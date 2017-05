Il GGG – Il Grande Gigante Gentile: in home video il film di Steven Spielberg

È disponibile a partire dal 19 aprile in home video con Eagle Pictures Animation la favola magica e visionaria di Spielberg che trasporta lo spettatore in un universo estraneo agli esseri umani, popolato di giganti crudeli, aggressivi e affamati di essere umani. Il GGG (Mark Rylance) è un Grande Gigante Gentile, molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti poiché è vegetariano e si ciba soltanto di Cetrionzoli e Sciroppio, e una sera rapisce Sophie (Ruby Barnhill), una bambina che vive a Londra e la porta nella sua caverna. Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, Sophie ben presto si rende conto che il GGG è in realtà dolce, amichevole e può insegnarle cose meravigliose. Il GGG porta infatti Sophie nel Paese dei Sogni, dove cattura i sogni che manda di notte ai bambini e le spiega tutto sulla magia e il mistero dei sogni. L’affetto e la complicità tra i due cresce rapidamente, e quando gli altri giganti sono pronti a nuova strage, il GGG e Sophie decidono di avvisare nientemeno che la Regina d’Inghilterra dell’imminente minaccia, e tutti insieme concepiranno un piano per sbarazzarsi dei giganti una volta per tutte.

L’adattamento cinematografico del bestseller di Roald Dahl sarà disponibile in dvd, blu-ray e blu-ray 3D a partire dal 19 aprile e conterrà il trailer e il B-roll del film.

