MobLand – Stagione 2: le foto dal set rivelano il primo sguardo al ritorno di Pierce Brosnan e Helen Mirren

Pierce Brosnan e Helen Mirren sono tornati nei panni dei temibili coniugi Harrigan mentre Guy Ritchie avvia ufficialmente le riprese della stagione 2 di MobLand. Le prime immagini dal set, scattate per le strade di Londra e diffuse dal Daily Mail, mostrano Mirren e Brosnan nuovamente immersi nei loro ruoli di spietati leader criminali.

Nelle foto, Helen Mirren appare avvolta in un look di pelliccia e pelle, perfetto per la manipolatrice matriarca Maeve Harrigan, mentre Pierce Brosnan sfoggia l’eleganza glaciale del boss Conrad Harrigan. Gli scatti ritraggono anche Ritchie, produttore esecutivo e regista di alcuni episodi, al fianco di Brosnan mentre discutono una scena.

Le foto mostrano Mirren camminare lungo un marciapiede con una borsa di pelle gigante, e in un altro momento impugnare un telecomando con aria concentrata. Un’altra immagine la ritrae in un abbraccio sul set con Anson Boon, che interpreta il problematico figlio Eddie. I due vengono poi visti attraverso la finestra di un bar, mentre sembrano girare una scena in cui Eddie consegna a Maeve una cartella misteriosa—il contenuto resta avvolto nel segreto, dal momento che i dettagli della trama della nuova stagione sono tenuti sotto stretto riserbo.

Altri scatti mostrano Mirren tra un ciak e l’altro con un gilet imbottito sopra il suo look animalier, oppure mentre scende dalla macchina stringendo un piccolo bicchiere da caffè.

La stagione 1 di MobLand è approdata su Paramount+ nel 2025, ottenendo un solido 76% su Rotten Tomatoes e guadagnandosi recensioni generalmente positive. La critica ha elogiato in particolare le interpretazioni di Brosnan e Mirren, insieme a quelle di Tom Hardy, Paddy Considine, Joanne Froggatt e altri membri del cast. Gli aspetti più apprezzati hanno riguardato il tono avvincente e i colpi di scena, sebbene molti recensori abbiano sottolineato l’uso frequente dei cliché del genere crime.

Nonostante le critiche miste, la risposta del pubblico è stata più che positiva: MobLand ha infatti segnato un record per Paramount+, con 2,2 milioni di spettatori globali all’esordio, convincendo la piattaforma a rinnovare rapidamente la serie per una seconda stagione.

Nella stagione 2 torneranno tutti i protagonisti principali, mentre tra le nuove aggiunte al cast figurano Johnny Flynn e Ophelia Lovibond, che si uniranno come regular.