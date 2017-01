Black Panther: ci saranno flashback dagli anni ’90

Mentre continua la produzione di Black Panther e aspettiamo l’inizio delle riprese, emergono nuovi dettagli sulla storia che vedrà protagonista Chadwick Boseman.

T’Challa a scuola negli USA in Black Panther

Stando a quanto riporta un giornale di San Francisco, l’East Bay Times, sembra che la Marvel abbia chiesto l’autorizzazione all’agenzia di trasporti publici AC Transit di utilizzare un loro logo degli anni ’90 per gli scuolabus. In seguito a questa informazione, l’opinione più accreditata è che la storia di T’Challa prevederà anche dei flashback negli anni ’90, in cui il futuro eroe studiava in America, alla Saint Mary’s College High School di Berkeley.

Questo potrebbe voler dire che, malgrado il film sarà completamente ambientato a Wakanda, non sarà esclusa la possibilità di vedere altre location.

CORRELATI:

Ryan Coogler scriverà e dirigerà Black Panther che seguirà la storia di T’Challa, il re guerriero di Wakanda, da dove era stata interrotta in Captain America Civil War.

Non è ancora chiaro quali altri personaggi parteciperanno alla storia, anche se sembra una buona possibilità che nel film ci sia anche Ulysses Klaw, che ha esordito in Avengers Age of Ultron con il volto di Andy Serkis. Inoltre sembra ci possa essere spazio anche per Everett Ross, visto sempre in Civil War con il volto di Martin Freeman.

Chadwick Boseman interpreta il protagonista, T’Challa, già visto in Captain America Civil War. Con lui ci sono Michael B. Jordan che interpreterà Erik Killmonger (un villain nel materiale d’origine), il premio Oscar Lupita Nyong’o, che sarà Nakia, un ex membro del Dora Milaje di Wakanda, ora agente del Killmonger, e Danai Gurira nei panni di Okoye, un membro del Dora Milaje, le donne che si allenano per diventare le mogli del Re di Wakanda. Winston Duke sarà Man Ape, Angela Bassett sarà invece la madre di T’Challa.

Black Panther arriverà al cinema il 16 febbraio del 2018.