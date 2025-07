La bambina che amava Tom Gordon: il libro di Stephen King diventa un film!

La bambina che amava Tom Gordon sta finalmente per diventare un film. Il romanzo horror psicologico di Stephen King del 1999 racconta la storia di una bambina di nove anni che si perde nel bosco con solo il suo walkman e, mentre ascolta le partite di baseball, il suo amore per il lanciatore Tom Gordon inizia a provocare vividi allucinazioni, visioni che potrebbero però essere la chiave per la sua sopravvivenza.

Ci sono già stati due tentativi falliti di adattare questo romanzo in un film. Il primo è stato quando George A. Romero è stato incaricato di scrivere e dirigere un adattamento cinematografico, ma quei piani si sono arenati nell’ottobre 2005. Più di recente, nel novembre 2020, era stato annunciato che Lynne Ramsay era stata ingaggiata per dirigere il film, ma anche questo tentativo è fallito.

Ora, però, il film è ufficialmente in lavorazione con JT Mollner come sceneggiatore e regista per la Lionsgate. Mollner ha già scritto The Long Walk della Lionsgate, anch’esso basato su un libro di Stephen King del 1979 e diretto da Francis Lawrence. Mollner tornerà dunque presto a confrontarsi con un altro racconto del maestro del brivido. Il presidente della Lionsgate Motion Picture Group, Erin Westerman, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“JT è un regista che crediamo abbia un futuro brillante. In tutte le sue opere crea personaggi, soprattutto giovani, così avvincenti, strazianti ed emozionanti da sembrare uscire dallo schermo. E naturalmente questo è ciò che fa anche Stephen King nelle sue pagine. La storia di sopravvivenza e perseveranza in La bambina che amava Tom Gordon è senza tempo. Amiamo questa storia da molto tempo e JT è la scelta perfetta per adattare e dirigere questo grande successo di King”.

Cosa possiamo aspettarci dall’adattamento di La bambina che amava Tom Gordon

Sebbene l’iconico regista horror George A. Romero non sia mai riuscito a realizzare il film, JT Mollner è una scelta altrettanto valida. È noto soprattutto per aver scritto e diretto il thriller Strange Darling del 2023, che ha ricevuto recensioni entusiastiche, ottenendo un punteggio del 96% su Rotten Tomatoes, con i critici che hanno elogiato Mollner per aver offerto un’esperienza incredibilmente imprevedibile ed elettrizzante.

Lo stesso Stephen King ha elogiato Strange Darling, definendolo “un capolavoro intelligente” che è “davvero fantastico”. Probabilmente è per questo che Mollner è stato scelto per scrivere il film The Long Walk e ora per scrivere e dirigere La bambina che amava Tom Gordon. Con la sua seconda trasposizione di un’opera di Stephen King, Mollner sta rapidamente diventando uno degli adattatori più frequenti dei lavori dell’autore, insieme a Mike Flanagan (di cui vedremo presto al cinema The Life of Chuck).