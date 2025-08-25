I Fantastici Quattro: Gli Inizi, nuova descrizione delle sequenze tagliate dal film Marvel

I Marvel Studios sembra abbiano fatto di tutto per garantire che I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui la nostra recensione) durasse meno di 2 ore. Tuttavia, come per molti film dell’MCU, sono state girate diverse scene che non sono state inserite nel montaggio finale. Alcune di queste saranno probabilmente incluse nell’eventuale versione Blu-ray, mentre altre sono probabilmente incomplete e rimarranno per sempre chiuse nella sede centrale della Marvel Studios a Burbank.

L’affidabile leaker @Cryptic4KQual ha ora condiviso una panoramica di molti momenti del film che non abbiamo potuto vedere al cinema (sembra che queste informazioni siano state raccolte durante le proiezioni di prova). Per cominciare, confermano che il reboot originariamente iniziava con lo speciale della ABC che celebrava la Prima Famiglia della Marvel, e non con Reed che scopriva la gravidanza di Sue.

Guardando il film, è ovvio che la sequenza doveva avvenire prima della cena in famiglia della squadra. Per quanto riguarda il motivo per cui Reed aveva bisogno di iodio, gli eroi dovevano essere scomparsi prima dell’inizio dello spettacolo, in modo da poter andare ad affrontare Red Ghost (il personaggio interpretato da John Malkovich). “C’era molto di più su Red Ghost e le sue scimmie”, spiega il leaker. “Red Ghost ha creato dei diversivi per tenere lontani i Fantastici Quattro in modo da poter rubare la loro nave, ma Reed l’ha capito. Si precipita al Baxter Building, dove combatte contro un gruppo di scimmie e poi ferma Red Ghost”.

Più avanti nel film, “doveva esserci una scena in cui Reed visitava Red Ghost in prigione e gli offriva un programma di reinserimento lavorativo, seguita da una scena in cui lui e i suoi babbuini costruivano uno dei ponti di teletrasporto”. Altri momenti salienti includono Sue che fa visita all’Uomo Talpa a Subterranea quando lui sta pensando di iniziare una rivolta, e si dice che la sua scena nel Baxter Building sia stata aggiunta durante le riprese aggiuntive. Alcune scene di dialogo sono state tagliate dal quartier generale della squadra, così come uno scambio tra Galactus e gli eroi quando lui si rende conto che gli hanno teso una trappola a Times Square.

Un’altra sequenza che sembrava un potenziale momento saliente vedeva “Ben [uscire] per una passeggiata notturna e venire importunato da alcuni ragazzi che gli corrono accanto. Più tardi trova il corpo martoriato di H.E.R.B.I.E. nel vicolo da cui sono scappati. Porta H.E.R.B.I.E. a casa e gli altri sono sotto shock”. Non è chiaro quante di queste scene siano effettivamente state completate, ma è noto che quelle relative a Red Ghost sono state girate e poi tagliate in fase di montaggio. Sono dunque molti i fan che sperano di poterle vedere in futuro come contenuti extra.