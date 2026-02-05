A24 acquisisce i diritti di “Non aprite quella porta” per un rilancio cinematografico e televisivo

Dopo una guerra di offerte durata diversi mesi, A24 ha acquisito i diritti del franchise di Non aprite quella porta. Ora, come riportato da Deadline, lo studio ha confermato che riprenderà il franchise sotto forma di una serie TV, la prima nel suo genere. Lo show vedrà JT Mollner come showrunner e Glen Powell come produttore esecutivo.

Mollner, che in passato ha scritto la sceneggiatura di The Long Walk del 2025, scriverà e dirigerà anche la serie. Nonostante Powell sia un protagonista di film come The Running Man e Twisters, secondo quanto riferito non sarà coinvolto nella serie come attore. I potenziali protagonisti non sono ancora stati rivelati.

Oltre alla serie TV in fase di sviluppo, è in lavorazione anche un film. Mentre Mollner non è coinvolto nel film, Powell sarà produttore anche in questo caso. Altri produttori esecutivi coinvolti in entrambi i progetti sono Roy Lee e Steven Schneider della Spooky Pictures, Ben Ross della Image Nation, Stuart Manashil e Dan Cohen della Barnstorm.

Anche Kim Henkel della Exurbia Films sarà coinvolto nella serie TV e nel film, avendo co-creato il franchise con il compianto Tobe Hooper. Ian Henkel e Pat Cassidy della Exurbia saranno i produttori, mentre la ImageNation sarà coinvolta nel film, ma non nella serie TV. Mollner e Powell hanno anche rilasciato delle dichiarazioni riguardo al loro coinvolgimento nel futuro del franchise:

“Ho dichiarato pubblicamente che non mi interessa rifare film perfetti, e l’originale Texas Chain Saw Massacre è un film perfetto. Ho molta stima per [il regista e co-sceneggiatore] Tobe Hooper e Kim Henkel perché hanno creato qualcosa di audace, trasgressivo e davvero innovativo che ancora oggi rappresenta il punto di riferimento per l’horror. Quando mi è venuta l’idea di esplorare a fondo questo mondo, l’ho vista come un modo nuovo di avvicinarmi ad esso, oltre che come un modo per onorare e sviluppare il folklore esistente. È l’unico modo in cui volevo farlo e non riesco a immaginare partner migliori di A24 per questo progetto. È davvero un onore”, ha affermato Mollner.

“Non aprite quella porta è uno dei miei film preferiti. Ha definito una generazione di film horror e, a oltre mezzo secolo dalla sua uscita, rimane uno dei film più significativi del mio Stato natale. Sono onorato che Barnstorm contribuisca a scrivere un nuovo capitolo di un titolo e di un franchise così iconici. Con una casa di produzione prestigiosa come A24, un regista visionario come JT Mollner e i nostri partner di produzione di prim’ordine, non avrei potuto sognare un team migliore per un progetto così ambizioso“, sono invece le parole di Powell.

L’ultima uscita della serie è stata il film del 2022, prodotto da Legendary Pictures e Bad Hombre per Netflix. Il film ha ricevuto recensioni negative da parte della critica e del pubblico, una tendenza ricorrente con le ultime uscite della serie. Tuttavia, sotto la guida di A24, sembra che questa tendenza possa essere mitigata.

Una dichiarazione di Henkel sulla serie TV ha specificatamente sollevato la speranza che “ci sia una storia epica nascosta nel retroscena di Chainsaw”. Tuttavia, i dettagli su ciò che riguarderà la serie TV o il film rimangono segreti. Dato che i film horror di A24 sono tra i più importanti dell’era moderna, ciò potrebbe riflettersi sui loro piani per il franchise.

L’acquisizione da parte di A24 del franchise di Non aprite quella porta segna l’inizio di una nuova era per la serie horror. Con una serie TV che dovrebbe ampliare la serie, insieme a un nuovo film che aggiungerà ulteriore horror, Leatherface è ben lungi dall’aver finito di apparire sui grandi e piccoli schermi. È solo questione di tempo prima che il suo ritorno porti molte nuove idee alla serie.