Gli sporcelli (The Twits), spiegazione del finale: cosa è successo al signor e alla signora Twit?

Il nuovo film d’animazione di Netflix Gli sporcelli (The Twits)è una divertente commedia d’avventura incentrata sulle persone “più cattive, più disgustose e più puzzolenti” del mondo, il signor e la signora Twit. Odiavano tutti e tutto, specialmente l’un l’altro. Erano sposati da 47 anni e trascorrevano la maggior parte delle loro giornate a prendersi in giro a vicenda. Era diventato il loro linguaggio d’amore e provavano piacere nell’intrattenersi con stupidi scherzi. Un giorno, hanno pensato di dedicare tutte le loro energie e la loro intelligenza alla costruzione di un parco divertimenti. E così, hanno inaugurato Twitlandia, il “parco divertimenti più disgustoso, più pericoloso e più idiota” con bagni chimici, materassi usati e altra spazzatura. Erano sicuri che avrebbero guadagnato bene, ma sfortunatamente il parco è stato chiuso subito dopo la messa in onda degli spot promozionali in televisione. Così, quando due bambini, Beesha e Bubsy, arrivarono per esplorare il parco, i Twits si sentirono pieni di speranza.

Come fece Beesha a smascherare i Twits?

Dopo che la polizia ha chiuso a tempo indeterminato il loro parco divertimenti, i Twits hanno deciso di escogitare un piano per punire la città. Hanno rubato un camion che trasportava carne liquida per hot dog, hanno caricato la carne nel serbatoio dell’acqua e l’hanno fatta esplodere. La città di Triperot è stata invasa da un’alluvione di carne liquida per hot dog e la gente comune era furiosa. Il sindaco, Wayne John John-John, era un inutile idiota che ha sfruttato l’attenzione dei media per chiedere voti nelle imminenti elezioni. L’intera vicenda ebbe un effetto tremendo su Bubsy. Stava per essere adottato, ma la coppia rifiutò di prenderlo dopo aver scoperto che aveva bevuto acqua contaminata. Beesha, che era diventata la sorella maggiore di Bubsy all’orfanotrofio, si sentì malissimo, quindi decise che i responsabili dell’inondazione dovevano essere puniti. Beesha e Bubsy arrivarono a Twitlandia e notarono il camioncino della carne liquida per hot dog parcheggiato fuori dalla loro residenza.

La coppia ammise con orgoglio il crimine che aveva commesso e Beesha usò una telecamera nascosta per registrare la loro confessione. Mentre lasciavano Twitlandia, i bambini notarono tre strane creature rinchiuse in una gabbia. Erano i Muggle-Wumps, che la coppia di astuti ladri aveva rubato da Loompaland, una terra magica piena di strane bestie. All’inizio Beesha e Bubsy non capivano la lingua dei Muggle-Wumps, ma gradualmente capirono cosa stavano cercando di comunicare. La narratrice della storia (Pippa, una cavalletta, racconta la storia dei Twits a suo figlio) dice al pubblico che i bambini estremamente empatici sono in grado di capire gli animali. Beesha e Bubsy erano determinati a salvare i Muggle-Wumps, quindi dovevano trovare la chiave della gabbia. Dopo che i canali di informazione hanno mandato in onda il video della confessione registrato da Beesha, i Twits sono stati arrestati e i bambini hanno finalmente avuto la possibilità di entrare nella loro casa e trovare le chiavi. Ma, a quanto pare, il signor Twit portava le chiavi al collo.

Come sono diventati famosi Gli sporcelli (The Twits)?

Nel frattempo, i Twits avevano guadagnato un discreto seguito dopo aver affermato di aver scoperto la formula per rendere Triperot di nuovo grande (capite cosa intendo). Le famiglie a basso reddito e della classe media avevano difficoltà ad arrivare a fine mese dopo che la città aveva smesso di attrarre turisti. Triperot era un tempo conosciuta come la capitale mondiale del divertimento, ma dopo che il lago Tripe si era prosciugato (a causa dell’inquinamento), il numero di turisti aveva iniziato a diminuire. Di conseguenza, le attività commerciali avevano chiuso e la disoccupazione era in aumento. La gente aveva bisogno di qualcosa/qualcuno in cui credere, e i bugiardi e intriganti signori Twit erano diventati la loro unica speranza.

Anche se Twitlandia era un cumulo di spazzatura, erano convinti che se il parco divertimenti fosse stato autorizzato ad aprire, la città si sarebbe sviluppata e le loro vite sarebbero cambiate drasticamente. Queste persone pagarono la cauzione per il signor e la signora Twit e, non appena furono rilasciati, i Twit capirono (come veri politici) che potevano facilmente giocare con le emozioni del pubblico, fare false promesse che non avevano alcuna intenzione di mantenere e estorcere loro denaro. Chiesero ai loro sostenitori di pagare loro 1000 dollari e, in cambio, avrebbero guadagnato un miliardo dopo il successo del parco divertimenti. Dopo che i Twits tornarono a casa, Beesha e Bubsy riuscirono a rubare le chiavi e salvarono la famiglia Muggle-Wump.

Come hanno fatto i Twits a vincere le elezioni?

I Twits erano disperati di riavere le creature magiche, poiché usavano le loro lacrime come carburante per far funzionare il parco. Una volta capito che avrebbero avuto l’autorità di entrare nell’orfanotrofio di Beesha e Bubsy solo se fossero diventati sindaci, decisero di candidarsi alle elezioni. Come previsto, ricorsero a mezzi sleali e prepararono una torta con sostanze tossiche per il sindaco Wayne John John-John. Durante un dibattito televisivo, il sindaco mangiò la torta e, beh, il suo sedere esplose in pubblico! I Twits avevano raccolto un buon numero di sostenitori che li seguivano ciecamente ed erano pronti a fare qualsiasi cosa chiedessero nella speranza che un giorno le loro vite sarebbero migliorate. Beesha si sentiva senza speranza, soprattutto dopo aver visto gli adulti incolpare lei per la chiusura di Twitlandia, l’unica soluzione a tutti i loro problemi. Nel frattempo, poiché il sindaco Wayne John John-John era stato ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico di sostituzione del sedere, il signor e la signora Twit furono dichiarati sindaci di Triperot.

Come hanno ingannato Beesha i Twits?

Beesha aveva deciso di sorvegliare l’orfanotrofio di notte, poiché i Twits avevano espresso la loro disperazione nel voler riavere la famiglia Muggle-Wump. Quando ricevette una telefonata dal signor Napkin, responsabile della sorveglianza dell’orfanotrofio, che le diceva che i suoi genitori erano tornati e volevano riportarla a casa, Beesha si emozionò. Abbandonò la sua postazione fuori dall’orfanotrofio e si recò alla pista da bowling dove le era stato chiesto di incontrare i suoi genitori. Ben presto scoprì che si trattava di una trappola. Il signor Twit aveva usato un dispositivo per modificare la voce per imitare quella del signor Napkin e attirare Beesha alla pista da bowling. Beesha si sentì in imbarazzo; si odiava per essere stata così ingenua. Beesha riuscì a liberarsi, ma quando raggiunse l’orfanotrofio, tutto era sparito.

I Twit avevano rubato l’orfanotrofio (i loro sostenitori avevano letteralmente sollevato l’edificio e lo avevano portato a Twitlandia), lasciando solo il rospo Sweet-Toed. Lui le spiegò cosa era successo e, quando sentì Beesha incolpare se stessa, le ricordò che la sua famiglia aveva bisogno di lei. Il cuore di Beesha si spezzò quando sentì la parola “famiglia”; i suoi genitori l’avevano lasciata all’orfanotrofio e per tutti questi anni aveva sperato che tornassero a prenderla per portarla a casa. Stava lentamente accettando il fatto che forse non sarebbero mai tornati, e questo era piuttosto devastante per lei. Il rospo conosceva la sua storia, ma credeva che lei avesse già una famiglia che l’amava immensamente. Anche se non erano legati da vincoli di sangue, l’amore che condividevano era sufficiente perché lei li considerasse la sua famiglia. Beesha si rese conto che il rospo aveva ragione e che, invece di sentirsi triste per ciò che non aveva, doveva concentrarsi sulla protezione di coloro che le stavano accanto.

Cosa spinse i Twits a confessare la verità?

Beesha e il rospo dai piedi dolci hanno interrotto la festa di inaugurazione a Twitlandia. Quando i Twits sono saliti sul palco, il rospo è intervenuto e, come era già stato stabilito, se si bacia il piede del rospo, si diventa il proprio opposto. I Twits, in questo caso, sono diventati onesti e amorevoli. Hanno confessato di aver mentito ai loro sostenitori e di aver usato tutti i soldi che avevano contribuito per i fuochi d’artificio. I loro sostenitori erano furiosi, ma prima ancora che potessero reagire, i Twits hanno lanciato una dozzina di fuochi d’artificio che hanno finito per distruggere il parco divertimenti. Beesha era riuscita a liberare i Muggle-Wumps e tutti i suoi amici dall’orfanotrofio. Proprio mentre stavano per andarsene, Beesha si rese conto che i Twits sarebbero sempre stati una minaccia nella loro vita. Piuttosto che fuggire, decise che doveva affrontarli una volta per tutte.

Durante il finale di Gli sporcelli (The Twits), Beesha e i suoi amici si intrufolarono nella casa dei Twits e la ridecorarono per farla sembrare capovolta. Mentre la coppia stava per entrare in casa, due bambini versarono della colla sulle loro teste senza che loro si rendessero conto di cosa stesse succedendo. I Twits erano ancora un po’ intontiti dopo l’effetto magico del rospo. Quando hanno visto che la loro casa era sottosopra, hanno pensato che se si fossero messi a testa in giù, tutto sarebbe andato bene. Non appena si sono messi a testa in giù, sono rimasti incollati al pavimento. Beesha e i suoi amici hanno finalmente ottenuto la vendetta che desideravano e lei ha creduto che il mondo sarebbe stato un posto molto migliore senza i Twits.

Perché Beesha e Bubsy hanno liberato Gli sporcelli (The Twits)?

Dopo essere tornati all’orfanotrofio, si chiesero cosa sarebbe successo ai Twits. Beesha e Bubsy pensarono che forse avrebbero subito il temuto restringimento: i loro corpi si sarebbero rimpiccioliti fino a scomparire del tutto. Mentre ridevano e festeggiavano la loro vittoria, Beesha e Bubsy si resero improvvisamente conto che non riuscivano più a capire cosa dicessero i Muggle-Wumps. Poiché non erano riusciti a mostrare empatia verso i Twits, avevano perso il potere di comunicare con gli animali. I bambini capirono che invece di cercare vendetta e vivere nell’odio, dovevano sempre scegliere il perdono, anche quando non era facile. Tornarono a casa dei Twits e li liberarono. Ma ovviamente il loro grande gesto non ebbe alcun effetto sui Twits. Non appena furono liberati, tentarono di attaccare Beesha e Bubsy!

Dove finirono il signor e la signora Twit?

Il signor Napkin riuscì a riportare l’orfanotrofio nella sua posizione originale; le occasionali leccate di dita di rospo contribuirono ad aumentare la sua fiducia. I Muggle-Wumps vendettero la loro formula per le lacrime a una multinazionale, ponendo fine alla dipendenza mondiale dai combustibili fossili. I Muggle-Wumps guadagnarono MOLTI soldi e ne usarono una parte per acquistare l’orfanotrofio e adottare Bessha, Bubsy e tutti gli altri bambini. Vissero insieme come una grande famiglia! Il signor Napkin fu anche assunto come au pair part-time.

Nel frattempo, Beesha fu premiata per i suoi sforzi nel liberare la città dai Twits, e la sua idea di riempire il lago Tripe con florbnorbles (i batuffoli di cotone che Marty Muggle-Wump rilasciava ogni volta che era ansioso) ebbe un grande successo, attirando turisti e rendendo Triperot nuovamente la capitale mondiale del divertimento! Ma i Twits non fecero alcun sforzo per cambiare; cercarono invece di trovare una soluzione per sbarazzarsi degli effetti collaterali dei Dreaded Shrinks.

Decisero di appendersi a un gruppo di palloncini e finirono per fluttuare in giro per il mondo e atterrare a Loompaland, dove furono immediatamente accolti da una varietà di bestie. Sembra che gli Gli sporcelli (The Twits) impareranno finalmente che bisogna pagare un prezzo pesante per aver causato problemi! Il finale conferma anche che Pippa e suo figlio vivevano nella barba del signor Twit e, nel momento in cui lui è partito con il pallone aerostatico, madre e figlio sono finalmente riusciti a fuggire!