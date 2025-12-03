Emily in Paris – Stagione 5: il trailer ufficiale anticipa il nuovo capitolo della serie Netflix

Netflix ha rilasciato oggi il trailer ufficiale della quinta stagione di Emily in Paris, offrendo ai fan un primo sguardo esteso al nuovo capitolo della serie creata da Darren Star e diventata in pochi anni uno dei titoli più popolari e riconoscibili della piattaforma. La stagione debutterà il 18 dicembre, composta da dieci episodi, e si preannuncia come una delle uscite più attese del catalogo invernale.

Il trailer, ricco di ritmo, colori e atmosfera glamour, conferma un cambiamento significativo per la protagonista interpretata da Lily Collins. Emily, infatti, appare alle prese con una nuova vita professionale e personale a Roma, dove ora guida l’Agence Grateau. Il video alterna scorci della capitale italiana a momenti di forte tensione emotiva, anticipando una stagione che sembra voler espandere ulteriormente l’universo della serie, sia sul piano narrativo sia su quello visivo.

Le immagini mostrano Emily affrontare una serie di sfide legate al mondo del lavoro, tra pitch rischiosi, decisioni impulsive e nuove responsabilità che mettono alla prova il suo equilibrio. Il trailer suggerisce anche un ritorno a dinamiche più sentimentali, con relazioni che si evolvono, si incrinano e si riconfigurano mentre la protagonista affronta un percorso di crescita apparentemente più maturo rispetto alle stagioni precedenti.

Ampio spazio viene dato anche al cast corale, da sempre uno dei punti di forza della serie. Tornano infatti Philippine Leroy-Beaulieu nel ruolo di Sylvie, Ashley Park come Mindy, Lucas Bravo nei panni di Gabriel, insieme a Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie e Lucien Laviscount. Tra le new entry spiccano Eugenio Franceschini, Thalia Besson, Paul Forman, Minnie Driver, Bryan Greenberg e Michèle Laroque, che contribuiscono ad ampliare la rete di relazioni e conflitti attorno alla protagonista.

Prodotta da MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions e Jax Media, la quinta stagione promette di coniugare leggerezza, romanticismo e nuove complessità personali. Il trailer offre un assaggio chiaro delle atmosfere che accompagneranno il pubblico nel nuovo arco narrativo: un mix di moda, cultura, crisi esistenziali e cambiamenti improvvisi, elementi che hanno definito l’identità della serie fin dalla sua prima stagione.