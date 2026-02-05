La Marvel vorrebbe Robert Downey Jr. nel ruolo di Dottor Destino anche dopo Avengers: Secret Wars

Quando i Marvel Studios e il regista Jon Favreau hanno scelto Robert Downey Jr. per interpretare Tony Stark nel film Iron Man del 2008, è stata considerata una scelta piuttosto rischiosa. L’attore aveva un passato travagliato che, sebbene ormai lontano, era ancora problematico agli occhi di alcuni. Inoltre, a quel punto della sua carriera non era ancora una star di successo, ma Iron Man era un supereroe di “serie B”, quindi Kevin Feige e compagnia non avevano davvero nulla da perdere.

Iron Man fu poi un successo sia di critica che di pubblico. Iron Man 2, sebbene non fosse stato accolto così calorosamente dalla critica, ebbe comunque un buon successo, e Iron Man 3 fu il primo film solista della MCU a incassare oltre 1 miliardo di dollari. Nel corso degli anni, Downey si è affermato come uno dei maggiori protagonisti del franchise degli Avengers e ha ottenuto guadagni record per film come Captain America: Civil War e Spider-Man: Homecoming.

Nel 2019, in Avengers: Endgame, il vincitore dell’Oscar ha concluso la sua carriera undicennale nell’MCU quando i fratelli Russo hanno fatto compiere a Iron Man il sacrificio estremo per fermare Thanos. È stato un addio fenomenale, ma non essendo più possibile andare avanti con il Kang di Jonathan Majors come grande cattivo della Saga del Multiverso, Downey Jr. è stato rivelato come il nuovo Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024. Dopo una breve apparizione in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, l’attore sarà protagonista in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Tuttavia, quest’ultimo film potrebbe non essere la fine della carriera di Victor Von Doom interpretato da Downey Jr. Secondo l’insider Daniel Richtman, infatti, i Marvel Studios vorrebbero che l’ex Iron Man continui a interpretare il personaggio anche dopo Secret Wars. Ciò significherebbe che continuerebbe a ricoprire il ruolo nella Saga dei Mutanti. Resta da vedere se sarà il cattivo dei Fantastici Quattro o il nuovo Iron Man, ma la seconda opzione sembra più probabile.

Dopo la versione a fumetti di Secret Wars, il volto di Doom è stato guarito ed è diventato il “famigerato Iron Man”. Non sarà gradito a tutti, ma questo potrebbe significare che vedremo Robert Downey Jr. tornare al suo ruolo più iconico, anche se come cattivo che cerca di fare del bene. Solo il tempo dirà se questo è davvero il piano per il Doom di Downey, che potrebbe essere un personaggio troppo importante perché venga presentato e concluso solamente in due film.