Daredevil: Rinascita – Stagione 2: rivelata la data di uscita!

Disney+ ha ufficialmente rivelato la data di uscita della seconda stagione di Daredevil: Rinascita. Daredevil: Rinascita ha segnato il trionfale ritorno in TV di Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox, dopo l’ingiusta cancellazione di Daredevil e dei suoi compagni Defenders su Netflix nel 2018. Sebbene la serie rinnovata abbia incontrato alcuni ostacoli durante la produzione, la prima stagione di Daredevil: Rinascita si è rivelata una delle storie più sanguinose del Marvel Cinematic Universe.

Ora, Daredevil e i suoi alleati si preparano alla battaglia della loro vita contro le forze anti-vigilanti del sindaco Fisk (Vincent D’Onofrio), con la seconda stagione in anteprima su Disney+ il 4 marzo 2026, esattamente un anno dopo il debutto della prima stagione. Sebbene si vociferasse già da tempo di una data di uscita all’inizio di marzo, la notizia è stata ora pubblicata sul sito stampa Disney Daredevil: Rinascita.

La data di uscita ufficiale significa che Daredevil: Rinascita – stagione 2 sarà la seconda serie Disney+ MCU a debuttare il prossimo anno. Wonder Man di Yahya Abdul-Mateen II, originariamente previsto per dicembre, è stato posticipato al 27 gennaio. Anche VisionQuest di Paul Bettany è previsto per il 2026, anche se la data esatta di uscita non è ancora stata rivelata.

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita sarà composta da otto episodi, con altri in arrivo nella terza stagione già confermata.

Cox sarà affiancato dalla collega Netflix Defender Jessica Jones, con Krysten Ritter che tornerà ufficialmente nei panni della detective privata lunatica e dai superpoteri. Torneranno anche Karen Page di Deborah Ann Woll, che avrà un ruolo più significativo in questa stagione, Punisher di Jon Bernthal, Fisk di Vincent D’Onofrio e persino Foggy Nelson di Elden Henson, ucciso a colpi di pistola nel traumatico episodio pilota di Daredevil: Rinascita.

Mentre la prima stagione di Daredevil: Rinascita è stata meticolosamente assemblata da diverse produzioni e sceneggiature – cosa particolarmente evidente nell’episodio divertente ma un po’ irrilevante in cui Matt incontra il padre di Ms. Marvel durante una rapina in banca – la prossima stagione è stata libera di costruire il suo arco narrativo da zero. Il produttore esecutivo Jesse Wigutow ha recentemente rivelato che la seconda stagione ha una “chiarezza di visione”, poiché la rabbia di Fisk minaccia l’intera città preferita di Matt Murdock.

“Penso che ciò che interessa alle persone siano questi due personaggi e il conflitto in cui sono coinvolti, quanto profondamente si odiano e quanto profondamente hanno bisogno l’uno dell’altro”, ha spiegato Wigutow.

Il potere e l’influenza di Fisk possono essere enormi, ma Matt Murdock può davvero perdere, con Jessica Jones e gli altri suoi alleati al suo fianco? (Ricordate, anche altri due Defenders potrebbero potenzialmente presentarsi per aiutare a salvare la situazione). Lo scopriremo presto, quando la seconda stagione di Daredevil: Born Again debutterà il prossimo anno.

Daredevil: Rinascita uscirà il 4 marzo 2026, in esclusiva su Disney+.