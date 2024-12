Dune: Prophecy, come la serie contribuisce a gettare le basi per Dune 3

Dune: Prophecy pone le basi per Dune 3 in diversi modi intriganti. Dune: Prophecy è una serie in sei parti basata sul romanzo del 2012 Sisterhood of Dune, scritto dal figlio dell’autore originale di Dune Frank Herbert, Brian, e da Kevin J. Anderson. La storia si svolge più di 10.000 anni prima dell’ascesa di Paul Atreidies, raccontata in Dune (2020) e Dune: Parte seconda (2024). Dune: Prophecy rivela le origini della potente sorellanza dell’ombra nota come Bene Gesserit e come hanno manipolato il destino dell’umanità.

Dune: Prophecy , episodio 1 “La mano nascosta”, introduce Valya Harkonnen, una leader feroce e calcolatrice, e la sua sorella biologica, Tula Harkonnen. Dune: Prophecy episodio 2 rivela cosa è successo a Lila e a sua nonna, la reverenda madre Dorotea, dopo che Tula e Valya l’hanno incoraggiata a sopportare l’Agonia. In Dune: Prophecy, episodio 3, Tula prende in mano la vita di Lila, apparentemente morta durante il rituale dell’Agonia, e cerca di resuscitarla attraverso l’uso di una tecnologia proibita. L’episodio 4 rivela che Lila è stata resuscitata attraverso la Macchina Pensante, Anirul. L’episodio 5 mostra l’ascesa al potere di Desmond Hart, mentre l’episodio 6 vede Tula riavvicinarsi al figlio abbandonato dei mezzi-Atreides, Desmond Hart.

Powered by

Dune: Prophecy introduce elementi ancora più strani prima di Dune 3

Uno degli aspetti migliori di Dune: Prophecy stagione 1 è che introduce nuovi elementi, e alcuni ancora più strani, rispetto alla recente serie di film. Ad esempio, il potere della Voce delle Bene Gesserit è uno degli aspetti più avvincenti della Sorellanza e dei film originali di Dune. È senza dubbio una delle abilità più potenti dell’universo di Dune ed è accessibile solo alle Bene Gesserit. Mentre Lady Jessica e altri usano la Voce nei film di Dune per scopi intriganti, Dune: Prophecy, stagione 1, rende la Voce ancora più pericolosa introducendo la sua origine e la mancanza di limiti morali da parte del suo creatore.

Inoltre, alcuni degli elementi più strani dell’universo di Dune che vengono introdotti in Dune: Prophecy includono la tecnologia della Macchina Pensante e i vari modi in cui viene utilizzata all’interno della Bene Gesserit e oltre. Questo apre molte opportunità per l’universo di Dune , in particolare per Dune 3 e altri eventuali film e serie televisive, di scavare più a fondo in queste aree “più strane” della storia di Dune. Basato sul materiale di partenza scritto da Frank Herbert, Dune: Messiah dovrebbe essere un grande passo avanti in termini di stranezza rispetto ai primi duefilm di Dune .

Dune: Prophecy getta le basi per i Gholas in Dune: Messiah

Dune: Prophecy pone con successo le basi per altri tipi di specie nelle future puntate di Dune , come i Face Dancer e i Gholas. Il personaggio Theo di Dune: Prophecy è un esempio di introduzione di concetti più elevati che vanno al di là di quanto visto finora e che mostrano che c’è di più in questo universo rispetto a quanto già mostrato. Secondo Dune Wiki, “iFace Dancers erano una razza sterile di transumani metamorfici creati dai Bene Tleilax”. I Bene Tleilax, o Tleilaxu, sono “un gruppo di umani segreti e geneticamente modificati che abitavano Tleilax, l’unico pianeta della stella Thalim” (via Dune Wiki).

Un altro tipo interessante di specie di Dune è il ghola. Secondo Dune Wiki, “un ghola era un umano creato artificialmente, replicato da un individuo morto”. Questo spiegherebbe il ritorno di un personaggio decaduto di Dune nel primo film del 2021, Duncan Idaho. Duncan Idaho ritorna nel libro Dune: Messiah e dovrebbe tornare anche nel film Dune: Messiah. In Dune: Prophecy, compresa l’introduzione di una di esse all’interno di Desmond Hart, il film si trova in una posizione migliore per realizzare questo elemento chiave del personaggio in Dune: Prophecy.

Dune: Prophecy spiega meglio le Bene Gesserit in vista del loro ruolo in Dune 3

Se nei film di Dune i Bene Gesserit sono per lo più una forza sconosciuta e inaccessibile, in Dune: Prophecy diventeranno parte integrante degli affari di Paul come Imperatore in Messiah e rimangono uno degli aspetti più interessanti dell’universo di Dune, motivo per cui la HBO ha già dato il via libera a una seconda stagione di Dune: Prophecy.