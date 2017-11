Megan Fox hot per Esquire Magazine

Thanksgiving hot per Megan Fox, l’attrice di Transformers e Teenage Mutant Ninja Turtles è stata la protagonista di un servizio Esquire Magazine e in attesa di scoprire se le voci che la vorrebbero protagonista come Poison Ivy nell’annunciato Gotham City Sirens, eccola in splendida forma.

Megan Fox che è stata lontana dalle scene per un periodo nel quale ha dato alla luce i suoi trer figli con l’attore Brian Austin Green. La coppia è convolata a nozze il 24 giugno 2010, in una cerimonia privata al Four Seasons Resort di Kailua-Kona, nelle Hawaii. La coppia ha avuto tre figli, Noah Shannon Green, nato il 27 settembre 2012 Bodhi Ransom Green, nato il 13 febbraio 2014 e Journey River Green, nato il 4 agosto 2016.