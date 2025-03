Tombstone: la storia vera dietro al western con Kurt Russell

Al leggendario pistolero Wyatt Earp e alle sue gesta sono stati dedicati numerosi film nel corso della storia, da Sfida infernale (1946) di John Ford fino al Wyatt Earp (1994) con Kevin Costner come protagonista. Uno dei più celebri, però, rimane Tombstone, realizzato nel 1993 dal regista greco George Pan Cosmatos e incentrato sulla celebre sparatoria all’O.K. Corral, evento che ricopre grande importanza nella vita di Earp. Si tratta di una vicenda già narrata nel già citato Sfida infernale ma anche nel film di John Sturges Sfida all’O. K. Corral (1957). Cosmatos ripropone questa vicenda con una forte attenzione alla fedeltà storica, riproposta attraverso i costumi e l’estetica dei protagonisti.

Per il regista, inoltre, era importante evidenziare come la celebre sparatoria non fosse la fine di un qualcosa, bensì l’inizio di una nuova storia, che segnerà i coinvolti fino alla fine dei loro giorni. Ci sono in realtà diverse voci contrastanti su chi sia il vero regista del film. Diverse personalità che lavorarono al film riportano infatti che Cosmatos fu poco più che un prestanome e che a dirigere il film sarebbe stato l’attore Kurt Russell, anche protagonista del film. C’è però chi smentisce tali affermazioni, riconferendo a Cosmatos il ruolo per cui è accreditato. Qualunque che sia la verità, Tombstone resta uno dei più apprezzati film western dei sempre, grande successo di critica e pubblico.

Per gli appassionati del genere, dunque, si tratta di un film da non perdere che non solo ripropone in pieno l’epica dei film western, ma offre anche un nuovo sguardo ad una delle più celebri vicende del vecchio west. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla storia vera di cui si narra. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Tombstone

Protagonista del film è Wyatt Earp, il famoso sceriffo federale di Dodge City, che ha deciso di mettersi in affari con i suoi due fratelli, Virgil e Morgan nella cittadina di Tombstone. Al loro arrivo nella località, vi trovano però l’anarchia, in quanto una banda di fuorilegge, i Cow-boys, impongono la loro di “legge”. Ben presto, le strade di Wyatt e i suoi fratelli si incroceranno con quelle del temuto gruppo, nel tentativo di ristabilire l’ordine. Ma anche quando tutto sembra destinato a risolversi nel migliore dei modi, per Wyatt e la sua famiglia le cose prenderanno una piega inaspettata, che costringerà il celebre pistolero a portare a termine la propria giustizia.

Ad interpretare Wyatt Earp vi è l’attore Kurt Russell, mentre i suoi fratelli Virgil e Morgan sono interpretati da Sam Elliott e Bill Paxton. Val Kilmer, invece, ricopre il ruolo di Doc Holliday, a cui è data grande importanza nel film. Recitano poi in Tombstone Paul Malcomson nel ruolo di Allie Earp, Lisa Collins in quello di Louisa Earp e Dana Wheeler-Nicholson come Mattie Earp. L’attore Jon Tenney interpreta lo sceriffo John Behan, mentre Stephen Lang è Ike Clanton e Michael Biehn è Johnny Ringo. Thomas Haden Church è Billy Clanton, mentre il noto attore Charlton Heston interpreta il ricco allevatore Henry Hooker.

La storia vera dietro Tombstone

Come anticipato, quella narrata in Tombstone è una vicenda liberamente ispirata ad un vero fatto storico, quello della sparatoria all’O.K. Corral, il 26 ottobre 1881 nei pressi di Tombstone, Arizona. Una cittadina fondata nel 1878 che in quegli anni contava già tremila abitanti, oltre ad una pista da bowling, quattro chiese, una ghiacciaia, una scuola, due banche, tre giornali, una gelateria, 110 saloon, 14 sale per giochi d’azzardo e numerose sale da ballo, teatro e bordelli. Una simile espansione era stata favorita dal fatto che la città era stata fondata nei pressi di una vena d’argento. Sotto la superficie di vivace normalità covavano però tensioni che si trasformavano spesso in conflitti mortali.

I capitalisti minerari e i comuni abitanti erano originari in gran parte repubblicani degli stati del Nord, ma gli allevatori erano simpatizzanti confederati e democratici. La cittadina in forte espansione era a soli 48 km dal confine tra Stati Uniti e Messico ed era un mercato aperto per il bestiame rubato dai ranch di Sonora, in Messico, da una banda organizzata di fuorilegge conosciuta come The Cowboys. In questo contesto, i fratelli Earp svolgevano a vario titolo il ruolo di funzionario locale di polizia. Quando giunsero in città nel 1880 Wyatt e Morgan vennero assunti dalla Wells Fargo come scorta armata delle diligenze della compagnia, mentre Virgil, il più anziano, era uno U.S Marshal.

Wyatt in seguito riuscì a farsi nominare vice-sceriffo, mentre Morgan divenne il vice di Virgil. Lo scontro tra gli Earp e i The Cowboys venne anticipato da un tentativo di assalto ad una diligenza il 15 marzo 1881, nel quale persero la vita due persone. Wyatt Earp, in quel momento in corsa per diventare sceriffo della Contea di Cochise promise di acciuffare il gruppo convinto che la cosa avrebbe favorito la sua elezione. Ike Clanton, uno dei Cowboys, si rifiutò di collaborare con Wyatt Earp per trovare i responsabili della rapina. Al posto di Wyatt venne poi eletto Johnny Bean, appoggiato dai Cowboys. Il 25 ottobre notte, Clanton e gli Earp ebbero degli accesi scontri verbali, che portarono alla sparatoria il giorno seguente.

Questa si svolse il 26 ottobre 1881, poco dopo le 14.30, in una stretta striscia di terreno non ancora assegnata nota come “lotto 2”. I fratelli Wyatt Earp, Morgan Earp e Virgil Earp con Doc Holliday duellarono contro Billy Claiborne, Frank McLaury, Tom McLaury, Billy Clanton e Ike Clanton. In trenta secondi furono sparati una trentina di colpi di pistola. I due McLaury vennero uccisi, così come Billy Clanton, mentre Billy Claiborne e Ike Clanton fuggirono perché disarmati. Sull’altro fronte, Morgan Earp, Virgil Earp e Doc Holliday rimasero feriti, ma sopravvissero. Sebbene abbia causato un numero relativamente basso di vittime, questo scontro a fuoco viene generalmente indicato come il più celebre del Far West.

La vicenda non si concluse però lì, ma sfociò poi in quella che è nota come la Vendetta degli Earp. Questa coprì un arco di tre settimane, dal 20 marzo al 15 aprile 1882 ed ebbe come episodio scatenante l’omicidio del vice-sceriffo Morgan Earp, freddato in una sala da biliardo di Tombstone, il 18 marzo 1882. Alcuni mesi prima, il fratello maggiore di Morgan, lo sceriffo Virgil Earp, era stato a sua volta oggetto di un tentativo di omicidio, a cui era scampato ma dovendo subire l’amputazione di un braccio. Le due fazioni non arrivarono però mai ad uno scontro diretto, ma dopo una serie di piccole sparatorie il tutto terminò il 15 aprile, quando la banda degli Earp preferì lasciare l’Arizona e trovare riparò in Colorado.

Il trailer di Tombstone e dove vedere il film in streaming e in TV

Sfortunatamente il film non è presente su nessuna delle piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente presente nel palinsesto televisivo di lunedì 10 marzo alle ore 21:10 sul canale Rai Movie. Di conseguenza, per un limitato periodo di tempo sarà presente anche sulla piattaforma Rai Play, dove quindi lo si potrà vedere anche oltre il momento della sua messa in onda. Basterà accedere alla piattaforma, completamente gratuita, per trovare il film e far partire la visione.