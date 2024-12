Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, recensione

Rimaneggiare e toccare il mito de Il Signore degli Anelli è un’operazione rischiosa. J.R.R.Tolkien ha costruito un mondo così esaustivo e completo che immaginare storie “inventate” all’interno di quell’epica narrativa suona quasi come blasfemia, eppure Warner Bros ha osato farlo, portando al cinema Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, in sala dal 1° gennaio.

I coraggiosi che hanno portato avanti l’impresa sono stati premiati dalla loro devozione a Tolkien stesso, perché se è vero che le avventure narrate nel film sono lo sviluppo, inventato, di alcuni personaggi marginali della mitologia della Terra di Mezzo, lo spirito con cui queste storie sono state pensate è fedelissimo alla poetica del Professore, giocando con l’epica cavalleresca e le leggende degli eroi guerrieri. Dal momento che il film è ambientato nel regno di Rohan, c’è poco spazio per la magia, gli elfi e gli Hobbit. Siamo nel regno degli Uomini.

- Pubblicità - Powered by

Il film è dunque un interessante incontro tra una mitologia e dei toni tipicamente Occidentali e Centro Europei e uno stile che viene dalla Terra del Sol Levante, dal momento che il film è un vero e proprio anime, con personaggi che hanno tratti e movenze propri dell’animazione giapponese.

La guerra dei Rohirrim nella Terra di Mezzo

Ambientato 183 anni prima degli eventi narrati nella trilogia originale, La guerra dei Rohirrim si concentra sulle vicende di Helm Mandimartello, re di Rohan, e della sua famiglia. Al centro della narrazione troviamo Héra, la giovane e intraprendente figlia del re, decisa a sfuggire al destino tradizionalista che la vorrebbe confinata nelle mura di un castello, sposa, moglie e madre. La sua storia si intreccia con quella di Wulf, un pretendente alla sua mano in cui padre muore proprio per mano di Helm. Mosso da un desiderio inestinguibile di vendetta, Wulf raduna un esercito per assediare Helm e il suo popolo, costringendoli a rifugiarsi nella fortezza di Hornburg, destinata a diventare una delle location iconiche della Terra di Mezzo (i più svegli dovrebbero arrivarci con grande rapidità).

La scelta di raccontare una storia solo accennata nelle appendici e negli scritti di Tolkien è ambiziosa, ma si rivela vincente molto probabilmente grazie alla presenza nel team creativo di Philippa Boyens, collaboratrice storica di Peter Jackson. Questo prequel pone l’accento su una narrazione più umana e politica, riducendo l’elemento magico e fantastico per dare spazio alle relazioni, ai conflitti e alle emozioni dei personaggi. Nonostante ciò, il film mantiene viva l’essenza di Tolkien, evocando le sue atmosfere e arricchendo il mondo di Rohan con dettagli suggestivi.

Héra è la progenitrice di Eowyn, eroina tolkieniana

Protagonista della narrazione è Héra, unica figlia femmina di Helm, una donna volitiva e fiera, gentile e compassionevole ma mai sottomessa, che incarna il desiderio di libertà e indipendenza che aveva rappresentato molto bene una sua pro-pro-pro-nipote, quella Eowyn di Miranda Otto, la cui voce ci racconta prologo e epilogo di questa epica battaglia. La caratterizzazione del personaggio, pur essendo approfondita, non si discosta molto dalla tradizionale fanciulla guerriera, declinata in maniera ancora più moderna rispetto alla sua erede, la quale dopo le imprese di eroismo sul campo di battaglia, rientra negli schemi tradizionali del matrimonio. Una scelta, quella degli autori di Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim che si allinea molto bene con il racconto di una femminilità contemporanea indipendente e libera.

Un’animazione tra luci e ombre

Se il respiro epico, l’emozione, la storia e l’avventura sono debitori (per fortuna) dello stile tolkieniano, deludente è l’approccio tecnico al progetto. L’animazione diretta da Kenji Kamiyama, noto per il suo lavoro su Jin-Roh – Uomini e lupi e Ghost in the Shell, mescola stile di disegno anime a fondali pittorici di estrazione occidentale, con un linguaggio che non sposa quasi mai l’estetica giapponese, preferendo un punto di vista più tradizionale, con poche evoluzioni e idee di regia.

Le sequenze di combattimento, dinamiche e intense, sono tra i punti di forza visivi, ma adottano sempre un linguaggio canonico, che delude chi si aspetta dall’animazione un po’ di coraggio in più. Per gli spettatori abituati agli anime di alto livello, questa cautela potrebbe risultare spiazzante, anche se la qualità della scrittura e del tono riesce comunque a tenere alta l’attenzione.

Un progetto riuscito ma audace solo nelle intenzioni

Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim si conferma un progetto audace che, nonostante i rischi di mettere mano a una mitologia così amata e nota, riesce a regalare una nuova pagina affascinante della storia della Terra di Mezzo. Ben costruita e con personaggi per cui è facile fare il tifo, questa vicenda umana e politica nel cuore di Rohan riesce a dare spessore a posteriori ad alcuni dei personaggi più affascinanti della trilogia originale, proprio gli uomini (e le donne) di Rohan, che tra elfi, nani, creature magiche e insolite forse sono sono stati mai amati abbastanza per il loro più grande valore: l’umanità, la mortalità, la consapevolezza di avere un tempo limitato per compiere grandi imprese, la responsabilità del potere e la compassione verso gli altri.

Nonostante la rinuncia a sfruttare il potenziale dell’animazione, il film dimostra ancora una volta l’incredibile potenziale dell’universo creato da Tolkien, capace di parlare al presente anche a settant’anni dalla sua pubblicazione e soprattutto mostra un’alternativa vincente alla rielaborazione di quel materiale, esempio che dovrebbero tenere presente coloro che sono intitolati alla produzione e scrittura della serie Gli Anelli del Potere. Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim offre un’esperienza emozionante per i fan e un passatempo allettante anche per chi non avesse mai visto, letto o sentito nulla di Tolkien. Al cinema dal 1° gennaio 2025, questa pellicola segna un ulteriore capitolo nell’evoluzione del fantasy nell’audiovisivo, fondendo tradizione e innovazione. Non è un prodotto perfetto, ma è un omaggio sentito e appassionante a un mondo che continua a incantare generazioni di spettatori e anche una buona porta di ingresso alla Terra di Mezzo.