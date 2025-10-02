Chi è Adam Somner? Perché Una battaglia dopo l’altra è dedicata a lui

Il pubblico che esce dalla sala dopo aver visto Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another) potrebbe essere incuriosito dalla dedica del film ad Adam Somner, figura importante dietro le quinte nella produzione del film. One Battle After Another è l’ultimo film di Paul Thomas Anderson, un’epopea moderna sostenuta dalle straordinarie interpretazioni di Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Teyana Taylor, Benicio del Toro, Chase Infiniti e Regina Hall.

Paul Thomas Anderson ha l’abitudine di lavorare con gli stessi attori e creativi il più possibile, e in genere richiama collaboratori come il produttore Daniel Lupi, il costumista Mark Bridges e il compositore Jonny Greenwood. Somner era uno di questi colleghi, scomparso prima che il suo ultimo film con Anderson potesse arrivare nelle sale.

Perché Una battaglia dopo l’altra è dedicato ad Adam Somner

One Battle After Another conclude i titoli di coda con una dedica ad Adam Somner, onorando la memoria dell’assistente alla regia e produttore nell’ultimo film a cui ha lavorato. Dopo la conclusione dei titoli di coda, la nota finale di One Battle After Another è una foto di Adam Somner al lavoro sul set di un film.

Viene quindi riprodotto un audio di Adam che chiede silenzio sul set, una registrazione affabile e affascinante che parla degli elementi riconoscibili e affascinanti della commedia del film. Assistente alla regia e produttore molto rispettato nell’industria cinematografica, Adam Somner ha lavorato a One Battle After Another come assistente alla regia e produttore al fianco di Paul Thomas Anderson.

Tragicamente, Adam Somner è morto il 27 novembre 2024. È scomparso all’età di 57 anni a causa di un cancro anaplastico alla tiroide. La dedica è un omaggio a Somner, che rende tributo alla sua memoria mostrando il suo ultimo lavoro. Anche al di là di One Battle After Another, la dedica è un dolce addio a Somner, in linea con la sua lunga amicizia e le frequenti collaborazioni con Paul Thomas Anderson.

Adam Somner ha collaborato spesso con Paul Thomas Anderson

Adam Somner ha iniziato la sua carriera a Hollywood come assistente alla regia nella commedia Johnny English, con Rowan Atkinson. Negli ultimi vent’anni, Somner ha lavorato come assistente alla regia per alcuni dei registi più iconici di Hollywood. Tra i suoi collaboratori figurano Martin Scorsese, Steven Spielberg, Ridley Scott, Alejandro González Iñárritu, Steve McQueen, Angelina Jolie, James Mangold e Wes Anderson.

Una delle sue collaborazioni più durature è stata quella con Paul Thomas Anderson. I due hanno iniziato a lavorare insieme su There Will Be Blood, che rimane uno dei film più acclamati di PTA. Somner ha poi lavorato come assistente alla regia in The Master, Inherent Vice, Phantom Thread, Licorice Pizza e, infine, One Battle After Another.

Oltre alle sue responsabilità sul set come assistente alla regia, Somner è stato produttore di tutti i film di PTA dopo Il petroliere. Poco prima di Una battaglia dopo l’altra (il suo ultimo film), Somner è stato assistente alla regia in Blitz di Steve McQueen, The Wonderful Story of Henry Sugar di Wes Anderson, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e West Side Story di Steven Spielberg.

La filmografia di Somner include una serie di altri vincitori di Oscar e acclamati dalla critica, e l’ultimo tributo di Anderson al suo collega regista è davvero appropriato. Ha la sincerità e la volgarità che caratterizzano gran parte della performance di Leonardo DiCaprio nel suo ultimo film. È un tributo agrodolce a una delle persone che ha contribuito a portare Una battaglia dopo l’altra sul grande schermo.