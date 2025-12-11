Qual è la canzone nel trailer di Supergirl (e cosa significa per il film DC)

Il trailer di Supergirl è ora disponibile e la canzone che lo accompagna è perfettamente azzeccata, poiché si ricollega al film DC. Dopo una lunga attesa, i fan hanno finalmente un’idea più concreta di come il film DCU del 2026 sia collegato al fumetto Supergirl: Woman of Tomorrow e allo stesso tempo se ne discosti. La Supergirl di Milly Alcock ha uno spirito ribelle.

Il primo trailer di Supergirl mette in evidenza l’avventura cosmica di Kara Zor-El, che vedrà la partecipazione di personaggi come Krypto, Lobo interpretato da Jason Momoa, la sua compagna di viaggio Ruthye e il cattivo Krem delle Yellow Hills. Come nei precedenti progetti sui supereroi di James Gunn, la storia del film Supergirl è accompagnata nel trailer dalla colonna sonora perfetta, anche se Gunn non ne è il regista, ruolo che invece ricopre Craig Gillespie.

La canzone del trailer di Supergirl è “Call Me” dei Blondie

La canzone che accompagna il trailer di Supergirl della DC è “Call Me” dei Blondie. La rock band è stata fondata nel 1974 e ha pubblicato grandi successi come “One Way or Another” e “Heart of Glass”. Dopo essersi affermata sulla scena con elementi punk e rock negli anni ’70, i Blondie hanno pubblicato “Call Me” nel 1980.

La canzone energica è stata un grande successo, rimanendo al primo posto della Billboard Hot 100 per sei settimane consecutive. La cantante dei Blondie, Debbie Harry, ha scritto il testo, e “Call Me” è stata la colonna sonora del film del 1980 American Gigolo. Il film ha incassato ben 52,7 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget modesto di 5 milioni di dollari. Richard Gere ha interpretato Julian Kay, il ruolo principale.

Perché “Call Me” è perfetta per il film Supergirl

Fin dall’inizio della canzone, la parte strumentale rende chiaro che “Call Me” è un brano ad alta energia. Questo è esattamente ciò di cui ha bisogno la versione di Supergirl interpretata da Milly Alcock. Nel film Superman di James Gunn, il tono era più leggero, con un’enfasi sulla personalità speranzosa di Clark Kent come eroe. Supergirl ha tutti i poteri di Superman, ma proviene da un background più oscuro.

Nel fumetto Supergirl: Woman of Tomorrow, viveva su un pezzo di Krypton galleggiante, costretta a vedere morire tutti quelli che la circondavano. Questo ha creato un guscio più duro intorno a lei e Supergirl è, a sua volta, più ribelle e spigolosa del Superman di Corenswet. L’uso ripetuto di “call me” in tutta la canzone rafforza anche un tema centrale del prossimo film DC.

Nella storia, Supergirl è vista come una salvatrice, un’eroina messa su un piedistallo dalla giovane Ruthye. Supergirl dovrà affrontare molte avversità sui diversi pianeti che la coppia attraverserà nel suo viaggio cosmico, ma lei sarà sempre all’altezza della sfida. La canzone rafforza la potente natura eroica del personaggio, adattandosi perfettamente al trailer di Supergirl.