The Next Three Days: la spiegazione del finale del film

Sebbene il thriller del 2010 sia passato in gran parte inosservato, il finale di The Next Three Days (qui la recensione) rimane comunque memorabile. Diretto da Paul Haggis, è questo un remake americano del film francese del 2008 Pour Elle diretto da Fred Cavayé. Russell Crowe ed Elizabeth Banks interpretano i coniugi John e Lara Brennan, lui un professore universitario dai modi gentili e lei una donna d’affari dal carattere irascibile, la cui vita viene sconvolta quando Lara viene condannata per l’omicidio del suo capo dopo una violenta lite e condannata all’ergastolo.

Sebbene The Next Three Days si concentri principalmente sui disperati tentativi di John di liberarla dalla prigione, che alla fine lo portano a un audace piano di evasione, rimane comunque il dubbio se Lara sia effettivamente colpevole. Il finale di The Next Three Days affronta dunque la questione dell’innocenza di Lara che aleggia su tutto il film. Tuttavia, è discutibile se la risposta data sia quella giusta per la storia o se abbia contribuito alla tiepida accoglienza riservata al film al momento della sua uscita.

Cosa succede nel finale di The Next Three Days

La maggior parte del film si svolge alcuni anni dopo la condanna di Lara. John è ancora convinto dell’innocenza di sua moglie, mentre quasi tutti gli altri – la polizia, il suo avvocato e persino la madre di John – pensano che sia colpevole. Esauriti tutti i ricorsi, John consulta l’ex detenuto ed esperto di fughe Damon Pennington (Liam Neeson) per elaborare un piano per farla evadere di prigione. Man mano che il thriller procede, John si ritrova coinvolto in ogni sorta di situazioni losche nel tentativo di preparare l’evasione.

Questo include l’acquisto di una pistola, il procurarsi passaporti falsi per fuggire dal paese e persino l’uccisione di un paio di spacciatori per denaro. Alla fine, riesce a far evadere Lara e la famiglia fugge insieme in Venezuela per iniziare una nuova vita. Durante il finale di The Next Three Days, un altro flashback rivela esattamente cosa è successo la sera in cui il capo di Lara è stato ucciso nel parcheggio del loro posto di lavoro. Un tossicodipendente ha colpito il capo con un estintore e le ha rubato la borsa, urtando Lara poco dopo e lasciando una macchia di sangue sul suo cappotto.

Nel frattempo, un bottone è saltato via dal cappotto del tossicodipendente ed è caduto in un tombino, una prova che è sfuggita agli investigatori e che avrebbe potuto dimostrare la presenza di un’altra persona quella notte. Mentre Lara sta per salire in macchina, vede l’estintore e lo appoggia vicino a un muro, senza notare il corpo del suo capo lì vicino. Il flashback mostra che tutte le prove contro Lara, il sangue sul suo cappotto, le sue impronte digitali sull’arma del delitto, erano circostanziali e che lei è innocente.

Cosa significa l’innocenza di Lara?

John, interpretato da Crowe, è spinto dalla sua incrollabile convinzione che Lara non sia colpevole dell’omicidio del suo capo, ma Haggis costella The Next Three Days di momenti che mettono in dubbio la sua innocenza. All’inizio del thriller, un flashback mostra come Lara avrebbe potuto uccidere il suo capo e a un certo punto lei stessa “confessa” a John di aver commesso l’omicidio. Di conseguenza, quando John riesce a far evadere Lara dalla prigione e a portare la sua famiglia fuori dal paese prima che vengano catturati, il pubblico rimane con il dubbio se lui abbia semplicemente aiutato un’assassina a fuggire. Le scene finali, tuttavia, risolvono questo dubbio persistente.

È interessante notare che il dubbio sull’innocenza di Lara, almeno fino al finale, è qualcosa che si discosta dal film francese su cui è basato The Next Three Days. Nel film originale, l’innocenza della moglie è chiara fin dall’inizio, ma Haggis ha optato per l’ambiguità nel suo remake, motivo per cui quelle scene finali che dimostrano l’innocenza di Lara sono così importanti. Tuttavia, entrambe le storie potrebbero aver perso un’occasione più interessante per il film, poiché lasciare l’innocenza di Lara non confermata avrebbe rafforzato l’idea che per John non avesse davvero importanza e che avrebbe salvato sua moglie a tutti i costi.

Il vero significato del finale di The Next Three Days

Il finale di The Next Three Days avrebbe forse dovuto rimanere ambiguo agli occhi di alcuni spettatori, anche se la prova dell’innocenza di Lara in realtà sostiene il messaggio centrale del film. Ci sono molti thriller polizieschi che giocano sull’incertezza riguardo alla colpevolezza o meno di un personaggio. Questo rompe tale formula proprio alla fine, perché il film non cerca di sollevare questioni morali. I crimini di Lara sono uno strumento narrativo importante, ma non sono l’aspetto più importante quando si tratta dei temi del finale. Al contrario, i momenti finali rivelano che il film parla di amore, devozione e fiducia.

Sebbene non sia il più tipico o convenzionale, The Next Three Days è, nella sua essenza, una storia d’amore piuttosto che un film poliziesco. La maggior parte delle storie d’amore inizia con l’incontro di una coppia e l’inizio di una relazione romantica, ma il film affronta l’argomento da una prospettiva diversa. È un’analisi di due anime gemelle dopo diversi anni di relazione. La fiducia di John in Lara è incrollabile, anche quando lei non crede nella propria innocenza. Lui sa, nel profondo, che Lara non potrebbe mai essere colpevole. Il finale di The Next Three Days dimostra poi che la sua fiducia incondizionata in lei non era mal riposta.

Il finale cerca dunque di dimostrare che il vero amore può davvero conquistare tutto. Certo, ci sono alcune lacune che possono essere sottolineate nella sua esecuzione: il mondo esterno continua a credere che Lara sia colpevole, la coppia ha comunque perso la vita idilliaca che conduceva prima che lei fosse accusata e John stesso è ora un criminale per averla fatta evadere di prigione e aver lasciato il Paese. A parte questi dettagli tecnici, John e Lara concludono il film avendo ciò che conta di più per loro, ovvero l’un l’altro, che in definitiva è il messaggio fondamentale che il regista Paul Haggis ha cercato di trasmettere con la storia.

