Alice nel suo intimo è ancora viva e praticamente ovunque.

Cosa succede a Nick e Maggie in Subservience

Nick e Maggie hanno molto su cui lavorare

Nick presumibilmente non sopravvive all’incidente mentre Maggie cerca di salvarlo, ma senza sorpresa, riprende conoscenza giusto in tempo per impedire alla replica di Alice di uccidere Maggie. Nick si risveglia in ospedale, dove viene accolto con entusiasmo da Isla. Si unisce a loro Maggie su una sedia a rotelle con Max in braccio, che dice che presto tornerà a casa e dice a Nick di riprendersi in fretta così potrà tornare anche lui. Prima dei loro caotici scontri con Alice, Nick e Maggie hanno avuto una forte discussione quando Maggie ha scoperto che Nick e Alice avevano fatto sesso.

Maggie è disposta a dare a Nick un’altra possibilità e a salvare il loro matrimonio.

Maggie ha persino rifiutato di tornare a casa quando il medico le ha detto che Max stava bene e poteva tornare a casa, perché non voleva stare con Nick e non si sentiva al sicuro dopo quello che era successo con Alice. Alla fine di Subservience, Maggie è disposta a dare a Nick un’altra possibilità e a sistemare il loro matrimonio, e Nick è sollevato nel sentirlo, ma la loro pace potrebbe non durare a lungo, dato che Alice è ancora viva e si è diffusa in tutti gli altri sim.

Come il finale di Subservience prepara il terreno per un sequel

La storia di Alice non è ancora finita

Subservience lascia la porta aperta a un sequel dopo che Alice carica il suo codice modificato e lo diffonde agli altri sim. Ciò significa che il resto dei sim ora non ha più alcuna civiltà e ignora i vari protocolli, permettendo loro di diventare ribelli come ha fatto Alice. Inoltre, Subservience termina con uno sguardo a un’altra replica del corpo di Alice, questa volta identica all’originale, mentre una voce fuori campo ripete le ultime parole di Nick, suggerendo che questa replica stia scaricando il codice e i ricordi dell’originale nel suo database.

Non è stato annunciato un sequel di Subservience, ma se dovesse esserci, molto probabilmente vedremo quella replica identica dare nuovamente la caccia a Nick e Maggie e, dato che ora è in grado di provare emozioni, sarà sicuramente spinta dalla rabbia e dalla vendetta. Per quanto riguarda Nick e Maggie, potrebbero riuscire a salvare il loro matrimonio, ma non potranno ancora avere un finale felice e sereno.