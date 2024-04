Challengers: recensione del film di Luca Guadagnino con Zendaya

Che gli imprevedibili intrecci a cui le relazioni danno vita siano un suo grande interesse Luca Guadagnino ce lo ricorda sin dalla prima immagine di Challengers: un’inquadratura dall’alto di un campo da tennis con le sue linee di demarcazione che si intersecano tra loro. Sulla volontà di indagare come le relazioni ci cambiano e cambiano i nostri percorsi di vita si concentra dunque anche questo suo nuovo lungometraggio, che arriva a due anni da Bones and All, con cui Guadagnino ha vinto il Leone d’argento alla regia alla Mostra del Cinema di Venezia.

Era quella un’opera a suo modo incentrata sulla natura famelica dell’amore, dove i personaggi erano posseduti da istinti primordiali difficili da dominare. Anche questo suo Challengers, scritto da Justin Kuritzkes, si muove a partire da simili considerazioni, esplorando tale argomento non attraverso il cannibalismo bensì con il tennis, metafora qui del potere e delle dinamiche tra persone che si appoggiano, forse fin troppo, l’una all’altra. Un po’ come Luca Guadagnino si affida forse un po’ troppo ad una serie di virtuosismi che se da un lato stupiscono, dall’altro risultano disturbano.

La trama di Challengers: game, set, match

Tashi Duncan (Zendaya) è un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Ecco allora che la sua strategia per la redenzione del marito Art Donaldson (Mike Faist), fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte, prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick (Josh O’Connor), un tempo migliore amico di Art ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi si ritroverà a doversi chiedere quale è il prezzo della vittoria.

L’arma a doppio taglio di Challengers

I “Challenger” sono eventi di livello inferiore nel mondo dei tornei di tennis professionistici. Gli “sfidanti” del titolo sono invece Art e Patrick, amici/nemici nel campo di gioco e nel cuore di Tashi, la cui intera porzione delle loro vite narrata nel film è una continua partita verso la conquista del primo premio. Ed è proprio così che Kuritzkes prima e Luca Guadagnino poi costruiscono il film, come fosse una vera e propria partita di tennis. Il racconto dei tre protagonisti si snoda nell’arco di 13 anni, dal 2006 al 2019, con lo spettatore che viene portato avanti e indietro nel corso di questo tempo proprio come fosse una pallina da tennis che passa da una parte all’altra del campo.

Questi salti temporali vengono però costruiti affinché siano strettamente correlati alla partita che si gioca nel presente, quasi orientando ciò che viene narrato in base a chi dei due sfidanti è in vantaggio o svantaggio. Un modo di raccontare la loro storia che di certo la rende più attraente e coinvolgente di quanto sarebbe potuta risultare se privata di tale struttura. Perché, alla sua base, il racconto che Challengers offre non possiede degli elementi poi tanto distintivi o originali e capita in più momenti di avvertire un certo disinteresse nei confronti delle vicende dei protagonisti. Se a ciò si riesce a porre rimedio, è però grazie a questa struttura.

Certo, una volta che questo meccanismo si svela nel suo funzionamento, perde anche un po’ del suo fascino e per certi versi rende anche più prevedibili determinate evoluzioni del racconto. A lungo andare e in particolare nella seconda metà del film, questa struttura sembra farsi troppo pesante, finendo con l’inficiare sul ritmo, nonostante la colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross (The Social Network, Soul) cerchi di dimostrare il contrario intromettendosi quasi con prepotenza nelle inquadrature. Challengers gioca dunque con un’arma a doppio taglio, talvolta mettendo a segno i propri colpi, talvolta rimanendone ferito.

Un film di eccessi

Andando ora oltre questa sua struttura, il principale problema di cui soffre Challengers è l’abuso di una serie di cifre stilistiche che se anche rendono il film esteticamente gradevole all’occhio, poco o nulla aggiungono al cuore. Come già avvenuto in Chiamami col tuo nome, Luca Guadagnino non si risparmia nel dar vita ad una serie di eccessi – tra virtuosismi di vario genere con la macchina da presa e uno smodato uso del rallenty – ma manca di spingersi in territori più autentici e dunque audaci. Ne consegue che le forti passioni provate dai protagonisti appaiono spesso messe in secondo piano e ne risente anche l’interpretazione dei tre interpreti principali, con O’Connor e Faist che spiccano però rispetto a Zendaya.

Eppure la storia di questi tre giovani riesce in un modo o nell’altro a lasciare qualcosa al termine della visione. Sarà per le riflessioni che tutto sommato Challengers spinge a fare su di sé e le proprie amicizie, o sarà perché il modo in cui le relazioni cambiano nel tempo è un argomento dotato sempre di un certo fascino. Peccato però che il loro racconto non sia stato affrontato con maggior naturalezza, con maggior attenzione ai moti dell’animo. Bisogna pertanto scavare un po’ per trovare il cuore di questo progetto e non è detto che tutti siano disposti ad intraprendere questa ricerca.