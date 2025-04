The Nightwatcher – Il vendicatore: tutte le curiosità sul film

Il cinema, come noto, è pieno di supereroi e giustizieri privati. Oltre a quelli noti, il più dei quali provenienti dal cinema hollywoodiano, se ne possono ritrovare anche in cinematografie meno note (e per questo anche più interessanti). Personaggi che incarnano i valori delle rispettive culture, permettendo così di imbattersi in qualcosa di decisamente nuovo rispetto al solito. Un perfetto esempio a riguardo è il brasiliano The Nightwatcher – Il vendicatore (il cui titolo originale è O Doutrinador).

Diretto da Gustavo Bonafé e Fábio Mendonça, il film è ispirato all’omonima serie a fumetti brasiliana, creata da Luciano Cunha e pubblicata per la prima volta nel 2013. Parlando di giustizia e vendetta personale, in questo adattamento cinematografico, si riflettono i sentimenti di una nazione sfiduciata dalla corruzione dilagante all’interno della propria classe politica. Attraverso la trasformazione di Miguel in un giustiziere mascherato, la pellicola esplora infatti temi come la vendetta, la giustizia e la lotta contro il sistema corrotto.

La narrazione si sviluppa in un contesto urbano e violento, dove l’azione e l’adrenalina si mescolano a una critica sociale profonda. La performance di Kiko Pissolato nel ruolo di Miguel aggiunge intensità al personaggio, rendendo credibile la sua discesa nell’oscurità per combattere il male con il male. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Nightwatcher – Il vendicatore. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e al suo finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di The Nightwatcher – Il vendicatore

Protagonista del film è Miguel Montessanti (Kiko Pissolato), agente delle forze speciali della polizia federale brasiliana. Miguel è tra i migliori della sua divisione, ultra qualificato e altamente addestrato, è incaricato di occuparsi di casi di corruzione all’interno del Governo.

Nel suo mirino c’è il potente governatore Sandro Corrêa (Eduardo Moscovis). Nonostante sia coinvolto in diversi scandali politici, l’uomo è sempre riuscito ad eludere la giustizia e ora si candida alla Presidenza della Repubblica. Un giorno, mentre Miguel si trova a una manifestazione con l’adorata figlia, la bambina viene colpita mortalmente da un proiettile vagante.

Quando il poliziotto scopre che dietro a quello sparo c’è la mano di Corrêa, la rabbia lo trasforma. Affamato di vendetta, l’uomo decide di farsi giustizia da solo. Il suo unico desiderio è quello di eliminare con le sue stesse mani tutti i politici e gli imprenditori corrotti che si arricchiscono alle spalle del popolo e che incolpa per la morte della figlia. Mascherato e armato fino ai denti, Miguel diventa “Il Vendicatore”, iniziando così la sua personale lotta contro i potenti criminali a capo della Nazione.

Il finale del film

Nel climax del film, Miguel, ormai completamente devoto al ruolo di Nightwatcher, affronta il governatore Sandro Corrêa, il principale antagonista e simbolo della corruzione politica. Dopo una serie di scontri violenti e inseguimenti, Miguel riesce a smascherare pubblicamente le attività illecite di Corrêa, portando alla sua caduta. Tuttavia, il finale lascia spazio a riflessioni sulla moralità delle azioni di Miguel e sulle conseguenze della giustizia fai-da-te. La pellicola si conclude infatti con Miguel che, pur avendo raggiunto il suo obiettivo, si rende conto del prezzo personale pagato e della sottile linea che separa il giustiziere dall’antieroe.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di The Nightwatcher – Il vendicatore grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 18 aprile alle ore 21:20 sul canale Rai 4.