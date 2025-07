The Sandman Stagione 2 Parte 2, la spiegazione del finale: l’epica conclusione di Sogno

Dopo la tragica conclusione della storia di Orfeo nella Parte 1, è ora disponibile su Netflix The Sandman Stagione 2 Parte 2. Alla fine del Volume 1 avevamo lasciato Sogno (qui vi abbiamo raccontato perché i suoi fratelli lo chiamano così) alle prese con le Eumenidi, che in questa seconda parte minacciano il suo regno e tutte le creature fantastiche che lo abitano.

Come si conclude The Sandman Stagione 2 Parte 2? Per chi ne avesse bisogno, qui trovate la spiegazione del finale della Parte 1, mentre a seguire, ecco un’analisi del finale di stagione e di serie che vede protagonista Tom Sturridge nel ruolo di Sogno.

Perché Sogno alla fine accetta la sua morte?

Nell’episodio 10, Sogno evoca le Eumenidi – che hanno seminato distruzione e morte nel suo regno attraverso il loro avatar, Lyta Hall (Razane Jammal) – su una rupe rocciosa all’estremità delle Terre del Sogno.

Quando Morfeo ordina alle dee greche della vendetta di smettere di fare a pezzi il suo regno e di ferire coloro che sono sotto la sua protezione, loro gli ricordano che non possono andarsene finché il loro compito non sarà completato. In altre parole, non si accontenteranno di niente di meno che della morte di Sogno. È la punizione per aver versato sangue familiare, quando ha ucciso suo figlio Orfeo alla fine del Vol. 1.

Questo triste destino non sorprende Sandman, che aveva capito che esaudire il desiderio di morte a lungo accarezzato dal figlio avrebbe comportato conseguenze disastrose. “Sogno sa che uccidendo Orfeo, morirà anche lui. Ma si rifiuta di lasciare che suo figlio soffra ancora per un istante”, spiega lo sceneggiatore Allan Heinberg. “Non è tanto un suicidio lento, credo, quanto piuttosto il fatto che Sogno si presenti per suo figlio in un modo che non avrebbe potuto fare migliaia di anni prima, o persino all’inizio della serie. Quando ami qualcuno così tanto, sei disposto a dare la vita per lui”.

Così, quando le Eumenidi seminano il caos nel suo regno, Sogno “si lascia prendere piuttosto che continuare a infliggere dolore a coloro a cui tiene”, dice Heinberg. “È tutta una storia: Sogno impara ad amare e ad essere amato, e cosa significhi veramente l’amore. Ma così facendo, deve morire e rinascere essenzialmente in Daniel Hall, come un Sogno diverso”.

Sturridge osserva che un modo per definire la seconda stagione è attraverso le lezioni che Sogno impara dagli altri personaggi, tutte condotte fino ai suoi ultimi momenti. “Sono trasmessi da un’incredibile varietà di personaggi: Distruzione è uno di loro, ma anche sua sorella Delirio [e] tutta la sua famiglia, il suo rapporto con Nuala”, dice Sturridge. “Penso che sia meraviglioso il viaggio di scoperta che intraprende e la folle varietà di creature che lo educano”.

Come muore Sogno?

Ai margini delle Terre del Sogno, di fronte alle Furie, il Signore dei Sogni affida a Matthew il Corvo (Patton Oswalt) un ultimo compito: evocare sua sorella Morte (Kirby Howell-Baptiste). “C’è un prezzo per quello che ho fatto, e devo pagarlo”, dice Sogno a Morte nell’episodio. “Sono stanco, sorella mia. Sono molto stanco”.

Morte, chiedendogli se è pronto ad andare, gli porge la mano, che Sogno stringe. I fulmini e la pioggia intorno a loro iniziano a placarsi, finché improvvisamente vengono avvolti da una luce intensa, a indicare che il Sogno dell’Eterno è morto. Sturridge ricorda che le conversazioni che ha avuto prima della morte di Sogno riguardavano lo stato d’animo del suo personaggio in quegli ultimi momenti. “Avete visto [come], dopo la morte di suo figlio, l’apice delle sue emozioni, [e] la sua stessa dipartita, potessero suscitare qualcosa di simile”, dice. “Penso che [il punto su cui siamo arrivati] fosse che era così entusiasta di potersi riposare ed era così in pace con il fatto di poter finalmente dormire”.

La complessa sequenza è stata girata verso la fine delle riprese, nell’arco di una settimana. Howell-Baptiste racconta: “Non abbiamo visto Tom [Sturridge] molto spesso. Tom non era sul set e c’era una sedia vuota per il trucco e i capelli. Sembrava davvero che stessimo vivendo quella scena sia nella serie che nella vita reale”, dice. “È stata agrodolce, ma ha anche portato a una sorta di chiusura… e quindi in un certo senso devi goderti tutto ciò che ti rimane”.

Perché il piccolo Daniel diventa il nuovo Sogno?

Nella prima stagione, Lyta Hall rimane incinta del figlio del marito defunto Hector (Lloyd Everitt) in un sogno che si realizza grazie alla sua vicinanza all’amica Rose Walker, un vortice onirico. Di conseguenza, Daniel diventa il primo e unico bambino umano ad essere concepito nel Regno dei Sogni. Dopo aver distrutto il fantasma di Hector, Sogno dice a Lyta che il bambino gli appartiene.

Nella seconda stagione, episodio 8, Loki (Freddie Fox) getta il piccolo Daniel in un camino, bruciando la sua umanità affinché possa diventare il nuovo signore dei sogni. Dopo la morte di Sogno nell’episodio 10, il piccolo Daniel si trasforma nella sua forma adulta, diventando il nuovo Sogno (interpretato da Jacob Anderson), vestito con una tunica bianca e con ancora la collana verde della Pietra dell’Aquila, che gli è stata donata da Sogno e che rappresenta il suo potere.

Come finisce la seconda stagione di The Sandman?

L’episodio 11, intitolato “A Tale of Graceful Ends“, è un omaggio a Morfeo, l’ex Signore del Sogno. Al suo funerale partecipano le persone più importanti per lui, tra cui i suoi fratelli Eterni Destino (Adrian Lester), Morte (Kirby Howell-Baptiste), Desiderio (Mason Alexander Park), Disperazione (Donna Preston) e Delirio (Esmé Creed-Miles). Distruzione (Sloane), nel frattempo, sceglie di non partecipare al funerale, fedele alla sua reputazione di pecora nera della famiglia.

Tra gli ospiti figurano anche Hob Gadling (Ferdinand Kingsley), l’improbabile ma storico amico di Morfeo; Johanna Constantine (Jenna Coleman), negromante perseguitata e avventuriera occulta a pagamento; Alex Burgess (Laurie Kynaston), ex rapitrice di Sogno della Stagione 1; e Nuala (Ann Skelly), un’inviata reale di Faerie che diventa una delle fidate alleate di Sogno prima della sua scomparsa.

L’episodio presenta anche Daniel come il nuovo Sogno degli Eterni. Essendo vivo da soli otto mesi e possedendo ora i poteri di un dio, Daniel non è sicuro di cosa comporti il ruolo o da dove iniziare. Si rivolge agli amici più cari di Morfeo, tra cui Lucienne (Vivienne Acheampong), per una guida, ma scopre che non sono ancora aperti a lui come loro nuovo Signore.

“Si sta adattando. Ha delle domande, ha bisogno di tutta la guida possibile e conta su Lucienne e Matthew per aiutarlo a svolgere i suoi compiti”, spiega Heinberg. Allo stesso tempo, Lucienne e Matthew sono distrutti dalla mancanza di Sogno. Sono in lutto. Non hanno idea di chi sia questo ragazzo e, in un certo senso, provano risentimento per la sua presenza. Stanno cercando di capire se restare o andarsene. Questo è il fulcro emotivo attorno al quale si basa l’episodio del funerale.

The Sandman si conclude con Daniel che incontra i suoi nuovi fratelli (tranne Distruzione) durante una cena di famiglia. “Penso che sia una conclusione davvero appropriata, ed è davvero bello che finiamo dove abbiamo iniziato”, dice Howell-Baptiste, descrivendo l’arco narrativo completo della seconda stagione e della serie nel suo complesso. “Iniziamo con una cena di famiglia che dà il via all’evento, e concludiamo con una cena di famiglia, che chiude di nuovo tutto.”

La serie completa di The Sandman è disponibile su Netflix.