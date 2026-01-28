Daisy Ridley commenta il futuro di Rey nei film di Star Wars dopo l’uscita di scena di Kathleen Kennedy

Daisy Ridley, celebre per il ruolo di Rey nella trilogia sequel di Star Wars, è stata interrogata sull’uscita di scena di Kathleen Kennedy dalla guida della Lucasfilm e l’attrice ha dichiarato che il cambio al vertice non avrà avuto alcun impatto su di lei o sul suo futuro in Star Wars, che per quanto ne sappiamo dovrebbe includere il film New Jedi Order, titolo ancora provvisorio di un nuovo capitolo dedicato a Rey.

“Non influirà sul mio futuro”, ha detto Ridley a USA Today. L’attrice che interpreta Rey ha continuato: “Penso che sia bello che le persone siano entusiaste perché vogliono vedere (i film), il che è fantastico”. La partenza della Kennedy è stata ufficializzata all’inizio di gennaio, ponendo fine al suo controverso mandato di 14 anni alla guida della Lucasfilm. Dave Filoni subentra ora come presidente e CCO dell’azienda, diventando il nuovo guru del franchise.

Ridley è entrata a far parte del mondo di Star Wars sotto la guida della Kennedy, diventando il nuovo volto del franchise con la sua interpretazione di Rey in Il risveglio della Forza, Gli ultimi Jedi e L’ascesa di Skywalker. Nel 2023 è poi stato annunciato che Rey sarebbe tornata in un nuovo film diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy. Il progetto in fase di sviluppo sarà incentrato sul personaggio di Ridley mentre cerca di ricostruire l’Ordine Jedi.

Le riprese del film hanno però tardato a iniziare, in gran parte a causa dei numerosi impegni di Ridley. La star ha poi aggiornato lo stato del progetto nel febbraio 2025, indicando che il processo di scrittura era ben avviato. “Non ho letto l’ultima sceneggiatura, ma so cosa sta succedendo, conosco la storia e penso che la cosa davvero positiva sia che George Nolfi è uno sceneggiatore fenomenale”, ha detto l’attrice.

Sono passati poco più di sei anni da quando L’ascesa di Skywalker ha concluso la trilogia sequel di Star Wars e, in un’intervista del maggio 2025, Ridley ha espresso preoccupazione sul fatto che saprà ancora interpretare il suo personaggio. “I primi tre film sono stati girati in un arco di tempo piuttosto breve”, ha detto. “Quindi una delle cose è: mi ricordo come essere Rey? È passato un po’ di tempo e il tempo è passato nel mondo di Star Wars”.

Le preoccupazioni sullo stato del nuovo film sono però state sollevate nuovamente dopo lo Star Wars Celebration dello scorso anno, quando Ridley non ha partecipato e Kennedy non ha menzionato il progetto durante la sua apparizione. Gli unici film di Star Wars con date di uscita certe sono The Mandalorian & Grogu, previsto per il 22 maggio 2026, e Star Wars: Starfighter, previsto per il 28 maggio 2027, lasciando lo stato di New Jedi Order molto incerto.

