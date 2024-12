Doctor Odyssey, le foto della prima stagione rivelano nuove guest star

Sono state diffuse le immagini della seconda parte della stagione 1 di Doctor Odyssey. La serie medica della ABC segue le avventure ad alto rischio a bordo di una lussuosa nave da crociera, soprannominata Odyssey, dove il suo team medico si occupa di emergenze di vita o di morte in mezzo alle loro storie d’amore burrascose. Creata da Ryan Murphy, Doctor Odyssey ha come protagonista Joshua Jackson nel ruolo del dottor Max Bankman, il medico appena assunto sulla nave, insieme a un cast d’eccezione che comprende Phillipa Soo, Don Johnson e Sean Teale.

Secondo TVLine, le nuove immagini evidenziano due grandi guest star: Shania Twain torna a vestire i panni della civettuola Heather e Paris Jackson si unisce al cast come nuova passeggera. Heather, che è apparsa per la prima volta durante la Settimana dei single e ha fatto il diavolo a quattro con il Capitano Massey (Johnson), è tornata e sembra riprendere da dove aveva lasciato. Nel frattempo, il personaggio della Jackson debutta in modo drammatico: un promo della ABC la mostra svenire ed essere salvata dal Tristan di Teale (via TV Promos). Entrambe le storyline promettono di alzare la posta in gioco per la squadra di Bankman quando la serie continuerà il 6 marzo. Guardate le immagini qui sotto:

Cosa significano queste guest star per Doctor Odyssey

La Heather di Twain ha già fatto scalpore a bordo della Odyssey durante la Settimana dei Single e il suo ritorno sembra destinato a riaccendere il suo giocoso flirt con il vedovo Capitano Massey. Nella sua prima apparizione, Heather ha portato un sacco di fascino mentre i due legavano sulla loro comune perdita del partner. Ora, la sua seconda visita sembra portare avanti questo legame, con Heather e Massey che sembrano più vicini che mai. Se questa storia d’amore prospererà o affonderà rimane un mistero, ma è certo che esplorerà la sindrome del cuore infranto di Massey con un dramma più bollente per le relazioni già turbolente della nave.

Il personaggio di Jackson, invece, entra in scena con un botto, letteralmente sbattendo a terra nella clip promozionale della ABC. Il suo svenimento attira l’attenzione di Tristan, suggerendo un nuovo colpo di scena nella sua complicata relazione con Avery e Max. Mentre attende con ansia la notizia della gravidanza di Avery, l’infermiere sembra particolarmente vulnerabile a rimanere coinvolto in un altro tumultuoso intreccio. Che il personaggio della Jackson porti o meno una nuova avventura romantica sulla Odyssey, la sua presenza accanto all’amata cantante country alzerà deliziosamente la posta in gioco mentre Max soffre la sua crisi medica a bordo.