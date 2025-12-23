A differenza degli altri due film della serie Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli – Le due torri termina con un vero e proprio colpo di scena. Il secondo film vede i membri della Compagnia affrontare le proprie prove e uscirne vittoriosi, o almeno più vicini ai propri obiettivi. Sam e Frodo continuano il loro viaggio verso Mordor, ma ora sono accompagnati dall’inaffidabile Sméagol. Pippin e Merry sfuggono agli Uruk-hai e incontrano Barbalbero, mentre Aragorn, Gimli e Legolas si ricongiungono con Gandalf il Bianco, tornato in vita. I diversi gruppi della Compagnia trascorrono il film separati gli uni dagli altri.

Viene poi introdotto il regno di Rohan e i Rohirrim, che includono personaggi come Théoden, Éomer ed Éowyn, che diventano tutti figure importanti al fianco di un Gandalf ritrovato in Il Signore degli Anelli – Le due torri e nel terzo film della serie, Il ritorno del re. Probabilmente uno dei migliori film della trilogia, più ricco di azione rispetto al primo, questo secondo capitolo si conclude con la vittoria delle forze del bene ma, allo stesso tempo, prepara il terreno per il capitolo finale in cui gli eroi della Terra di Mezzo dovranno affrontare il male incarnato da Sauron in persona.

La battaglia del Fosso di Helm si conclude con la vittoria di Rohan

La battaglia del Fosso di Helm ne Il Signore degli Anelli – Le due torri è una delle battaglie più significative della storia del cinema. Le probabilità non sono a favore dei difensori, che devono affrontare 10.000 Uruk-hai, discendenti ibridi degli Uruk. I temi della speranza e del coraggio di fronte a terribili difficoltà permeano gran parte della storia di Aragorn, Gimli e Legolas. Anche Legolas ha un momento di dubbio prima della battaglia. Non è il primo film a mostrare un gruppo di difensori disperati prima di una battaglia, ma l’atmosfera che Jackson crea con la luce blu scuro e la pioggia torrenziale crea una vera sensazione di disperazione.

Gli Uruk-hai nel film di Jackson sono sorprendentemente violenti per un film classificato PG-13, quindi quando Aragorn guida i guerrieri rimasti in un’ultima carica, il pubblico capisce che questa potrebbe essere la loro fine. La battaglia ne Il Signore degli Anelli – Le due torri sembra quasi persa fino a quando Aragorn ricorda la promessa angelica e profetica di Gandalf. I difensori devono resistere fino all’ultimo momento prima che arrivi la loro salvezza. C’è un forte simbolismo religioso nel fatto che le persone buone abbiano fede fino alla fine. Il coraggio di fronte all’odio cieco è il motivo per cui la battaglia è una vittoria, anche con pesanti perdite.

Isengard e Saruman vengono sconfitti dagli Ent

Dopo essere sfuggiti agli Uruk-hai, gli hobbit trascorrono la parte centrale de Il Signore degli Anelli – Le due torri parlando con un Ent di nome Barbalbero. Alla fine convincono gli Ent a vendicare i loro fratelli distrutti e ad assalire Isengard. Merry e Pippin hanno trascorso la maggior parte del primo film come non attori, partecipando solo in parte all’azione. Alla fine del secondo film, implorano gli altri di combattere per la Terra di Mezzo. Merry e Pippin sono stati coinvolti per caso negli eventi de Il Signore degli Anelli, quindi il loro abbracciare la responsabilità è più eroico perché non era mai stato richiesto.

In un altro dei cambiamenti rispetto al finale del libro Il Signore degli Anelli – Le due torri, Pippin ha persino un momento di genialità quando inganna Treebeard facendolo camminare verso Isengard, in modo che possa vedere con i propri occhi la foresta di Fangorn disboscata. Merry e Pippin passano dall’essere hobbit infantili e maldestri a leader e rivoluzionari, pur mantenendo la loro caratteristica sensibilità umoristica. Il saccheggio di Isengard vede Saruman sconfitto proprio dalla foresta che aveva usato per accrescere il proprio potere. È un ironico scherzo del destino e una vittoria simbolica del mondo naturale sull’industria.

Sam e Frodo fuggono da Osgiliath e sono ispirati a continuare il loro viaggio

Sam e Frodo continuano il loro viaggio verso Mordor ne Il Signore degli Anelli – Le due torri e, dopo un incontro con Gollum, che si rivela chiamarsi Sméagol, lo portano con loro. Quando Frodo incontra Faramir, la volontà manipolatrice dell’Anello si manifesta in tutta la sua forza. Per la prima volta, Frodo reagisce violentemente quando gli viene sottratto l’Anello. La reazione di Frodo costituisce un punto importante a metà della storia. Anche se Frodo si sta avvicinando al suo obiettivo, non è completamente immune agli effetti dannosi di ciò che porta con sé, che potrebbero ancora consumarlo.

La difficile decisione di Faramir di lasciar andare Frodo e Sam dopo aver compreso il loro viaggio è un altro esempio importante del perché non ci si può necessariamente fidare degli uomini con l’Anello e perché solo Frodo può portare l’Unico Anello. Durante la loro fuga da Osgiliath, Sam incoraggia Frodo ad andare avanti. Questo finale mostra un cambiamento nel rapporto tra i due, poiché nella prima metà del viaggio è Frodo a guidare il cammino, ma più si avvicinano a Mordor, più Frodo fa affidamento sulla forza d’animo di Sam. Le due torri ha posto le basi affinché Sam diventi la forza più importante che spinge Frodo ad andare avanti.

Come il finale del film Il Signore degli Anelli – Le due torri cambia il libro

La narrazione de Il Signore degli Anelli – Le due torri è significativamente diversa tra il libro e il film. Per cominciare, il libro è diviso in due volumi, uno che segue gli eventi a Rohan, mentre l’altro segue Frodo e Sam. Il film li unisce, immaginando come potrebbero essersi svolti in sequenza. A Rohan, la battaglia del Fosso di Helm si svolge in modo simile a come è descritta nel libro, anche se è una parte molto breve del testo. Tuttavia, una differenza importante è che gli elfi di Lothlórien non arrivano al Fosso di Helm nel racconto di Tolkien.

Dopo il Fosso di Helm nel libro, Théoden, Gandalf, Aragorn e compagnia si recano a Isengard per trattare con Saruman, sperando di convincerlo ad arrendersi. Nella scena, Saruman cerca di ingannare Théoden un’ultima volta, ma il re di Rohan ha la meglio. Gandalf offre a Saruman l’opportunità di arrendersi e di unirsi nuovamente alla loro causa, ma il Mago Bianco è troppo orgoglioso per accettare. Gandalf frantuma il bastone di Saruman e lo lascia a Isengard con Barbalbero a guardia della torre. Una variante diversa di questa scena si trova in una scena tagliata de Il ritorno del re, ma Saruman viene ucciso da Wormtongue.

Per quanto riguarda Frodo e Sam, gran parte della loro storia dal libro Il Signore degli Anelli – Le due torri viene riportata nel film Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re. La loro parte del libro Le due torri termina con Cirith Ungol e Shelob, mentre ciò accade a metà del film Il ritorno del re. Nel film, vengono portati con Faramir a Osgiliath, aggiungendo una sequenza d’azione con i Nazgûl che non esiste nella versione di Tolkien.

