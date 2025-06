The Woman in the Yard, la spiegazione del finale

The Woman in the Yard potrebbe ricevere recensioni contrastanti, con il 41% su Rotten Tomatoes e una valutazione di 5,7/10 su IMDb, ma se pensate che siano troppo severe, non siete i soli. Forse non è la metafora più sottile sul dolore familiare e la depressione, ma è recitato e girato incredibilmente bene. Non vincerà nessun Premio Oscar, ma non è affatto un brutto film. Di certo non è “il peggior film di sempre”, come mi ha urlato ripetutamente una persona insieme a tutti gli altri spettatori in sala una volta iniziati i titoli di coda.

The Woman in the Yard segue Ramona (Danielle Deadwyler) e i suoi due figli dopo la morte del marito e padre in un incidente stradale che ha lasciato Ramona con una gamba rotta. Nella casa che lui aveva comprato da ristrutturare, le cose stanno lentamente andando in pezzi. Come si vede dall’avvincente sequenza iniziale in cui Tay (Peyton Jackson) non trova né cibo per cani, né elettricità, né fiammiferi, Ramona è così depressa che non riesce a prendersi cura dei bambini. Quando La Donna (Okwui Okpokasili) appare nel cortile, viene alla luce la verità inquietante che si cela dietro questo crollo. Il finale ricontestualizza il rapporto tra Ramona e suo marito, così come la scelta di Ramona di uccidere se stessa e i suoi figli o rovinare la vita di tutti loro. Il finale dividerà il pubblico, poiché si può sostenere che concluda tutto in modo troppo semplice. Tuttavia, la sua semplicità riflette la scelta che tutti noi possiamo fare di restare con la nostra famiglia e impegnarci a vivere un giorno alla volta.

Powered by

“The Woman in the Yard” utilizza cicli temporali surreali per ricontestualizzare il rapporto di Ramona con la donna

Il secondo atto si conclude con un confronto diretto tra Ramona e i suoi figli, che sono fuggiti in soffitta, dove non entra la luce. Dopo aver apparentemente intrappolato Ramona in una sorta di regno delle ombre, vediamo La Donna, con una parte del viso sfigurata, zoppicare verso una spaventata Annie (Estella Kahiha), dicendole che non le avrebbe “mai fatto del male”. La Donna abbraccia Annie e le due scompaiono, spingendo Ramona a cercarle in un tunnel buio, seguendo una torcia lampeggiante come un faro.

Tuttavia, invece di trovare Annie, Ramona entra in una ricostruzione della prima scena: un video di lei e suo marito, David (Russell Hornsby), che parlano di quanto lui non veda l’ora che la casa sia finita. Quando l’abbiamo visto la prima volta, aveva un’atmosfera romantica e giocosa. Ma ora che sappiamo che era Ramona a guidare l’auto la notte in cui David è morto e che ha delle visioni momentanee in cui uccide i propri figli, c’è un tragico senso di colpa che permea le parole e le azioni di Ramona. Quando dice che non sa come chiamare la fattoria, ora sembra un personaggio che non è sicuro perché non vuole davvero essere lì, piuttosto che uno scherzo a cui non ha pensato.

Ci rendiamo presto conto che si tratta di una manipolazione da parte della Donna quando Ramona cerca di abbandonare la visione, ma David avvolge un lenzuolo intorno alla testa di Ramona, soffocandola. Questo è forse uno dei momenti del film che non ha senso per la caratterizzazione di David ed è presente solo per creare shock e spingerci alla scena successiva. Tuttavia, riflette il modo in cui Ramona si sentiva controllata e schiacciata dalla vita che David le aveva imposto. Questo porta alla sequenza più strana del film, in cui Ramona si ritrova improvvisamente nella prima scena in cui abbiamo incontrato La Donna, ma ora sta guardando se stessa che si trascina per chiederle cosa ci fa lì.

Si ripete la frase “Come sono arrivata qui?”, e vediamo Ramona nei panni della Donna che ha rapito Annie in soffitta, il che dà più contesto alla scena precedente. Può essere confuso e fuori luogo, ma aiuta a mostrare come Ramona e La Donna siano la stessa persona e che, piuttosto che una minaccia indesiderata venuta a invadere la sua vita, La Donna è in realtà un’ospite invitata inavvertitamente.

The Woman in the Yard è la parte più oscura del dolore e della depressione di Ramona

Una volta terminata la sequenza che fa girare la testa, ci sono solo Ramona e la donna al piano di sopra nella sua stanza, e finalmente capiamo perché lei è lì. La donna è la risposta alle preghiere di Ramona che chiedeva “dammi la forza”, una delle prime frasi che ha pronunciato nel film, ma la forza è molto più oscura di quanto potremmo pensare. Dal momento in cui vede la donna prima di schiantarsi con l’auto alle visioni in cui uccide i suoi figli, il film sembra suggerire che la depressione e il dolore di Ramona sono diventati troppo forti e che la donna è la parte del suo cervello che desidera uccidere ciò che la tiene sotto controllo. Come ha detto al marito durante la loro ultima cena insieme, sente che tutta la sua vita è stata vissuta per gli altri.

Ma Ramona ama ancora i suoi figli e suo marito. Potremmo interpretare l’incidente d’auto come un suo tentativo di suicidarsi senza pensare profondamente a come questo potrebbe influenzare David, il che non sarebbe una rappresentazione del tutto inaccurata di come i pensieri suicidi possano rendere una persona irrazionale. Pertanto, La Donna spiega che è lì per dare a Ramona “la forza” di uccidersi, ed è per questo che nella pistola di David è rimasto solo un proiettile. Questo implica che Ramona sapeva che se ce ne fossero stati altri, avrebbe ucciso i bambini, mentre ora ce n’è solo uno per sé. La donna mostra come, se Ramona si suicida, i suoi figli cresceranno con un futuro positivo perché lei non sarà lì a trattenerli, dato che non può più prendersi cura di loro a causa della sua depressione. Ovviamente, questo non è un punto di vista oggettivo. È l’odio che Ramona prova per se stessa, ma questo è ciò che il suicidio rappresenta per molti, e la sequenza finale diventa ancora più straziante proprio per questo.

Ramona sceglie di non uccidersi in The Woman in the Yard

Ramona chiede se può dire addio ai suoi figli e la Donna la abbraccia dicendo: “Certo”. Ramona li spinge fuori di casa, ma Annie le dà il peluche di Mr. Penguin per tenerle compagnia. Ramona si siede sulla stessa sedia in soffitta dove la Donna era seduta in giardino e si punta la pistola al mento, mentre la Donna la spinge con impazienza a premere il grilletto.

Tuttavia, all’ultimo secondo, Ramona vede Mr. Penguin. L’ombra della Donna si trasforma nuovamente in quella di Ramona, che decide di non uccidersi. I suoi figli tornano e Ramona dice loro che, se la figura spettrale dovesse tornare: “Saremo pronti, io sarò pronta”.

La frase “saremo pronti” implica che, anche se questo demone proveniva dal suo subconscio, i bambini lo vedono e lo combattono perché mantenere unita una famiglia richiede che tutti si sostengano a vicenda. Potresti pensare che la decisione di Ramona sia stata troppo facile, dato che non ha dovuto combattere contro la donna per impedirle di morire. Tuttavia, secondo me, questo è un ritratto molto più accurato dell’idea che, quando si tratta di suicidio, l’unica persona la cui opinione conta sul fatto di uccidersi è la persona stessa. Tutti abbiamo bisogno di un motivo per andare avanti nei momenti peggiori, e può essere qualcosa di semplice come voler vedere crescere i propri figli o passare un altro giorno con loro. Può sembrare facile, ma non lo è affatto, e la recitazione impegnativa di Deadwyler aiuta a riflettere questa lotta interiore in cui ogni passo sembra troppo difficile per andare avanti, ma possiamo farlo se scegliamo di farlo.