The Devil to Pay – La resa dei conti: la spiegazione del finale del film

The Devil to Pay – La resa dei conti è un thriller scritto e diretto da Ruckus e Lane Skye. Ambientato nella vasta natura selvaggia dei Monti Appalachi, il film ruota attorno ai conflitti affrontati da Lemon, una donna sposata che viene coinvolta nel ripagare la morte del marito dopo la sua scomparsa. Quando la vita di suo figlio è in bilico, Lemon è costretta ad affrontare i complessi e tesi conflitti territoriali nella piccola comunità, mentre cerca un modo per salvare suo figlio. Questo thriller dal ritmo serrato e brillante è ricco di azione e momenti di violenza scioccanti che coinvolgono gli spettatori nella storia di Lemon. Se state cercando risposte sul finale della storia, ecco tutto quello che c’è da sapere sul finale del film.

La trama di The Devil to Pay – La resa dei conti

The Devil to Pay – La resa dei conti inizia in una piccola casa sulle montagne Appalachi dove Lemon Cassidy vive con suo figlio Coy. Suo marito, Tarlee, lavora per una proprietaria terriera locale, Tommy Runion. Tuttavia, Tarlee è scomparso da alcuni giorni e Lemon presume che sia andato a fare una delle sue baldorie. Di conseguenza, lei e Coy sono rimasti soli a occuparsi delle faccende domestiche. Un giorno, due uomini che lavorano per Tommy arrivano a casa di Lemon. Gli uomini rivelano che Tommy vuole incontrare Lemon. Tuttavia, non le permettono di portare Coy con sé. Gli uomini rimangono invece a casa di Lemon, sorvegliando Coy.

Lemon si reca a casa di Tommy e incontra la matriarca della famiglia Runion. Tommy spiega a Lemon che Tarlee è stato sorpreso a rubare da lei. Tuttavia, Tommy ha dato a Tarlee la possibilità di ripagare il suo debito. Gli ha chiesto di svolgere un compito per lei in cambio della cancellazione del debito. Ciononostante, Tarlee è scomparso e Tommy presume che sia fuggito con i suoi soldi. Pertanto, prende Coy in ostaggio e costringe Lemon a completare il compito. Lemon non ha altra scelta che lavorare per Tommy, poiché la vita di suo figlio è in pericolo.

Lemon si mette alla ricerca di Tarlee. Tuttavia, prima si ferma a casa di Grady. Lui le chiede di consegnare un barattolo di acido solforico a una setta religiosa che vive in periferia. Dopo aver consegnato il barattolo, Lemon si rende conto che la setta lo usa per torturare le persone. Più tardi, Lemon rintraccia il furgone di Tarlee e scopre che gli sono state mozzate le mani. Nel vano portaoggetti trova un orologio da taschino appartenente a Peter Knox, il proprietario terriero rivale di Tommy. Lemon prende l’orologio e lo consegna a Tommy. Tuttavia, rivela che Tarlee è probabilmente morto dissanguato.

Tommy spiega che Tarlee ha rubato l’orologio sbagliato e manda Lemon a casa di Peter con Bull, suo fratello. Lemon cerca di stringere un’alleanza a casa di Peter rivelando il piano di Tommy. Peter rivela che la sua famiglia e quella di Tommy sono in tregua da anni e che uccidere un membro potrebbe portare a una guerra. Tuttavia, recentemente Peter ha abbattuto un albero piantato dal nonno di Tommy dopo che era stato colpito da un fulmine, spingendola a cercare vendetta. Bull interviene e uccide Peter, preparandosi ad attribuire la colpa della sua morte a Lemon. Senza aiuto e con un bersaglio sulla schiena, Lemon deve trovare un modo per sopravvivere e salvare suo figlio, dando forma al resto della trama.

La spiegazione del finale di The Devil to Pay – La resa dei conti: Lemon salva Coy?

Dopo aver capito di essere stata ingannata e costretta a eseguire gli ordini di Tommy, Lemon fugge per salvarsi la vita. Crea un diversivo e sfugge a Bull. Tuttavia, Lemon sa che i Runion continueranno a darle la caccia. Pertanto, attira Bull lontano dalla città e lo porta nella terra della setta. La setta religiosa segue una rigida politica di divieto delle armi. Di conseguenza, quando Bull segue Lemon nella terra della setta, viene arrestato. Il leader della setta punisce Bull per la sua arroganza e lo uccide usando l’acido solforico.

Con Bull morto, Lemon torna a casa per salvare Coy. Lemon prende di mira strategicamente le donne che si prendono cura di Coy. Usa il camion di Bull per attirare Wade fuori dalla casa. Lemon lo attacca con un piede di porco. Quando Wade si rifiuta di arrendersi, Lemon lo uccide brutalmente fracassandogli il cranio. L’ultimo membro rimasto della banda Runion, Dixon, cerca di minacciare Lemon. Tuttavia, lei recupera una pistola e lo costringe ad arrendersi. Gli chiede di dire a Tommy che il loro accordo è finito.

Se Tommy dovesse dare nuovamente la caccia a Coy, Lemon minaccia di sollevare una questione che potrebbe compromettere gli affari di Tommy. Tuttavia, le parole di Dixon convincono Lemon che le sue azioni porteranno alla guerra. Lemon capisce che Tommy non la risparmierà. Quindi uccide Dixon e va ad affrontare Tommy. In quella casa, Tommy cerca di convincere Lemon a non farle del male. Tuttavia, Lemon spara a Tommy uccidendolo. Con tutte le minacce neutralizzate, Lemon si ricongiunge con suo figlio in un momento commovente. Alla fine, Lemon riesce a proteggere suo figlio nonostante sia stata tradita da Tommy. Inoltre, Lemon elimina abilmente i suoi nemici e fa sembrare le morti il risultato di una guerra tra le fazioni Knox e Runion.

Lemon dimostra così che quando la vita di suo figlio è in pericolo, una madre può essere una forza da non sottovalutare. Le azioni di Lemon fanno eco alla morale della storia che racconta a Coy all’inizio del film, secondo cui una persona deve fare tutto il necessario per sopravvivere, poiché il mondo corrotto e malvagio cercherà sempre di distruggerla. Così, la storia di Lemon chiude il cerchio quando lei passa dall’essere una casalinga a una forza di furia quando la vita di suo figlio è minacciata. Il film si conclude con Lemon che usa i soldi presi dalla casa di Tommy per iniziare una nuova vita. Lemon e Coy se ne vanno in auto verso il tramonto, lasciandosi alle spalle la carneficina.

Tarlee è morto? Dov’è il suo corpo?

In The Devil to Pay – La resa dei conti, Tarlee è assente da tutta l’azione, poiché si crede che sia fuggito. Tuttavia, Lemon sa che suo marito non avrebbe mai lasciato lei e loro figlio a cavarsela da soli. Più tardi, scopre la verità sull’accordo di Tommy con Tarlee. Anche se Lemon non crede che Tarlee abbia rubato i soldi, sospetta che Tommy gli abbia teso una trappola. Ciononostante, decide di portare a termine il compito assegnatogli per rintracciare Tarlee.

Alla fine, Lemon scopre il camion di Tarlee e, basandosi sulla scena cruenta, deduce che è finito in una rissa con Peter Knox. Lemon trova le dita di Tarlee mozzate nel camion. Pertanto, è costretta ad affrontare la possibilità che suo marito sia morto. Tuttavia, poiché la morte di Tarlee avviene fuori dallo schermo, è facile per Lemon e gli spettatori sperare nella sua sopravvivenza. Tuttavia, Lemon esclama che l’ospedale più vicino al luogo in cui si trova il furgone di Tarlee è a 38 miglia di distanza. Quindi, è probabile che Tarlee sia morto dissanguato prima di arrivare in ospedale.

Nei momenti finali del film, Lemon fa visita a Grady, rivelandogli che se ne andrà per rifarsi una vita a valle. Grady dice a Lemon che è stato trovato un cadavere a quindici miglia dalla cima della montagna. Lemon è sopraffatta dall’emozione nell’apprendere che Tarlee ha fatto del suo meglio per ricongiungersi con la sua famiglia. Tuttavia, Grady conferma che Tarlee è morto e che il suo corpo è stato ritrovato. Questa informazione permette a Lemon di superare i tragici eventi che hanno distrutto la sua famiglia in pochi giorni.