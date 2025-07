Dove è stato girato Ziam di Netflix?

Ziam di Netflix è un film horror thailandese che ruota attorno a un’inaspettata epidemia di zombie all’interno di un ospedale, che porta al caos totale tra il personale e i pazienti. La narrazione segue un ex combattente professionista di Muay Thai di nome Singh, che ha deciso di appendere i guantoni al chiodo dopo una carriera di successo. Fino ad ora, la sua vita era piena di combattimenti e competizioni, ma ora vuole condurre una vita tranquilla e serena con l’amore della sua vita, Rin, una dottoressa. I suoi piani per un futuro sereno vengono distrutti quando scoppia un’epidemia di zombie nell’ospedale dove lavora Rin.

Con zombie assetati di sangue che invadono la struttura sanitaria, Singh si assume la responsabilità di salvare la sua ragazza utilizzando la sua esperienza e le sue abilità di combattente. Nel caos, incontra anche un ragazzino di nome Buddy, che protegge dagli attacchi degli zombie. L’istinto di combattimento di Singh, unito al suo coraggio e alla sua grinta, gli permettono di respingere l’orda di zombie, ma per quanto tempo? Diretto da Kulp Kaljareuk, il thriller vede un cast di talento composto da Mark Prin, Nychaa Nuttanicha e Vayla Wanvayla. La tensione atmosferica e la claustrofobia sono mantenute per tutta la narrazione, soprattutto grazie all’ambientazione tetra dell’ospedale dove si svolge la maggior parte della storia.

Le location dove è stato girato Ziam

Secondo quanto riferito, “Ziam” è stato girato in Thailandia, in diversi luoghi che sono stati trasformati per rappresentare in modo realistico l’apocalisse zombie. Sebbene non ci siano informazioni sulle date delle riprese, l’attore protagonista, Mark-Prin Suparat, ha parlato del processo che ha seguito per rendere giustizia al personaggio di Singh. Ha dichiarato: “Ho dovuto mettermi in forma fisicamente.

Mi sono iscritto a un corso di Muay Thai e ci ho trascorso circa quattro o cinque ore al giorno. L’allenamento iniziava con il riscaldamento, il salto con la corda, il pugilato ombra, la pratica delle tecniche con il mio allenatore, l’apprendimento dei contrattacchi e le prove delle coreografie dei combattimenti per il film”.

Thailandia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EK WARASIT (@warasit_ek.official)

Secondo quanto riportato, l’intero film di arti marziali e zombie è stato girato in Thailandia, dove la troupe ha allestito un campo in uno studio cinematografico dotato di numerosi servizi moderni e di un ampio spazio all’aperto. L’ospedale in cui scoppia l’epidemia di zombie in “Ziam” è un ospedale reale o è stato costruito appositamente in uno studio cinematografico per poter riprendere tutte le complessità legate alle riprese in spazi ristretti. È molto probabile che sia stato utilizzato uno studio cinematografico nella città di Bangkok per dare vita a questo thriller ricco di azione.

Per creare un senso di tensione e orrore, i membri della troupe hanno costruito corridoi e interni angusti, replicando gli ospedali moderni. Questa configurazione ha permesso ai realizzatori di riprendere gli attacchi degli zombie da vicino e di offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente. Grazie agli studi e alle strutture all’avanguardia di Bangkok, la città è stata scelta come location per diversi progetti, tra cui “Jurassic World: Rebirth”, “Home Sweet Home: Rebirth”, “Operation Blood Hunt” e “School Tales the Series”.