Dunkirk: la spiegazione della timeline del film

Dunkirk di Christopher Nolan è un film intenso e straziante che racconta la miracolosa evacuazione di migliaia di soldati britannici dalle spiagge della Francia durante la Seconda guerra mondiale. L’operazione Dynamo, come fu ufficialmente chiamata, fu l’ultimo disperato tentativo di Winston Churchill di salvare le forze di spedizione britanniche da una sconfitta catastrofica, assicurando all’Inghilterra una forza militare sufficientemente numerosa da proteggersi dall’esercito tedesco che stava invadendo l’Europa.

Dunkirk è pieno di personaggi di fantasia, ma si basa sui fatti realmente accaduti in quella settimana dell’estate del 1940. Iniziata il 26 maggio e terminata il 4 giugno, l’operazione prevedeva l’evacuazione di almeno 45.000 soldati, il numero ritenuto necessario per proteggere l’Inghilterra dall’invasione, ma alla fine furono più di 300.000 i soldati trasportati attraverso la Manica. Questa straordinaria impresa fu possibile solo grazie ai numerosi soldati britannici e francesi che respinsero l’avanzata tedesca, al supporto aereo fornito dalla Royal Air Force e, cosa ancora più sorprendente, alle imbarcazioni civili che si avventurarono in una zona di guerra per riportare a casa i propri soldati.

Sono questi tre elementi – gli eventi sulle spiagge di Dunkerque, i pescherecci civili e i traghetti che attraversano la Manica e i piloti della RAF che combattono la Luftwaffe tedesca nei cieli sopra di loro – a costituire la maggior parte della durata del film. Tuttavia, dato che si tratta di un film di Nolan e che il regista ha un debole per la narrazione creativa, la trama di Dunkirk non è lineare e gli eventi non si susseguono in ordine strettamente cronologico. Nolan presenta invece il suo film con tre trame in tre diversi archi temporali, ciascuno dei quali inizia in un momento diverso rispetto alla fine dell’evacuazione.

Si tratta certamente di una presentazione disorientante (soprattutto con una sceneggiatura che ha dialoghi limitati), ma aiuta a riflettere l’atmosfera frenetica dell’evacuazione di Dunkerque. Tuttavia, anche per i cinefili più esperti, le linee temporali di Dunkirk possono essere difficili da seguire. Per aiutare a dare un senso ai diversi archi temporali coperti dal film e per spiegare quando iniziano a intersecarsi, abbiamo delineato (nel miglior modo possibile) gli eventi del film in ordine cronologico.

Una settimana prima

Presentato come “La terra” (il nome dei moli di cemento che proteggono la spiaggia e che i soldati usavano al posto di un vero e proprio molo), il primo e più ampio arco temporale di Dunkirk riguarda i soldati bloccati sulla spiaggia, in particolare Tommy di Fion Whitehead, Gibson di Aneurin Barnard e Alex di Harry Styles, nonché il comandante Bolton di Kenneth Branagh e il colonnello Winnant di James D’Arcy. Tommy ci viene presentato per la prima volta mentre lui e i suoi commilitoni vagano per le strade abbandonate di Dunkerque. Ben presto vengono attaccati dal fuoco nemico e Tommy è l’unico sopravvissuto, riuscendo a raggiungere la spiaggia dove migliaia di soldati britannici e francesi attendono i soccorsi.

Lì vede un altro uomo che seppellisce un soldato caduto. Né Tommy né Gibson (come identificato dalla sua uniforme) dicono una parola, ma i loro sguardi parlano chiaro: questi uomini sono stanchi della guerra e non desiderano altro che lasciare quella spiaggia vivi. Dopo aver resistito a un bombardamento della Luftwaffe, colgono l’occasione. I feriti vengono trasportati su barelle verso una grande nave militare attraccata al Molo e, dopo che il bombardamento ha lasciato una barella incustodita, Tommy e Gibson la prendono e iniziano a correre verso la nave.

Si fanno strada tra centinaia di soldati, per lo più francesi, poiché le navi britanniche erano lì per evacuare prima le loro truppe, lasciando molti soldati francesi bloccati, e raggiungono la nave per un soffio prima che salpi. Sfortunatamente, una volta consegnato il ferito ai medici, sono costretti a lasciare la nave perché non c’è abbastanza spazio anche per loro. Non volendo tornare sulla spiaggia e perdere l’occasione di andarsene, i due si nascondono sotto il molo per aspettare e sperare di salire di nascosto sulla prossima nave. Mentre la nave sta salpando, però, viene bombardata dai tedeschi e inizia ad affondare.

Il comandante Bolton, responsabile dell’evacuazione dal molo, ordina che la nave affondante venga allontanata dal molo per paura che danneggi la fragile struttura in legno. Coloro che sono in grado di farlo saltano dalla nave per salvarsi la vita, mentre la maggior parte dei feriti viene lasciata annegare. Tommy e Gibson agiscono rapidamente mentre la nave che sta affondando minaccia di schiantarsi contro il molo, salvando Alex dall’essere schiacciato tra la nave e il molo di cemento. I tre soldati risalgono e riescono a salire su un’altra nave in partenza quella notte. Tommy e Alex si dirigono sottocoperta dove vengono serviti tè e pane con marmellata, mentre Gibson rimane sul ponte.

Mentre la nave salpa, viene silurata. L’acqua del mare comincia a riversarsi sottocoperta mentre la nave si capovolge, intrappolando Tommy e Alex. Gibson riesce a liberare la porta e a salvarli dall’annegamento. Tutti e tre nuotano quindi fino alla riva, dove attendono la loro prossima occasione per fuggire. Mentre aspettano sulla spiaggia nei giorni successivi, assistono a una serie di eventi deprimenti, tra cui un uomo che si suicida camminando con calma tra le onde. Ci sono anche diversi soldati che iniziano a remare verso il mare aperto con le scialuppe di salvataggio nella speranza di trovare una barca che li porti oltre il canale. Uno di questi uomini è il personaggio di Cillian Murphy, protagonista del secondo capitolo del film, “Il mare”.

Un giorno fuori

In Inghilterra, la Marina Militare sta requisendo imbarcazioni civili – quelle che in seguito saranno soprannominate le “piccole imbarcazioni” di Dunkerque – per aiutare nelle operazioni di evacuazione, poiché la maggior parte delle navi militari più grandi non è in grado di attraversare le acque poco profonde e raggiungere la costa francese. Il signor Dawson, interpretato da Mark Rylance, possiede una di queste imbarcazioni, ma invece di cedere la “Moonstone” alla Marina, lui, suo figlio Peter (Tom Glynn-Carney) e il suo giovane amico George (Barry Keoghan) decidono di salpare da soli.

Durante il viaggio incrociano una grande nave che trasporta soldati da Dunkerque e vedono alcuni Spitfire della RAF volare verso i bombardieri tedeschi, segni che indicano che si stanno avvicinando alla guerra. Si imbattono poi in un soldato bloccato su un relitto galleggiante, unico sopravvissuto all’attacco di un U-Boot. L’uomo è il soldato tremante interpretato da Cillian Murphy, che ora soffre di disturbo da stress post-traumatico o shock da bombardamento, e che sale a bordo della loro barca pensando che siano diretti in Inghilterra. Quando scopre che stanno andando a Dunkerque, diventa ansioso e instabile e cerca di prendere il controllo della barca dal signor Dawson.

Questo porta a una lotta in cui George viene sbattuto sottocoperta, dove batte la testa. Peter scende a controllarlo e, dopo aver medicato la ferita alla testa come meglio può, George rivela di essere diventato cieco. Credendo che gli uomini a Dunkerque rimangano la loro priorità assoluta, il signor Dawson decide di proseguire. Sulla spiaggia, Tommy, Alex e Gibson si sono uniti a un gruppo di soldati scozzesi che si stanno dirigendo verso una barca abbandonata arenata durante la bassa marea. La speranza è quella di nascondersi all’interno dell’imbarcazione e, con l’alta marea, di prendere il largo. Dopo essere entrati, si spaventano quando il capitano olandese della barca ritorna, spiegando loro che la barca si trova oltre il perimetro britannico e rischia di essere attaccata.

A quel punto la barca viene presa di mira, ma non si tratta di un attacco: i soldati tedeschi la stanno usando per esercitarsi al tiro. Con l’arrivo della marea, l’acqua comincia a entrare dai fori dei proiettili e diventa chiaro che la barca non galleggerà più. Pensando che tutto ciò che devono fare sia perdere un po’ di peso, Alex accusa Gibson di essere una spia tedesca perché non ha detto quasi nulla e insiste affinché venga gettato fuori dalla barca. Tommy lo difende, a quel punto Gibson rivela di non essere né britannico né tedesco, ma piuttosto un soldato francese e di aver semplicemente rubato l’uniforme dell’uomo che Tommy lo ha visto seppellire. L’atmosfera all’interno della barca che lentamente scivola via diventa tesa mentre continua a derivare verso il mare aperto.

Un’ora di navigazione

Gli Spitfire che hanno sorvolato la barca del signor Dawson nelle prime ore del giorno si sono avvicinati a Dunkerque e nel terzo capitolo del film, “Il cielo”, vediamo Farrier (Tom Hardy) e Collins (Jack Lowden) ingaggiare battaglia con i bombardieri tedeschi che attaccano le navi britanniche in fuga. Il primo Luftwaffe che incontrano abbatte il loro capo squadriglia, lasciando Farrier al comando. Anche il suo indicatore di carburante è danneggiato, mettendolo a rischio di consumare troppo carburante e costringendolo a contattare ripetutamente Collins via radio per controllare i livelli. Il loro successivo scontro con un bombardiere tedesco ha più successo e lo abbattono, ma l’aereo di Collins è danneggiato e deve effettuare un atterraggio di emergenza nel canale.

Mentre il suo aereo precipita, viene avvistato dal signor Dawson, che decide di cambiare rotta per soccorrere il pilota. Ed è una buona cosa che lo faccia, perché una volta precipitato, Collins non è in grado di aprire il portello della cabina di pilotaggio. Mentre l’aereo si riempie d’acqua e inizia ad affondare con Collins intrappolato all’interno, il “Moonstone” si avvicina e Peter rompe il portello della cabina di pilotaggio, salvando Collins. Una volta a bordo, continuano verso Dunkerque. Anche Farrier fa lo stesso, passando al carburante di riserva e sorvolando una nave della Marina britannica sotto attacco. Accanto alla nave più grande, c’è la barca più piccola con Tommy, Alex, Gibson e gli altri soldati ancora all’interno.

Ormai hanno imbarcato troppa acqua e la barca sta affondando più rapidamente. Mentre i soldati si affannano a fuggire, Gibson rimane impigliato nelle catene e annega. Tommy e Alex raggiungono la superficie e iniziano a nuotare verso la nave più grande, solo per vederla colpita da un bombardiere tedesco. In alto sopra di loro, Farrier ingaggia la Luftwaffe, ma non riesce a salvare la nave e continua la sua corsa verso Dunkerque. La “Moonstone” raggiunge la scena in tempo per vedere la nave della Marina bombardata e, mentre schiva il fuoco dei caccia nemici, il signor Dawson manovra verso la nave che sta affondando, dove iniziano a salvare tutti i sopravvissuti che la barca può contenere, tra cui Tommy e Alex.

Con la nave che affonda e perde carburante nel canale, la “Moonstone” deve allontanarsi rapidamente per evitare di prendere fuoco quando il petrolio si incendia. Mentre i soldati salvati iniziano a scendere sottocoperta della “Moonstone”, scoprono che George è morto a causa delle ferite riportate. E invece di incolpare il soldato sotto shock e aggiungere altro dolore al suo dolore, Peter mente e gli dice che George starà bene. Con la barca piena, il signor Dawson fa inversione con la “Moonstone” e torna in Inghilterra. Il resto delle piccole imbarcazioni, tuttavia, sta appena arrivando a Dunkerque, portando con sé un rinnovato senso di speranza.

Mentre Boltan e Winnant supervisionano l’evacuazione a terra, Farrier, anch’egli appena arrivato, fornisce copertura dall’alto. Il suo aereo ha ormai esaurito il carburante, ma è in grado di planare e continua a sorvolare la spiaggia. Il pesante bombardamento continua fino a quando Farrier riesce ad abbattere l’ultimo bombardiere, assicurando che un maggior numero di soldati possa evacuare. Winnant informa Bolton che l’evacuazione ha avuto successo, ma Bolton risponde che non se ne andrà finché non avrà aiutato anche i francesi a evacuare. Farrier riesce ad atterrare con il suo Spitfire, ma si trova dietro le linee nemiche. Appicca il fuoco al suo aereo e viene catturato dai soldati tedeschi.

Una volta tornati a casa, i soldati sbarcano dalla “Moonstone” dove vengono accolti come eroi, anche se la maggior parte di loro non si sente all’altezza. Il corpo di George viene portato via dalla nave e in seguito viene celebrato come un eroe locale sui giornali. Tommy e Alex salgono su un treno dove leggono la ristampa di un giornale del discorso di Winston Churchill dopo il successo dell’Operazione Dynamo: “Difenderemo la nostra isola, a qualsiasi costo, combatteremo sulle spiagge, combatteremo sulle piste di atterraggio, combatteremo nei campi e nelle strade, combatteremo sulle colline; non ci arrenderemo mai”.

La spiegazione della timeline intrecciata di Dunkirk

La presentazione non lineare di Dunkirk, sebbene a volte confusa, è essenziale per dare a ciascuna delle tre trame del film il tempo e l’attenzione necessari per trasmettere al pubblico il loro ruolo nell’evacuazione. Se raccontata in modo strettamente cronologico, il contributo di Farrier sarebbe sembrato molto inferiore a quello delle piccole imbarcazioni, che in realtà è come appariva agli uomini bloccati sulla spiaggia, molti dei quali criticavano la RAF per non aver fatto abbastanza. Inoltre, presentare il film in modo così caotico, lasciando al pubblico il compito di ricostruire la relazione temporale tra le diverse storie, intensifica la sensazione viscerale del film.

Ad esempio, vediamo la barca affondare ben prima di sapere che si tratta della barca in cui sono intrappolati Tommy, Alex e Gibson, e vediamo la “Moonstone” raccogliere il soldato tremante prima di vederlo lasciare Dunkerque. Tuttavia, mettere insieme i principali eventi del film più o meno nell’ordine in cui si sarebbero verificati cronologicamente aiuta, si spera, a comprendere meglio come Nolan li abbia alla fine intrecciati tutti insieme. E forse fa luce sul motivo per cui ha scelto di presentare la sua storia nel modo in cui l’ha fatto.

