La Scoperta: trailer del film Netflix con Robert Redford

Netflix ha diffuso il trailer e la locandina di La Scoperta, il film con Robert Redford, Rooney Mara, Jason Segel, Riley Keough e Jesse Plemons che debutterà in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo il 31 marzo 2017.

La Scoperta trama

Un anno dopo che l’esistenza dell’aldilà è stata verificata scientificamente, milioni di persone di ogni parte del mondo hanno posto fine alla propria vita per arrivarci. Un uomo e una donna s’innamorano mentre affrontano il proprio tragico passato e la vera natura della vita dopo la morte.

La Scoperta, diretto da Charlie McDowell e scritto da McDowell stesso e Justin Lader, il film è stato prodotto da Alex Orlovsky of A-LO Films e James D. Stern of Endgame Entertainment e co-finanziato da Endgame Entertainment e Protagonist Pictures.

I produttori esecutivi sono Julie Goldstein, Lucas Smith, Mike Goodridge, Dimitra Tsingou, Hunter Gray, McDowell e Erika Hampson ha contribuito come co-produttore.