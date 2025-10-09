HomeSerie TvNews

A Knight of the Seven Kingdoms: una nuova era di Game of Thrones ha inizio nel primo trailer ufficiale

Di Redazione

-

The Knight Of The Seven Kingdoms

È stato pubblicato un nuovo trailer di A Knight of the Seven Kingdoms. Lo spin-off di Game of Thrones, che debutterà su HBO nel gennaio 2026, è basato sulle novelle Tales of Dunk & Egg di George R.R. Martin. Peter Claffey interpreta Ser Duncan the Tall (Dunk), mentre Dexter Sol Ansell interpreta il principe Aegon Targaryen (Egg).

Ora, un nuovo trailer è stato presentato al panel A Knight of the Seven Kingdoms del New York Comic Con. Il trailer rivela come Dunk ed Egg si incontrano a Westeros 100 anni prima di Game of Thrones. Il trailer conferma anche la data di uscita della serie, domenica 18 gennaio su HBO e HBO Max. Guarda il trailer qui sotto:

Il trailer spiega che Dunk era un tempo lo scudiero di Ser Arlan di Pennytree, assumendo il ruolo di cavaliere dopo la sua morte. All’arrivo in una città, incontra Aegon, che promette di diventare il suo scudiero se lui porterà il ragazzo ad Ashford. Dunk accetta, anche se all’inizio tra loro c’è un po’ di diffidenza e di battibecchi.

Tuttavia, il trailer mostra che il loro viaggio sarà pieno di pericoli, tra cui la rivalità tra Duncan e Baelor Targaryen. La serie promette non solo un legame commovente tra cavaliere e scudiero, ma anche tanta azione, con Dunk che affronta altri cavalieri. Il suo tono comico la distingue come uno spin-off unico di Game of Thrones.

È interessante notare che il trailer non chiarisce l’identità di Egg come Targaryen, rendendo probabile che il suo vero nome sarà cruciale per lo svolgimento della trama. Non è chiaro perché debba arrivare ad Ashford, e il fatto che Baelor non abbia scene con lui nel trailer sembra anche significativo per la storia.

La serie sarà anche la prima a non presentare draghi nella sua trama. Mentre House of the Dragon stagione 3 colmerà questo vuoto nell’estate del 2026, A Knight of the Seven Kingdoms mostra deliberatamente uno spettacolo teatrale con un pupazzo sputafuoco, segnalando come questi siano diventati solo storie per molti in Westeros dopo la guerra.

Con una storia in sei episodi che sarà più unica di qualsiasi altro spin-off di Game of Thrones finora, A Knight of the Seven Kingdoms offre un trailer promettente che colma una lacuna comica e avventurosa nel franchise. Con la premiere della serie a pochi mesi di distanza, non passerà molto tempo prima che venga esplorata la grande avventura intrapresa da Dunk ed Egg.

