The Judge: la spiegazione del finale del film

Il film The Judge (leggi qui la recensione) ha regalato numerose emozioni forti durante tutta la sua durata, e il finale ha reso la trama ancora più drammatica. Il film è uscito nel 2014 con un’accoglienza piuttosto tiepida, ma recentemente ha riscosso un nuovo successo su Netflix. Parte del motivo della sua rinascita è dovuto al cast stellare, che include diversi grandi nomi come Robert Downey Jr. e Robert Duvall. Il cast da solo non poteva però sostenere l’intero film, e The Judge aveva anche bisogno del suo finale emozionante per avere la possibilità di entrare nella lista dei migliori film drammatici.

Verso la fine, il film aveva infatti diversi filoni narrativi importanti da ricollegare. C’era il processo di Joseph, la relazione di Hank con Sam e i suoi tentativi di ricucire il rapporto con il padre. Tutti questi elementi hanno raggiunto il culmine contemporaneamente, creando un finale molto drammatico. Tuttavia, dato che c’erano così tanti filoni da seguire e risolvere, il finale di The Judge avrebbe potuto beneficiare di qualche spiegazione in più. Proviamo allora a darla qui in questo approfondimento.

Joseph ha davvero ucciso Mark Blackwell?

La questione centrale al centro della battaglia legale di The Judge è se Joseph avesse intenzione di uccidere Mark Blackwell. Nonostante sia un aspetto così importante del film, Il film non risponde in modo definitivo alla domanda se Joseph abbia ucciso Mark. I veri eventi della morte di Mark sono stati nascosti perché Joseph non riusciva a ricordarli a causa della chemioterapia. Ci sono prove a favore di entrambe le ipotesi, poiché Joseph odiava Mark, ma anche Hank ha presentato argomenti convincenti a sua difesa. Forse la prova più importante dell’intero caso, il fatto che Joseph vedesse delle somiglianze tra Mark e Hank, avvalorava l’idea che Joseph non lo avesse ucciso volontariamente.

Sebbene non ci sia una risposta definitiva a questa domanda, non è nemmeno necessario che ci sia. Hank avrebbe potuto ottenere un verdetto di non colpevolezza per suo padre, indipendentemente dal fatto che fosse stato lui o meno, utilizzando le sue pratiche legali non etiche, quindi non si è mai trattato realmente della sua colpevolezza. Il processo riguardava invece il rapporto di Joseph con Hank, come il resto di The Judge. Durante tutto il processo, Joseph ha cercato di mostrare a Hank come assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Joseph voleva dimostrare che non aveva bisogno di aggirare la legge come aveva fatto Hank e che avrebbe accettato qualsiasi verdetto fosse stato emesso.

L’ambiguo finale di Hank e Sam

Anche il destino della storia d’amore tra Hank e Sam è stato lasciato ambiguo dal finale di The Judge. Sam ha professato il suo amore per Hank verso la fine del film, ma non c’è stata una risposta definitiva sul fatto che lui abbia scelto di stare con lei. Poco dopo la condanna di Joseph, Hank ha lasciato Carlinville, la città immaginaria basata sul Massachusetts, dove è stato girato il film. Tuttavia, ci sono anche alcuni indizi che suggeriscono che siano finiti insieme, come il fatto che Sam abbia ospitato la veglia funebre di Joseph, dove ha condiviso un momento intimo con lui. La loro relazione può essere interpretata in molti modi, ma è chiaro che entrambi provano qualcosa l’uno per l’altra.

Perché la giuria ha ritenuto Joseph colpevole di omicidio volontario

In un sorprendente colpo di scena alla fine di The Judge, la giuria ha ritenuto Joseph non colpevole di omicidio, ma lo ha ritenuto colpevole di omicidio volontario. Probabilmente ci sono stati un paio di fattori che hanno influito sul loro verdetto. L’omicidio volontario è un’accusa molto meno grave dell’omicidio, e la giuria potrebbe aver scelto di condannare Joseph solo per questo perché Hank è riuscito a farlo apparire simpatico. Tuttavia, non lo hanno completamente assolto, in parte a causa delle numerose prove a suo carico e delle azioni di Joseph durante il processo, come l’ammissione aperta di odiare Mark e di desiderare che gli fosse fatto del male.

Come Hank e Joseph sono riusciti a perdonarsi a vicenda

Nel corso del film, sia Hank che Joseph hanno compiuto progressi incostanti nel ricostruire il loro rapporto, e in diverse occasioni è sembrato che non sarebbero riusciti a riconciliarsi. Tuttavia, alla fine del film, entrambi hanno acquisito un nuovo rispetto l’uno per l’altro e hanno persino iniziato a svolgere attività che rafforzano il legame padre-figlio, come la pesca. Il motivo per cui Hank e Joseph sono riusciti a perdonarsi a vicenda è stato perché entrambi hanno iniziato a vedere le cose dalla prospettiva dell’altro. Hank ha capito che suo padre era così severo con lui perché voleva che avesse successo, mentre Joseph ha capito che suo figlio non era un uomo cattivo e aveva molte qualità positive.

Un altro fattore importante nel loro perdono è stato il tempo che hanno trascorso insieme. Dato che Hank ha dovuto stare con Joseph durante tutto il processo, entrambi hanno avuto molte opportunità per dimostrare all’altro quanto fossero cambiati. Quando Lauren è venuta a trovarli, Hank ha capito che Joseph poteva essere un padre amorevole, il che lo ha aiutato a cambiare prospettiva. Durante il processo, Joseph ha visto quanto Hank fosse talentuoso e quanto lavorasse duramente per i suoi clienti, il che ha combattuto l’idea che aveva di Hank come un ragazzo cattivo.

Il vero significato del finale di The Judge

Fondamentalmente, The Judge è un film sul perdono e sull’imparare ad assumersi la responsabilità degli errori commessi in passato. Sia Hank che Joseph hanno commesso molti errori in passato; Hank ha avuto una gioventù turbolenta e ha finito per ferire molte persone, come Glen e Sam, mentre Joseph è stato troppo severo con Hank e ha finito per allontanarlo. Entrambi hanno dovuto ammettere i propri errori – Hank facendo ammenda e imparando a comportarsi con dignità sia dentro che fuori dall’aula di tribunale, e Joseph essendo più gentile e indulgente – prima di ottenere il loro lieto fine.

Il film si concentra anche molto sul concetto di dignità. Ad esempio, Joseph ha detto più volte che doveva vivere a Carlinville e che accettare il suo verdetto con dignità era l’unico modo per poter vivere in città senza vergognarsi. Inoltre, una parte importante dello sviluppo del personaggio di Hank in The Judge consisteva nell’imparare a essere più dignitoso, cosa che ha dimostrato dopo essere tornato a Chicago e non poter più esercitare la sua professione legale in modo non etico. La ritrovata dignità di Hank è anche il motivo per cui Joseph considerava suo figlio il miglior avvocato che conoscesse e il motivo per cui Joseph è riuscito a morire con dignità nel finale.