10 Dance, spiegazione del finale: Suzuki Shinya e Sugiki Shinya vivranno felici e contenti?

10Dance è un film drammatico romantico giapponese del 2025 in streaming su Netflix, tratto dall’omonima serie manga BL (Boys Love) di Sato Inoue. Il film è incentrato su due ballerini esperti di due diversi stili di danza competitiva, Shinya Suzuki e Shinya Siguki, che decidono di lavorare insieme per prepararsi ai campionati mondiali di danza e gradualmente si ritrovano attratti l’uno dall’altro. Credo che per apprezzare davvero 10Dance bisogna essere appassionati di film di danza o di melodrammi dal finale insoddisfacente, poiché il film è decisamente privo di elementi drammatici forti o anche solo di una storia d’amore queer.

Di cosa parla il film?

10Dance si apre con un ballerino esperto, Shinya Suzuki, che guarda un video di una recente competizione del famoso e apprezzato ballerino di sala da ballo Shinya Siguki. Ammette che, sebbene Siguki abbia la capacità di eseguire tutti i passi alla perfezione mantenendo una forma impeccabile, gli manca qualcosa di così fondamentale nella danza da non poter essere considerato il miglior ballerino al mondo. Forse alludendo allo spirito e all’essenza del piacere che è così cruciale nelle esibizioni di danza, Suzuki odia assolutamente Siguki per questa sua mancanza e lo tratta persino come un rivale professionale, anche se appartengono a due stili di danza diversi. Suzuki e la sua partner, Aki Tajima, sono specializzati in danza latino-americana e si esibiscono solo in cha-cha-cha, samba, rumba, paso doble e jive. D’altra parte, Siguki e Fusako Yagami sono ballerini di sala da ballo specializzati in valzer, tango, valzer viennese, slow foxtrot e quickstep.

Le due coppie di ballerini si erano incontrate per la prima volta al 31° Campionato giapponese di danza, dove avevano vinto nelle rispettive categorie individuali. Dopo la finale e la cerimonia di premiazione, ai due campioni è stato chiesto di esibirsi un’ultima volta sulla pista da ballo, questa volta insieme, solo per mostrare ancora una volta il loro talento. È stato allora che Suzuki ha visto Siguki ballare dal vivo per la prima volta e ha sviluppato un immenso odio nei suoi confronti, il cui motivo esatto rimane oscuro anche a lui stesso. È stato anche allora che ha deciso di competere direttamente contro Siguki un giorno e di sconfiggerlo per dimostrare la sua superiorità. Sebbene i ballerini di ballo da sala e latino-americano non siano solitamente messi a confronto, la Coppa del Mondo di Danza richiede che i partecipanti siano esperti in entrambi gli stili ed eseguano tutte e 10 le danze, motivo per cui è conosciuta come la competizione 10Dance.

Un anno dopo, Siguki si avvicina a Suzuki dopo un evento, e le sue intenzioni sembrano essere quelle di mettere da parte qualsiasi rivalità o inimicizia tra le due coppie, anche se Siguki non aveva mai espresso realmente alcuna animosità. Dato che Suzuki è un esperto di balli latino-americani ed è il migliore in questo stile in Giappone, Siguki vuole ricevere da lui una formazione in questo stile. In cambio, promette di allenare Suzuki nei balli da sala, in modo che entrambe le coppie siano ben preparate prima del Campionato Mondiale. Anche se Suzuki ha delle obiezioni su questo accordo, principalmente a causa della sua forte avversione per Siguki, Aki lo convince del contrario, poiché si rende conto di quanto questa opportunità possa essere importante. Così, le due coppie iniziano ad allenarsi insieme, con Suzuki e Siguki totalmente impreparati al turbine che sta per travolgere le loro vite.

Come fanno Suzuki e Siguki ad avvicinarsi nonostante le loro differenze?

Quando le due coppie iniziano ad allenarsi insieme nella scuola di ballo di Shinya Siguki, le enormi differenze tra i due uomini diventano evidenti. Suzuki e Siguki appartengono a mondi molto diversi, il che ha avuto un impatto enorme sulle loro rispettive carriere. Suzuki ha origini cubane, essendo nato e cresciuto all’Avana, una città a cui è molto legato. Uno dei suoi genitori è cubano, motivo per cui non esita ad accettare di avere sangue cubano nelle vene e sente la mancanza dell’Avana ovunque si trovi nel mondo. È quindi ovvio che Suzuki si sia allenato nello stile di danza latino-americano fin da giovane e che ora ne sia diventato un praticante. Il flusso e il ritmo così cruciali in queste forme di danza gli vengono molto naturali e muovere il corpo a tempo non è una sfida per lui, soprattutto dopo tutti questi anni di allenamento.

D’altra parte, Siguki ha avuto un’educazione completamente diversa, in una sofisticata famiglia giapponese dove è stato incoraggiato e forse anche spinto ad allenarsi nei balli da sala classici occidentali. Il suo stoicismo molto evidente nelle espressioni, sia durante le esibizioni che nella vita privata, deriva dalle lezioni e dalle esperienze dell’infanzia. Anche lui è eccezionalmente abile nel muovere il corpo al ritmo della musica e nei passi rigorosi delle danze da sala, ma in modo molto diverso da Suzuki. Siguki emana la sicurezza e l’aplomb dominanti richiesti in queste danze, motivo per cui è considerato uno dei migliori ballerini di sala al mondo. In sostanza, Suzuki e Siguki incarnano i rispettivi stili di danza e le loro personalità si basano sulle loro forme d’arte, il che li rende naturalmente molto diversi l’uno dall’altro.

Mentre i due e i rispettivi partner di ballo imparano a conoscere questi minimi dettagli l’uno dell’altro, si rendono anche conto dei tipi di ostacoli che ciascuno di loro deve affrontare a causa della propria identità. Ma va notato che i personaggi non riconoscono quasi mai queste difficoltà quando si tratta dei loro rivali, e questi momenti nel film servono principalmente come esposizione per noi. A causa delle sue origini cubane, Suzuki spesso non viene preso sul serio nel cupo mondo della danza classica occidentale, e lo stesso Siguki una volta si rivolge a lui come a un semplice cubano, guardandolo chiaramente con disprezzo. È come se ci si aspettasse che un ballerino dell’Avana fosse in grado di ballare solo stili latino-americani e fosse assolutamente incapace di ballare il ballo da sala. Allo stesso modo, Siguki è spesso considerato freddo e noioso a causa del suo atteggiamento stoico e serio. È Suzuki che, più di chiunque altro, tratta Siguki con disprezzo perché ritiene che quest’ultimo balli senza alcuna passione per l’arte.

Le loro differenze si riversano naturalmente anche nel campo della danza, ed entrambi faticano ad apprendere i passi di danza dell’altro e a replicare l’intenso vigore e la leadership sicura che questi stili richiedono. Suzuki e Siguki diventano entrambi impazienti e più severi durante le loro sessioni di allenamento, ed è anche in questo momento che iniziano ad avvicinarsi l’uno all’altro in modo senza precedenti. Durante una delle loro sessioni, Siguki fa interpretare a Suzuki il ruolo della partner femminile nei passi di danza, ed egli esercita la forza dominante che il ballerino maschile è solitamente tenuto a mantenere in tali passi. Contrariamente a quanto si aspettava, Suzuki apprezza moltissimo l’esperienza di essere dominato da un uomo che dovrebbe odiare così tanto, e segretamente desidera trovarsi di nuovo in quella posizione. Mentre mostra il modo perfetto per esprimere il ritmo richiesto nella danza latinoamericana, Suzuki si toglie la maglietta e muove il corpo con passione, e Siguki non può fare a meno di essere attratto da quel gesto.

Diventa gradualmente evidente che l’inspiegabile antipatia che Suzuki provava per Siguki e il disprezzo che Siguki provava per Suzuki erano entrambi probabilmente radicati nell’attrazione romantica e sessuale che avevano sempre provato l’uno per l’altro, ma che avevano dovuto reprimere per molto tempo. Ma una volta che ammettono a se stessi i propri sentimenti, non si preoccupano più molto del giudizio sociale e della persecuzione omofoba che potrebbero dover affrontare a causa della loro scelta. La loro storia d’amore giunge a un magico compimento quando Siguki decide di cedere ai propri sentimenti e corre alla stazione della metropolitana per raggiungere Suzuki sul treno e attirarlo a sé per baciarlo. Dice a Suzuki che può fermarlo immediatamente se è contrario a ciò che sta per accadere, ma Suzuki invece attira Siguki verso di sé in modo drammatico e i due si baciano appassionatamente per la prima volta.

Perché Fusako mente riguardo al video?

A metà di 10Dance, sembra esserci una certa confusione riguardo alla partner di ballo di Siguki, Fusako Yagami, quando lei dice a Suzuki e al suo partner, Aki Tajima, che non era lei la ragazza che appariva nel famoso video dell’esibizione di Siguki di alcuni anni prima. La questione è un po’ sospetta per Suzuki, dato che Siguki non è noto per aver avuto molte partner di ballo nella sua carriera, e quindi lo affronta subito. Ciò che Siguki rivela fornisce ulteriori ragioni per spiegare il tipo di uomo che è, poiché lui stesso sembra essere sconvolto e disgustato dai tratti maschili tossici che ha sviluppato nel corso degli anni. Ancora una volta, il suo passato è fondamentale per averlo reso così, poiché ha imparato a essere un certo tipo di uomo per avere successo nel campo del ballo da sala.

Fin da piccolo, Siguki viveva nella casa di una famosa ballerina di sala da ballo nel Regno Unito, Martha Milton, poiché aveva iniziato a ricevere lezioni da lei, e sebbene anche sua madre vivesse nella stessa casa, Siguki ammette di sentirsi ugualmente legato a Martha, che considerava come una madre. Un giorno, Martha lo portò alla Blackpool Tower, dove vide una splendida fotografia di Martha e del suo partner di ballo durante uno dei loro iconici passi di danza. L’uomo nella foto era evidentemente molto stoico, molto severo, come Siguki ricorda ancora, e Martha gli insegnò che solo un uomo come quello, estremamente rigido, testardo e rigido, per dirla in parole povere, aveva le carte in regola per diventare un gentiluomo che avrebbe avuto successo come ballerino di sala da ballo.

Poiché Siguki sognava già di diventare un ballerino di sala da ballo professionista, iniziò ad ammirare questa immagine di “vero gentiluomo” e iniziò a costruirsi un carattere simile. Questo alla fine ebbe un effetto terribile sulla sua partner di ballo, Fusako Yagami, solo pochi mesi dopo che lei aveva iniziato a esibirsi con lui. Fusako era una giovane ballerina entusiasta di ballare con il famoso Shinya Siguki, ma ben presto scoprì il suo lato mostruoso. Durante una delle loro esibizioni in una competizione, Siguki si infuriò per l’incapacità di Fusako di eseguire determinati passi e mantenere la postura corretta, e la maltrattò fisicamente nel modo più vile, tutto per insegnarle la disciplina e farla ballare meglio. La costrinse poi a indossare un abito specifico e a esibirsi in finale in quello stato di shock, pur sapendo che esperienze simili con il suo ex partner le avevano causato un disturbo da stress post-traumatico. A peggiorare le cose, Siguki ora ammette di aver provato anche attrazione sessuale per Fusako, nervosa e tremante in quella situazione, dopo aver affermato il suo dominio sulla giovane donna, e di averla persino costretta a fare l’amore con lui, se non addirittura di averla semplicemente violentata. Fusako era naturalmente ancora più scioccata dopo questo incidente, poiché il suo disturbo da stress post-traumatico si era innescato e aggravato, motivo per cui lo ha completamente cancellato dalla sua memoria e sostiene di non aver mai ballato in un abito nero con Siguki, anche se ci sono prove fotografiche che lo dimostrano.

Perché i due amanti si separano?

Sebbene Suzuki e Siguki mantengano segreta la loro storia d’amore, coltivano la loro relazione in modo appassionato, ma tutto va storto al 73° Campionato mondiale di danza, dove Siguki e Fusako finiscono secondi, dopo i loro rivali di lunga data, Giulio Moretti e Liana Javalanka. Si dà il caso che Liana fosse stata in passato la partner di Siguki, sia sulla pista da ballo che sentimentalmente. È risaputo nel settore che Siguki amasse Liana alla follia e volesse stare sempre con lei, ma fu Liana a lasciarlo per diventare la partner di Giulio, con cui credeva che la sua carriera sarebbe fiorita. Ora, il presentatore chiede un ballo incrociato come esibizione speciale dopo la cerimonia di premiazione, chiedendo a Siguki di ballare con Liana. Nonostante sia stato ferito da lei in passato, Siguki accetta felicemente di ballare e si diverte chiaramente mentre si esibisce di nuovo con l’amore della sua vita. Questo sembra turbare Suzuki, che diventa geloso dei gesti intimi del suo amante con la sua ex. Inoltre, Suzuki sembra anche turbato dal fatto che Siguki accetti così civilmente l’esibizione, pur sapendo bene che i giudici hanno assegnato il primo premio a Giulio solo a causa delle origini giapponesi di Siguki, che sono ancora una volta considerate inferiori dagli europei. Allo stesso tempo, Suzuki litiga con alcuni membri della commissione giudicatrice, tutto per il suo amato Siguki, che accetta facilmente la sconfitta e accetta persino di ballare con la donna che lo ha letteralmente lasciato per lo stesso pregiudizio che i giudici hanno nei suoi confronti. Pertanto, Suzuki affronta Siguki quando si incontrano dopo l’evento, e rimane scioccato nell’apprendere che il suo amato sta effettivamente rompendo con lui.

Nonostante inizialmente abbia ceduto ai suoi sentimenti, Siguki è sicuramente una persona che ama mostrare una facciata davanti alla società, e quindi sembra rifiutarsi di stare con Suzuki perché sente che questa relazione non farebbe altro che danneggiare ancora di più la sua carriera. È anche possibile che passare alcuni minuti così vicino a Liana gli abbia fatto ricordare ancora una volta la passione e il dolore della relazione, e quindi abbia scelto di rompere con Suzuki. A questo punto del film, sembra anche probabile che Siguki abbia solo finto il suo interesse per l’altro ballerino al fine di imparare meglio i balli latino-americani, e ora che questo scopo è stato raggiunto, lascia l’uomo, che è assolutamente sbalordito dalla rottura.

Suzuki e Siguki si riuniscono?

I ballerini si incontrano di nuovo al torneo Dance Asian Cup 2026, che si svolge pochi mesi dopo. Siguki non partecipa all’evento, ma è comunque un ospite speciale invitato dalla federazione. Nonostante la sua brillante performance, Suzuki non vince la divisione latinoamericana, apparentemente perché la federazione internazionale di danza non vuole più sostenerlo e quindi ha portato molti ballerini internazionali di livello superiore all’evento solo per farlo sconfiggere. Alla fine della competizione, Siguki organizza un’esibizione speciale e, sebbene tutti si aspettino che balli con Fusako, in realtà chiede a Suzuki di esibirsi con lui.

Nel finale di 10Dance, i due amanti si divertono durante l’esibizione e Suzuki cerca di baciare il suo amato, chiaramente desideroso di tornare insieme a lui. Ma nella scena finale, Siguki dà un segnale molto ambiguo, che lo rende facilmente uno degli amanti più tossici di tutto il cinema di quest’anno, poiché si concede alcuni baci delicati eppure dice provocatoriamente a Suzuki che presto si incontreranno alla competizione 10Dance. Forse il film rimane fedele all’opera originale da cui è stato adattato, e quindi ci si può aspettare di vedere gli amanti competere l’uno contro l’altro nella competizione in un sequel, nonostante la loro relazione tossica sia ancora una possibilità.