Troll 2, spiegazione del finale: ci sarà un Troll 3?

TROLL 2 Netflix
© Netflix

Sembra che Troll 2, il sequel del film norvegese sui mostri del 2022 Troll, stia diventando un successo per Netflix proprio come il primo film.

Il sequel è balzato in cima alla classifica dei 10 film più visti su Netflix, solo un giorno dopo la sua uscita sulla piattaforma. E non sembra che tornerà presto nella sua tana.

Diretto da Roar Uthaug, che ha anche diretto il primo film, Troll 2 è, in sostanza, Godzilla v. Kong, ma con i troll. Anche i poster sono identici! Gli attori Ine Marie Wilmann, Kim S. Falck-Jørgensen e Mads Sjøgård Pettersen riprendono tutti i loro ruoli dal primo film. La scienziata ed esperta di troll Nora (Wilmann) viene richiamata dal pensionamento quando un’altra scienziata (interpretata dalla nuova arrivata Sara Khorami) cattura un nuovo troll, un Megatroll, sulle montagne. Ma si sa come sono i troll: non restano in cattività a lungo.

Come il primo film Troll, anche Troll 2 presenta una scena a metà dei titoli di coda che sembra preparare il terreno per altri film. Cosa significa? Ci sarà un film Troll 3?

Spiegazione del finale di Troll 2

TROLL-2-2025-NETFLIX
© Netflix

Dopo essere fuggito dalla prigione, il Megatroll inizia a terrorizzare la Norvegia. Nora capisce che il Megatroll vuole vendicarsi del regime cristiano che ha costretto la sua specie a nascondersi. Quindi, Nora rintraccia il figlio del re dei troll, che lei chiama “Beautiful”. Diventa amica di Beautiful grazie alla sua capacità di parlare con i troll (certo) e ottiene il suo aiuto per impedire al Megatroll di distruggere una delle città della Norvegia.

Dopo alcuni tentativi, il team decide che l’unico modo per fermare Megatroll è versargli dell’acqua santa direttamente in bocca, che lo distruggerà dall’interno. Ma le bombe di acqua santa devono essere azionate manualmente, e questo richiederà che qualcuno si sacrifichi per lanciarle direttamente nella bocca di Megatroll. Andreas (Kim S. Falck-Jørgensen) si offre volontario come tributo. Andreas muore, ma il suo sacrificio permette a Beautiful di intervenire e sconfiggere Megatroll una volta per tutte.

Nell’ultima scena del film, vediamo che la moglie di Andreas ha dato alla luce suo figlio e che Nora si è trasferita in una casa in montagna, con Beautiful che vagabonda all’esterno. Riposa in pace, Andreas. Ma aspettate, c’è dell’altro!

Spiegazione della scena dopo i titoli di coda di Troll 2:

Sì, proprio come nel primo film, c’è una scena dopo i titoli di coda di Troll 2. (Beh, più che altro una scena a metà dei titoli di coda.) La scena mostra il professor Møller (Jon Ketil Johnsen), uno dei ricercatori di Vemork, in un laboratorio buio che parla al cellulare con un generale dell’esercito. Il professore informa il generale di aver raccolto un esemplare che si sta “sviluppando” e di “dargli un po’ di tempo”. Passiamo poi a un’inquadratura di un piccolo troll intrappolato in un terrario. Aww! È così carino!

Cosa significa tutto questo? Il professore venderà questo troll all’esercito per essere usato come arma? Crescerà fino a diventare una minaccia ancora più grande del Megatroll? Chiaramente, questa è una preparazione per Troll 3.

Ci sarà un film Troll 3 su Netflix?

Al momento non ci sono notizie ufficiali sulla realizzazione di un film Troll 3.

Detto questo, è chiaro che i produttori sperano che Troll 3venga realizzato. Probabilmente dipenderà dal successo del secondo film su Netflix. È passato solo un giorno, ma al momento sembra che il sequel si preannunci un successo.

Quando gli è stato chiesto del film Troll 3 in un’intervista con Variety, il regista Roar Uthaug ha scherzato: “Ne abbiamo parlato e la parola ‘trollogia’ suona davvero bene”.

L’uomo ha un ottimo punto di vista. Netflix, devi farlo anche solo per il gioco di parole.

C’è almeno una voce in Netflix che sostiene Troll 3: Larry Tanz, responsabile dei contenuti di Netflix per Europa, Medio Oriente e Africa.

