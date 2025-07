Perché il nuovo film zombie Netflix si chiama Ziam? la spiegazione del significato del titolo

In Ziam di Netflix, l’umanità è spinta al limite a causa degli effetti del riscaldamento globale. Lo scioglimento delle calotte polari ha liberato nuovi tipi di virus che si sono diffusi tra le creature marine, trasformando le persone che le mangiano in zombie. Il film inizia nel Giorno Zero, quando il virus contagia le persone all’interno di un grande ospedale di Bangkok, in Thailandia. Quando un ex lottatore di Muay Thai si rende conto che sua moglie si trova nello stesso ospedale, combatte contro l’orda di mostri mangia-carne per salvarla. Nel corso di circa novanta minuti, il film offre un’esperienza ricca di azione con situazioni estremamente emozionanti e spaventose, e alla fine il titolo rivela il suo grave significato per la trama. SPOILER IN ARRIVO.

Ziam combina due temi principali del film

Il paese che oggi conosciamo come Thailandia un tempo si chiamava Siam. Questo era il suo nome ufficiale fino al 24 giugno 1939, quando, in un consapevole sforzo di unire il popolo del paese, il nome fu ufficialmente cambiato. Tuttavia, “Siam” è rimasto nel linguaggio locale, come si evince anche dalla premessa del film Netflix. Al posto di Thailandia, per indicare il Paese viene usato Siam, suggerendo che l’impatto devastante del riscaldamento globale ha riportato il Paese e la sua popolazione a un’epoca in cui le cose non erano così stabili come lo sono oggi nel mondo reale.

Il titolo “Ziam” presenta una variazione del nome precedente, in cui la S è sostituita dalla Z, a simboleggiare lo scoppio del virus zombie nel Paese. È stato un modo intelligente per comunicare al pubblico cosa aspettarsi dal film, ma allo stesso tempo allude anche a una svolta più oscura per il Paese e la sua popolazione. Nella scena iniziale del film, ci viene detto che le creature marine sono state le prime ad essere colpite da un misterioso virus rilasciato dopo milioni di anni di scioglimento delle calotte polari e dei ghiacciai a causa del riscaldamento globale. A causa di questo virus, le creature marine muoiono e quelle che sopravvivono diventano immangiabili per gli esseri umani.

Il titolo preannuncia un destino oscuro per il Paese

Quando la storia si sposta in Thailandia, scopriamo che nel Paese c’è una grave carenza di cibo e che il pesce è praticamente vietato, cosa che presumibilmente è avvenuta anche in altre parti del mondo. Questa è la situazione da alcuni anni, ma un uomo d’affari di nome Vasu presenta un’alternativa che consentirebbe di reintrodurre il pesce sul mercato e servirlo alla popolazione, risolvendo così la crisi alimentare.

Purtroppo, questo pesce si rivela contaminato e provoca l’epidemia del virus, che si diffonde rapidamente nell’ospedale, causando la morte di quasi tutte le persone all’interno dell’edificio. L’esercito cerca di contenerlo distruggendo l’edificio. Tuttavia, la scena finale rivela che l’operazione non ha avuto successo. Gli zombie sono sopravvissuti e continueranno il loro regno di terrore diffondendosi in tutta la città, e questa volta le vittime saranno molte di più rispetto alla tragedia dell’ospedale.

Poiché Bangkok è la città più grande della Thailandia, la sua caduta sarebbe devastante per il Paese e significherebbe anche che il virus continuerebbe a diffondersi in tutta la nazione, se non lo ha già fatto. Con questo, il Siam si trasforma tecnicamente in Ziam, un paese con più zombie che persone. Il finale del film è all’altezza del titolo, aggiungendo un altro livello alla storia e prefigurando un destino più oscuro per i personaggi e i loro cari.

