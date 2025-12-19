Zootropolis 2: spiegazione della scena post-credits: come prepara il terreno per Zootopia 3

Zootropolis 2 getta le basi per un terzo film nella scena post-crediti. Zootopia 2 si concentra su un nuovo caso per Judy Hopps e Nick Wilde, che li vede collaborare per indagare su un serpente che si aggira per la città. Nel corso delle indagini, i due scoprono una cospirazione che risale agli albori della città.

Per la maggior parte, Zootropolis 2 è un film autonomo. Tuttavia, ci sono due importanti anticipazioni per un sequel. Uno di questi si verifica durante il film stesso, ma la domanda più urgente per un sequel si pone durante la scena post-crediti del film. Se ci sarà un sequel, il teaser post-crediti suggerisce che potrebbe entrare in gioco un’altra classe di animali.

Una piuma nella scena post-crediti di Zootropolis 2 suggerisce la direzione di Zootropolis 3

La scena post-crediti di Zootropolis 2 anticipa la comparsa di uccelli in un ambiente popolato da animali, suggerendo che un potenziale sequel sarebbe incentrato sul ruolo delle specie aviarie nell’universo.

La scena post-crediti di Zootropolis 2 si concentra su Judy Hopps a casa sua, mentre riflette sul suo successo e prende in giro i suoi vicini ficcanaso. Mentre si allontana, però, una piuma atterra sul davanzale della finestra aperta. Questo è un chiaro indizio che, dopo l’introduzione dei rettili in Zootropolis 2, Zootropolis 3 si sposterà sugli uccelli.

Come per i rettili e gli anfibi, in Zootopia non sono stati visti uccelli. Il primo film presenta solo mammiferi, mentre il sequel conferma che i rettili facevano parte della comunità, ma sono stati cacciati o costretti a nascondersi un secolo prima dei giorni nostri. Questo suggerisce che potrebbe esserci un motivo per cui anche gli uccelli sono stati isolati.

Dato che è stata vista solo una piuma, è difficile capire dalla scena post-crediti di Zootopia 2 se gli uccelli siano una comunità isolata come i rettili o se siano semplicemente stati rimossi da ciò che il pubblico ha visto finora. Potrebbero anche esserci città vicine, simili a Zootopia, progettate specificamente per far vivere gli uccelli.

L’ampio accenno agli uccelli nel mondo di Zootropolis 2 potrebbe andare in molte direzioni, soprattutto alla luce del fatto che Zootropolis 2 si conclude con i rettili che vengono formalmente riaccettati nella città. Gli uccelli potrebbero vedere questo come un problema, spiegando perché stanno decidendo di rendere nota la loro presenza in tutta la città.

È anche possibile che, dopo due casi di successo in cui ha contribuito a smascherare importanti cospirazioni, Judy sia stata presa di mira dagli uccelli. Questo potrebbe avvenire prima che tentino di reclutarla per i loro piani, o potenzialmente per tenerla d’occhio in modo che non interferisca con le loro intenzioni.

Entrambe le opzioni evidenziano il motivo per cui un uccello sembra volare sopra la casa di Judy. Nel film non sono state viste altre piume e la probabilità che si tratti di una semplice caduta casuale sembra troppo estrema. Sembra più probabile che, se gli uccelli avranno un ruolo in Zootopia 3, almeno alcuni di loro saranno concentrati su Judy.

Nick ha accidentalmente liberato molti criminali a Zootopia

L’indagine sulla cospirazione al centro di Zootopia porta a un vantaggio inaspettato per la criminalità della città. Dopo essere stati arrestati dalla polizia di Zootopia, Nick e Nibbles riescono a evadere. Tuttavia, nel farlo, Nick apre accidentalmente tutte le celle e libera centinaia di criminali.

Sebbene inizialmente questo sembri un evento negativo per Nick e Nibbles, i criminali approfittano rapidamente della situazione e fuggono tutti. La fine del film sottolinea questo punto, con Judy che osserva che lei e Nick avranno molto lavoro da fare per catturare tutti i detenuti e riportarli alla giustizia.

La gag alla fine del film conferma che il loro primo obiettivo è Bellweather, il cattivo del primo film, che riescono a catturare rapidamente. Tuttavia, questo lascia molti altri criminali in libertà che la coppia dovrà cercare di catturare. È un modo buffo e silenziosamente perfetto per impostare nuove trame.

Questo potrebbe essere utilizzato come spunto per molte gag veloci in un potenziale terzo film di Zootopia. Potrebbe anche essere utilizzato come espediente narrativo per cortometraggi distribuiti tramite Disney+ o come base per un’intera serieZootopia incentrata sugli sforzi della coppia per catturare tutti gli animali fuggiti dalla prigionia.

Zootopia 2 apre le porte a molte potenziali direzioni per il sequel, che potrebbero essere ripagate in Zootopia 3. Anche se al momento della stesura di questo articolo non è stata confermata una terza puntata della serie, i colpi di scena finali di Zootopia 2, insieme alla scena post-crediti, gettano le basi per un altro seguito.