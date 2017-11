Flatliners – Linea mortale, al cinema dal 23 novembre in 300 copie, diretto da Niels Arden Oplev con Ellen Page, Diego Luna e Nina Dobrev. Distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, completano il cast James Norton e Kiersey Clemons.



“Flatliners – Linea mortale è un viaggio attraverso l’ignoto più profondo – dichiara il regista Niels Arden Oplev, che aggiunge – se la loro ricerca trovasse una risposta si tratterebbe della più grande scoperta medica del secolo”. Protagonista del film nel ruolo di Courtney, Ellen Page racconta: “È un genere di personaggio che non avevo mai interpretato sino ad ora, è misteriosa e il suo mistero mi ha colpita. Ha avuto un passato molto travagliato ed è alle prese con un terribile senso di colpa – racconta l’attrice nominata agli Academy Awards per la sua interpretazione in Juno, che aggiunge – interpretare qualcuno che ha vissuto così tante situazioni difficili e con questa voglia di esplorare è stato molto eccitante per me”.

Flatliners – Linea mortale, la trama

In Flatliners – Linea Mortale, cinque studenti di medicina, sperando di farsi un’idea del mistero che si nasconde oltre i confini della vita, si avventurano in un esperimento audace e pericoloso. Interrompendo il proprio cuore per brevi periodi di tempo, ognuno provoca a se stesso un’esperienza di premorte. Mentre la ricerca diventa sempre più pericolosa, i ragazzi sono costretti ad affrontare i peccati delle loro vite precedenti, oltre a doversela vedere con le conseguenze paranormali causate dallo sconfinamento nell’aldilà.