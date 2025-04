Superman: un video BTS mostra nuovi dettagli sul film e i personaggi

Il 2025 sarà uno degli anni più importanti nella storia mediatica dell’Uomo d’Acciaio: David Corenswet riporterà l’iconico eroe sul grande schermo quest’estate con Superman dei DC Studios. Mentre il film di James Gunn si sta avvicinando alla data di uscita, il marketing si sta espandendo e si stanno diffondendo altre immagini del film. Con la celebrazione del Superman Day il 18 aprile, i DC Studios hanno infatti partecipato all’evento globale condividendo un nuovo trailer BTS del film.

La featurette è incentrata su Gunn, il co-CEO dei DC Studios Peter Safran e diversi membri del cast di Superman che accompagnano i fan all’interno del nuovo film. La featurette di Superman mostra diversi attori e i co-CEO dei DC Studios che parlano di cosa significhi per loro l’Uomo d’Acciaio, e che anticipano l’era del nuovo franchise DCU. Oltre al primo sguardo completo ad Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho, il video ci mostra il misterioso clone di Superman (che si pensa si chiami Ultraman) in azione.

Si vedono anche Lois Lane (Rachel Brosnahan) e Perry White (Wendell Pierce) all’interno del Daily Planet, Hawkgirl (Isabela Merced) in posa e l’Uomo d’Acciaio (David Corenswet) alle prese con varie sfide (alcune fuori campo). Abbiamo anche quello che sembra essere un primo sguardo a Lex Luthor con la sua armatura War Suit, accurata per i fumetti, anche se la distanza rende difficile dirlo con certezza. Ad ogni modo, ecco qui di seguuito il Behind The Scenes diffuso da DC Studios:

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.