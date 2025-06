Nosferatu, la spiegazione del finale: cosa succede nell’incontro finale tra Ellen e Orlok

Il film horror gotico Nosferatu di Robert Eggers adatta una storia di vampiri già nota, ma infonde un nuovo livello di terrore da far accapponare la pelle nella sua narrazione, che si conclude con un singolare momento di violenza e desiderio simultanei. L’originale Nosferatu è un’interpretazione del romanzo horror gotico Dracula di Bram Stoker, e le somiglianze tra le trame principali sono molto evidenti per chi conosce il romanzo. Tuttavia, il regista Robert Eggers ha scelto di adattare Nosferatu (la nostra recensione) per la semplicità della sua narrazione e per l’enfasi posta su un personaggio femminile come eroina.

Nosferatu vede protagonista Lily-Rose Depp nel ruolo di Ellen Hutter, una giovane donna appena sposata nella Wisborg, nella Germania del 1830. Il marito di Ellen, Thomas (Nicholas Hoult), viene convocato in Transilvania per eseguire un contratto per conto della società immobiliare per cui lavora e si ritrova nelle grinfie dell’eccentrico Conte Orlok (Bill Skarsgård). Orlok si rivela essere un vampiro che tormenta Thomas confondendo i confini tra incubi e realtà, nutrendosi di lui prima che Thomas fugga disperatamente dal castello di Orlok arrampicandosi dalla finestra e cadendo in un fiume che lo trasporta via.

Mentre Orlok si nutre di Thomas, Ellen inizia a ricadere in una patologia di cui soffriva da ragazza, che comporta sogni tortuosi, sonnambulismo e violente convulsioni che nascono sia dal dolore che dal piacere. La sua condizione confonde Friedrich e Anna Harding (Aaron Taylor-Johnson e Emma Corrin), amici intimi degli Hutter, presso i quali Ellen è ospite mentre Thomas è via. Friedrich e il medico di Ellen, Wilhelm Sievers (Ralph Ineson), alla fine diventano così disperati da chiedere l’assistenza del professor Von Franz (Willem Dafoe), uno scienziato screditato ed esperto di occulto.

Con l’aiuto di Von Franz, iniziano a svelare la vera natura della condizione di Ellen, proprio mentre Thomas, ancora vivo, fa ritorno a Wisborg e Orlok arriva in città poco dopo. Orlok porta con sé una vera e propria piaga di ratti e malattie, terrorizzando la città mentre insegue Ellen, il cui sangue è il suo ultimo desiderio. La devastazione aumenta fino a quando Thomas, Sievers e Von Franz decidono di uccidere Orlok nella sua bara mentre dorme, ma mentre invadono il suo castello, Ellen invita Orlok nella sua camera da letto per un ultimo confronto che deciderà il destino della città.

Perché il Conte Orlok voleva nutrirsi di Ellen

Desiderio e lussuria hanno guidato il suo piano malvagio

Quando Orlok arriva per la prima volta a Wisborg, affronta Ellen nella sua casa, rivelando alla fine che è stata lei a evocare il suo male in primo luogo. Da giovane donna, Ellen, sola e maltrattata, si rivolgeva in preghiera a qualsiasi entità che le fornisse un po’ di compagnia o di conforto. Dato che aveva una sorta di capacità psichica extrasensoriale, riuscì a entrare in contatto con il vampiro demoniaco Orlok, al quale si legò e con il quale iniziò un’empia relazione psichica.

La sua scoperta e il matrimonio con Thomas hanno tenuto a bada le sue visioni di Orlok, ma hanno anche violato la sua promessa a Orlok, mettendo in moto gli eventi di Nosferatu. Il legame di Orlok con Ellen era fisicamente ed emotivamente significativo, anche se definirlo amore non sarebbe corretto; piuttosto, il suo desiderio e la sua brama per lei si sono intensificati fino a raggiungere un altro livello, al limite del bisogno. Questo lo spinse a contattare Herr Knock, il datore di lavoro di Thomas, per inviare il giovane a Orlok.

Con l’inganno, Thomas firmò un accordo (scritto in una lingua straniera, che Orlok ignorò come una formalità delle sue usanze) che credeva fosse legato all’impresa immobiliare del conte Orlok a Wisborg, mentre in realtà stava formalmente accettando di sciogliere il proprio matrimonio con Ellen. Con lo scioglimento del patto coniugale da parte di Thomas, Orlok aveva bisogno che Ellen accettasse formalmente di ri-promettersi a lui, motivo per cui si recò personalmente a Wisborg. Solo allora avrebbe potuto soddisfare il suo desiderio di sangue di Ellen, che aveva accettato di legarsi a Orlok di sua spontanea volontà.

Come Ellen uccise il Conte Orlok

Ellen era in abito da sposa quando invitò Orlok nella sua camera da letto per il loro incontro finale, in un atto di accettazione formale della proposta di Orlok di impegnarsi con lui per liberare la città, i suoi cari e forse il mondo intero. Pronuncia letteralmente le parole “lo voglio”, sposandosi ancora una volta con Orlok come aveva fatto anni prima. Come da tradizione, i due si spogliano per consumare il matrimonio, ma al posto del rapporto sessuale Orlok inizia a nutrirsi del suo petto, soddisfacendo il suo bisogno psichico e carnale del suo sangue.

Si ritiene che il nome “Nosferatu” sia un’alterazione dell’antica parola rumena ‘nesuferitu’, che si traduce vagamente in “l’offensivo”.

Tuttavia, Ellen usava essenzialmente il suo corpo come esca per distrarre e intrappolare il Conte Orlok. Permettendogli di nutrirsi di lei, sapeva che lui sarebbe stato impotente a fare qualsiasi altra cosa, dato il forte desiderio e la lussuria che provava per lei. Proprio quando lui si allontana da lei con il sorgere del sole, lei lo attira di nuovo a sé per nutrirsi ancora di più, intrappolandolo finché il sole non sorge completamente e lo uccide una volta per tutte. In questo atto finale, Ellen riprende il controllo della loro relazione, diventando la morte di Orlok dopo aver trascorso la sua vita come bersaglio del suo tormento.

Che cos’è in realtà il Conte Orlok

Le sue origini sono spiegate brevemente attraverso una traduzione

La vera natura di Orlok viene rapidamente rivelata mentre Thomas si riprende nel convento della Transilvania. Mentre è a letto, una delle sorelle più anziane del convento spiega cosa sia in realtà Orlok attraverso un traduttore. Secondo lei, il Conte Orlok era un mago nero o uno stregone in vita, ed era così malvagio che, alla sua morte, il Diavolo stesso salvò la sua anima e la restituì al suo corpo in modo che il suo cadavere potesse continuare a camminare anche da morto.

Questa origine spiega tutte le sue capacità soprannaturali, che includono il teletrasporto, la comunicazione psichica, il controllo della mente e del corpo, la manipolazione degli animali, l’influenza sul tempo e la capacità di manifestare malattie.

Questo spiega anche perché il suo corpo ha un aspetto così marcio e miserabile: è letteralmente un cadavere rianimato dalle forze del male. Orlok è una creatura così ripugnante da essere al di là del male ed è una manifestazione della Morte stessa; è più una forza della natura che un essere singolare.

Cosa è successo agli Harding

I cari amici degli Hutter soffrono al loro fianco

Gli Harding sono amici intimi degli Hutter, ed è implicito che Friedrich Harding e Thomas fossero amici in gioventù durante la scuola. Purtroppo vengono coinvolti nella malvagia trama del Conte Orlok, in quanto sono le persone care che Orlok minaccia se Ellen non si impegna con lui quando arriva a Wisborg. Anna finisce morsa dai topi di Orlok dopo aver subito il suo stesso incantesimo mentre dormiva nel letto accanto a Ellen, mentre Friedrich soffre di mancanza di sonno per gran parte dell’intera vicenda.

Orlok lo fa finalmente cadere in un sonno profondo quando invade la loro casa; attacca e si nutre delle due bambine, uccidendole immediatamente. Anna corre nella stanza delle bambine e si trova faccia a faccia con Orlok, che viene prontamente ucciso insieme al bambino che porta in grembo. Friedrich si dispera nel suo dolore, contraendo anche la peste sanguinaria che sta devastando Wisborg, e si reca al mausoleo della sua famiglia, morendo infine nell’abbraccio dell’amata moglie dopo averla tolta dalla bara.

Cosa è successo a Herr Knock

Knock era semplicemente un mezzo per raggiungere un fine per Orlok, nient’altro che un ingranaggio del suo piano per arrivare finalmente a Ellen. È stato reso folle dall’influenza di Orlok su di lui, che si è manifestata attraverso la sua personale sperimentazione con l’occulto. Von Franz trova nell’ufficio di Knock il tomo mistico (insieme al suo rituale) che lo mette in contatto con Orlok, nel quale il professore trova informazioni sulla soluzione finale del sacrificio di Ellen.

Prima di essere ucciso nella bara di Orlok, Knock rivela di aver venduto la sua anima a Orlok per diventare un principe di Francia. Naturalmente è stato ingannato, perché in realtà è diventato un servo psichicamente prigioniero del malvagio Conte. In qualità di servo di Orlok, trasporta la bara nel decrepito maniero che ha acquistato a Wisborg e funge da principale diversivo per Thomas, Von Franz e Sievers mentre Orlok torna a Ellen per l’ultima volta.

Cosa ha detto il regista sul finale di Nosferatu

In un’intervista a SYFY, Eggers ha fatto notare che la scena finale tra Ellen e Orlok è stata pensata appositamente per emulare un motivo comune visto nell’arte dell’epoca rinascimentale, denominato “La morte e la fanciulla”. L’immagine, spesso ripetuta, vede una giovane donna impigliata nella manifestazione fisica della Morte, tipicamente uno scheletro, anche se non c’è un’immagine definitiva da indicare come origine.

Non c’è un dipinto o un’incisione specifica di “La morte e la fanciulla” su cui si basa… Ma è un motivo che è stato fatto così bene, così tante volte nella nostra storia, che è stato divertente cimentarsi con esso.

L’uso che Eggers fa di questa immagine racchiude in modo specifico l’estremo contrasto tra la giovane donna bellissima e il mostruoso vampiro cadavere. Questo contrasto è una potente metafora del contrasto tra la vita e la morte, che è il fulcro di Nosferatu: la lotta tra il bene e il male, sia all’interno di se stessi che nell’universo in generale.

Il vero significato del finale di Nosferatu

Il Conte Orlok è forse il personaggio più famoso di Nosferatu, ma la protagonista dell’interpretazione di Robert Eggers è senza dubbio la Ellen Hutter di Lily-Rose Depp, e per una buona ragione. Il film è incentrato sulla sua relazione con Orlok e sulla sua evoluzione nel tempo. Nella scena iniziale del film, Ellen cerca un compagno anni prima che Thomas Hutter si rechi in Transilvania e scateni involontariamente tutte le morti e le sofferenze a causa dell’inganno di Orlok che si approfitta di lei.

Ellen sceglie il bene che c’è in lei al posto del male sfruttato dal conte Orlok tanti anni prima, e così facendo decide il destino di tutti con il suo sacrificio.

Ellen viene respinta in ogni occasione: la maggior parte delle persone della sua vita (in particolare gli uomini) crede che i suoi sogni contaminati siano le fantasie isteriche di una donna, da non prendere sul serio. Friedrich li definisce “sogni fatati”, mettendo a nudo l’assoluta mancanza di considerazione o di rispetto che le donne avevano durante l’epoca vittoriana, una condizione che purtroppo si verifica ancora in epoca contemporanea. A un certo punto, durante le sue convulsioni, viene anche letteralmente trattenuta, il che evidenzia la repressione sessuale che le donne hanno subito nel corso della storia, ma soprattutto in quel periodo.

Tuttavia, la scena finale del film vede Ellen riprendere il controllo in diversi modi. Nella scena finale del film Ellen ha il controllo, usa il suo corpo come un’arma contro il vampiro e per la prima volta diventa la metà dominante della loro relazione, tenendolo letteralmente fermo e ponendo fine al suo rapporto una volta per tutte. Ellen rimedia al senso di colpa che provava per aver scatenato Orlok sui suoi cari, cancellando in un colpo solo la presa che aveva sulla sua coscienza.

Il confronto finale di Ellen con Orlok riguarda la scelta e può essere applicato in modo molto più ampio di quanto non avvenga in Nosferatu. Orlok non può sopraffarla senza il suo consenso, e lei sceglie di permettergli di entrare nella sua camera da letto per potersi sacrificare. Sceglie il bene che c’è in lei al posto del male sfruttato dal Conte Orlok tanti anni fa, e così facendo decide il destino di tutti con il suo sacrificio. Riflette una scelta che le persone fanno ogni giorno: soccombere a ciò che è facile e forse malvagio, o prendere la strada più difficile per il bene finale.

Come è stato accolto il finale di Nosferatu

Il remake di Nosferatu del 2024 dello sceneggiatore e regista Robert Eggers è stato accolto positivamente da spettatori e critica, come dimostrano il 73% di Popcornmeter (punteggio del pubblico) e l’84% di Tomatometer (punteggio della critica) su Rotten Tomatoes. Ci possono essere molti film sui vampiri, ma si può dire che Nosferatu è stato un successo nella rinascita del sottogenere horror. Sono stati elogiati molti aspetti del film, in particolare l’abilità di Robert Egger come regista, il tono cupo e tetro e le interpretazioni del cast.

Tuttavia, il finale di Nosferatu non influisce molto sulle recensioni, né positive né negative.

In effetti, la storia di Nosferatu è solo un punto di riferimento nelle conversazioni che confrontano il film del 2024 con i precedenti tentativi di portare sugli schermi il Dracula di Bram Stoker e con il film muto del 1922 Nosferatu: A Symphony of Horror. I paragoni sono stati complessivamente positivi, ma (forse perché la trama rispecchia fedelmente il film del 1922), il finale è stato trascurato nelle recensioni – anche se il silenzio la dice lunga sul fatto che si tratta di una conclusione perfettamente adeguata.

Il finale di Nosferatu rispetto ad altri adattamenti

È noto che Nosferatu è un remake del film muto del 1922 Nosferatu: A Symphony of Horror, che a sua volta è un adattamento (non ufficiale) del romanzo horror gotico di Bram Stoker del 1987 Dracula. Sebbene Dracula sia stato adattato molte volte, Nosferatu: sinfonia dell’orrore del regista F.W. Murnau è senza dubbio tra i più iconici, e non solo perché è stato realizzato più di un secolo fa. Ci sono molte differenze significative tra la storia del primo film di Nosferatu e quella di Dracula, e il look di Max Shreck nel ruolo del Conte Orlok è un’immagine che definisce il genere horror.

Dato che la trama di Nosferatu: A Symphony of Horror differisce così tanto da Dracula (e, per estensione, dalle decine di altri film che hanno come protagonista il vampiro), i paragoni più importanti quando si parla del finale di Nosferatu sono con il film muto del 1922. Per quanto riguarda il finale di Nosferatu, la narrazione segue più o meno gli stessi binari della storia di Una sinfonia dell’orrore: Ellen si concede al Conte Orlok e lo tiene occupato abbastanza a lungo da essere vaporizzata dal sole.

Il tono è molto diverso, anche se le ragioni sono del tutto comprensibili, dato che Nosferatu: Sinfonia dell’orrore è stato realizzato negli anni Venti, quando la tecnologia e le aspettative del pubblico erano incredibilmente diverse. Il finale di Nosferatu è molto più viscerale del film di cui è il remake e contiene molti più elementi sessuali, dato che Nosferatur: Sinfonia dell’orrore non mostra il Conte ed Ellen impegnati in un rapporto sessuale.