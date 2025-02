September 5: la recensione del film di Tim Fehlbaum

Il sogno di ogni giornalista è trovarsi nel posto giusto al momento giusto, avere lo scoop e una posizione privilegiata per raccontare una storia epocale, tutto quello che accade in September 5 alla squadra della American Broadcasting Company (ABC). Ma gli eventi del 5 settembre 1972, l’attacco del gruppo terroristico Settembre Nero e la crisi degli ostaggi alle Olimpiadi di Monaco, non erano certo la storia che la troupe si aspettava di dover raccontare. Il thriller diretto da Tim Fehlbaum, ci porta dietro le quinte della redazione, intrecciando abilmente scene drammatizzate con autentici filmati d’archivio della trasmissione di quel giorno della ABC. Il risultato è un’opera cinematografica tesa e coinvolgente che mette in primo piano il ruolo dei media nel documentare eventi storici in tempo reale, ma problematizza anche l’etica di un lavoro di cui oggi sembra si sia persa ogni misura.

La storia di September 5 da una prospettiva inedita

A differenza dell’approccio spettacolare e denso di azione adottato da Steven Spielberg in Munich (2005), September 5 si concentra esclusivamente sul giornalismo e sul modo in cui la notizia viene costruita. La regia di Fehlbaum, dinamica e nervosa, utilizza prevalentemente la camera a mano, i piani molto stretti, per immergere lo spettatore nella frenesia di una redazione alle prese con una situazione senza precedenti. La tensione è palpabile, quasi fisica, e lo spettatore percepisce la pressione crescente che subiscono i giornalisti che si trovano improvvisamente a dover raccontare una tragedia in diretta.

Il film si regge su un cast di attori straordinari, tra cui spicca Peter Sarsgaard nel ruolo di Roone Arledge, il veterano della ABC che gestisce con lucidità e fermezza una situazione fuori controllo. John Magaro, recentemente visto in Past Lives, interpreta Geoffrey Mason, un giovane produttore che si trova improvvisamente al centro dell’azione, al suo banco di prova con la serie A, mentre Leonie Benesch brilla nei panni di Marianne Gebhardt, un’assistente di studio tedesca che si dimostra essenziale grazie alla sua conoscenza dell’ebraico e del tedesco, ma offre anche il punto di vista dei “padroni tedeschi” in una Germania che aveva voglia di apparire buona agli occhi del mondo. Le interpretazioni concentrate riescono a rendere lo stress dei personaggi, la loro determinazione e i loro dilemmi morali con grande efficacia.

Un campo minato tra etica e professione

Uno degli aspetti più affascinanti di September 5 è il modo in cui esplora il giornalismo televisivo dell’epoca. Fehlbaum ci mostra un mondo analogico, dove telecamere ingombranti, problemi tecnici e difficoltà logistiche rappresentano ostacoli quotidiani e mettono alla prova la volontà di chi insegue le notizie. Il film mette in luce il ruolo dell’informazione come campo minato etico e professionale: come si copre un evento del genere senza cadere nel sensazionalismo? Quali immagini trasmettere, consapevoli che verranno viste da persone coinvolte in prima persona in eventi tragici (i parenti degli ostaggi)? Qual è il confine tra cronaca e spettacolarizzazione della tragedia? Domande ancora oggi attuali, che rendono il film particolarmente rilevante nell’era della disinformazione e delle fake news.

La fotografia di Markus Förderer contribuisce a creare un’estetica che richiama l’epoca, con l’uso di obiettivi vintage e riprese traballanti che aumentano il senso di urgenza. Inoltre, l’integrazione dei filmati d’archivio con le scene girate conferisce al film un senso di autenticità, e aumentato la sensazione di “verità” di ciò che stiamo guardando.

September 5 gode di una indiscutibile efficacia narrativa, e da un punto di vista dello spettacolo forse paga un prezzo ben preciso per la scelta di mantenere l’azione all’interno della redazione, che lascia fuori dal quadro alcuni degli aspetti più complessi, e forse più succulenti per lo spettatote, della crisi degli ostaggi. Il film si concentra dichiaratamente sulle difficoltà del giornalismo, e tralascia il contesto politico più ampio, le tensioni internazionali e le ripercussioni a lungo termine dell’attacco. Questa decisione potrebbe risultare limitante per chi cerca un’analisi più approfondita dell’evento, ma aiuta a mantenere una narrazione focalizzata e compatta.

Un’atmosfera elettrica ad alta tensione

Proprio grazie a questa messa a fuoco così precisa su ciò che vuole raccontare, il film offre una straordinaria capacità di catturare la tensione del momento. Gli scontri tra Arledge e i dirigenti della rete, la lotta per ottenere le immagini più esclusive, la necessità di bilanciare informazione e rispetto per le vittime: tutto questo contribuisce a creare un’atmosfera elettrica che tiene lo spettatore incollato allo schermo. Complice anche una sceneggiatura (nominata agli Oscar 2025) preziosa.

September 5 è un’opera potente, un tributo al giornalismo e alla sua importanza nel documentare la storia. La regia di Tim Fehlbaum, il montaggio serrato e le interpretazioni eccellenti fanno di questo film una delle più riuscite rappresentazioni cinematografiche del mondo dell’informazione. Un film da osservare con attenzione, da studiare per l’eco che alcuni aspetti della storia e del punto di vista adottato per raccontarla hanno nella contemporaneità.