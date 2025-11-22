Uno dei film più chiacchierati del Sundance Film Festival 2025 è stato Train Dreams, un film suggestivo che racconta la storia di un boscaiolo nel corso di molti decenni del XX secolo. Joel Edgerton interpreta Robert Grainier, un uomo semplice il cui lavoro lo costringe a stare lontano dalla moglie Gladys (Felicity Jones) e dalla loro giovane figlia, cosa che lo mette in difficoltà, soprattutto quando una tragedia colpisce la sua famiglia.

Scritto dai registi di Sing Sing Clint Bentley e Greg Kwedar e diretto da Bentley, non c’è molto altro da dire sulla trama: il film immerge invece il pubblico nelle sue emozioni. La sua semplicità potrebbe lasciare gli spettatori a chiedersi se sia basato su una storia vera o se sia pura finzione. Acquistato da Netflix e ora disponibile in streaming sulla piattaforma, ecco cosa c’è da sapere su Train Dreams e le sue origini.

Train Dreams è basato su una storia vera?

A differenza del precedente film di Bentley e Kwedar, Train Dreams non è basato su una storia vera e Robert Grainier non è un personaggio storico realmente esistito, anche se la sua storia è chiaramente ispirata a vicende reali dell’epoca dell’espansione ferroviaria nel 1900. Basandosi su un romanzo breve del 2011 di Denis Johnson, Bentley e Kwedar hanno dichiarato a Tudum di essere stati attratti dalla “qualità infinita” del libro, “che sembra così vissuta e così specifica, ma che alla fine sfida il nostro vocabolario umano”, aggiungendo che questa è la prima volta che hanno adattato un’opera di finzione per il grande schermo.

Johnson, che non ha rilasciato molte interviste prima della sua morte nel 2017, ha dichiarato al LA Times nel 2014: “Come narratore sono attratto da situazioni realistiche e contemporanee e da personaggi coinvolti in pericoli e caos”. Anche se Robert non è un personaggio contemporaneo, è difficile negare la realtà delle circostanze della sua vita e il pericolo e il caos del mondo in crescita che la sua storia trasmette.

L’espansione delle ferrovie americane conobbe un boom nel 1900, dopo la guerra civile, impiegando migliaia di lavoratori come Robert per costruire binari ferroviari che collegassero le numerose popolazioni rurali delle zone agricole alle grandi città. Secondo l’ Università dell’Iowa , “quell’epoca fu anche caratterizzata da una rapida industrializzazione e innovazione tecnologica”, poiché la ferrovia impose il potenziamento di locomotive, vagoni merci, freni e calibri. Portò anche alla “creazione di quattro fusi orari standard in tutto il Paese, consentendo ai treni di circolare in orario, all’aumento dell’uso di binari in acciaio e alla costruzione di ponti sui fiumi principali”.

Train Dreams è un adattamento fedele del romanzo breve?

La sceneggiatura di Bentley e Kwedar segue abbastanza fedelmente l’opera di Johnson, che racchiude molte storie in 116 pagine. “È un libro davvero sottile, eppure copre un’intera vita e un periodo storico molto specifico”, ha detto Bentley a Tudum. “È un libro strutturato attorno ai ricordi, ed è un po’ dispersivo. Cercare di mantenere lo spirito del libro e inserirlo in una struttura che potesse funzionare in un film senza perdere gli aspetti e le qualità che lo rendono davvero affascinante e speciale, come la sua vaghezza e la sua stranezza, è stata una sfida, ma anche una grande emozione”. Seguendo il punto di vista limitato in terza persona del libro, il film utilizza anche la narrazione per dare struttura al viaggio di Robert.

Tuttavia, il film ha apportato alcune piccole modifiche. Nel romanzo, Robert si unisce ai suoi compagni di lavoro bianchi nel tentativo di gettare un lavoratore cinese da un ponte dopo che questi è stato accusato di furto; Robert inizia a vedere l’uomo ovunque, pensando di essere stato maledetto. Nel film, Robert non è coinvolto nel tentato omicidio, ma è tormentato dalla sua inazione, che si manifesta nella visione dell’uomo cinese. Molto tempo dopo che la sua famiglia se n’è andata, il libro descrive le sue allucinazioni di sua figlia come una “ragazza lupo”, mentre il film la rende visivamente plausibile come sua figlia, anche se altrettanto immaginaria.

Bentley ha detto a Tudum che, sebbene lui e Kwedar volessero rimanere fedeli al libro di Johnson, hanno anche lasciato che la sceneggiatura andasse dove doveva andare. “È stata una costante ricerca per trovare quell’equilibrio. Ho letto il libro cinque o sei volte, cercando davvero di interiorizzarlo, e poi l’ho lasciato da parte per lasciare che la sceneggiatura si evolvesse nella storia che volevo raccontare”.

Train Dreams è rappresentativo della vita reale dei boscaioli?

I resoconti storici dei boscaioli reali del XX secolo descrivono il loro lavoro come brutale. “Le squadre di costruzione delle ferrovie non solo erano soggette a condizioni climatiche estreme, ma dovevano anche posare i binari attraverso molte caratteristiche geografiche naturali, tra cui fiumi, canyon, montagne e deserti”, secondo la Library of Congress , che descrive una scena simile a quella di Train Dreams. “Come altre grandi opportunità economiche in una nazione in espansione, i campi di costruzione delle ferrovie attiravano personaggi di ogni tipo, quasi tutti alla ricerca di modi per ottenere un rapido profitto, legale o illegale. La vita nei campi era spesso molto dura e difficile“.

Bentley e Kwedar hanno trascorso del tempo nel Pacifico nord-occidentale per familiarizzare con l’ambientazione del film e rendere omaggio alla storia scritta da Johnson. ”Cerchiamo di approfondire le nostre ricerche per tutto ciò che facciamo, e questo film non ha fatto eccezione, ma è difficile fare ricerche su qualcosa che riguarda un’epoca passata”, ha detto Bentley a Tudum. “Durante la stesura della sceneggiatura siamo andati nella zona in cui viveva Denis Johnson e dove è ambientata la storia, e abbiamo soggiornato in una baita lungo il fiume dove avrebbe vissuto Grainier. Abbiamo incontrato dei boscaioli della zona e persone i cui genitori e nonni erano stati boscaioli. Volevo assicurarmi che fossimo completamente fedeli allo spirito del libro scritto da Denis, ma anche che l’adattamento prendesse la sua strada per diventare il film che doveva essere”.