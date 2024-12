Dove osano le cicogne, l’intervista ai protagonisti

Arriva al cinema dal 1° gennaio 2025 Dove osano le cicogne, il nuovo film di Fausto Brizzi che segna l’esordio al cinema di Angelo Pintus. Nel film anche Beatrice Arnera e Andrea Perroni.

L’uscita del film sarà preceduta da una serie di proiezioni di Mezzanotte per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Dove osano le cicogne è distribuito da PiperFilm.

L’attore comico, arriva in sala con un film scritto da lui stesso, insieme con Herbert Simone Paragnani, Gianluca Belardi e Fausto Brizzi che ne firma la regia. Pintus sarà affiancato dagli attori Marta Zoboli, Beatrice Arnera, Andrea Perroni, Tullio Solenghi, Imma Piro e Maria Amelia Monti con la partecipazione di Antonio Catania.

La trama Dove osano le cicogne

Angelo (Angelo Pintus) è un maestro elementare. I suoi alunni lo amano perché lo trovano divertentissimo, il preside (Antonio Catania) lo odia perché lo considera un pericolo per l’ordine scolastico. È sposato con Marta (Marta Zoboli) e sarebbero una coppia felice e realizzata se non fosse per un piccolo particolare: la cicogna sta ignorando casa loro! Le hanno provate tutte, ma quel maledetto pennuto non ne vuole proprio saperne di portargli un bebè. È Andrea (Andrea Perroni), il miglior amico di Angelo, a suggerire alla coppia una soluzione imprevista. E così, a casa loro irrompe una giovane spagnola, Luce (Beatrice Arnera), tifosissima del Barcellona, bella, dolce e con un segreto nascosto gelosamente. Un segreto molto pericoloso. Il suo arrivo sarà come un ciclone e sconvolgerà le vite di tutti.

Il film è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, PiperFilm e Filippo Cipriano per Lovit in collaborazione con Netflix e distribuito da PiperFilm. Dove osano le cicogne sarà nei cinema dal 1° gennaio 2025 e in anteprima dal 31 dicembre.