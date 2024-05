Dead Boy Detectives: la spiegazione del finale, cosa succede a Niko?

L’ultima commedia-horror di Netflix, Dead Boy Detectives (recensione), segue due fantasmi adolescenti, Edwin (George Rexstrew) e Charles (Jayden Revri) che lavorano al fianco del sensitivo Crystal (Kassius Nelson) per risolvere i misteri per la loro clientela soprannaturale, fino a quando una visita in una città dello stato di Washington complica i loro piani. La serie condivide lo stesso universo di Sandman di Netflix grazie alle apparizioni dei fratelli Endless Death (Kirby Howell-Baptiste) e Despair (Donna Preston). La stagione si concentra sul duo fantasma e su Crystal a Port Townsend, Washington, dopo aver salvato una ragazza dalla strega Esther Finch (Jenn Lyon) e una maledizione posta su Edwin dal Re dei Gatti (Lukas Gage) che lo lega alla città. I tre, temporaneamente bloccati negli Stati Uniti, fanno conoscenza con i residenti viventi e soprannaturali della città.

La serie segue Edwin e Charles dopo aver liberato Crystal da una possessione demoniaca, con il risultato che i suoi ricordi sono stati rubati dal demone David (David Iacono). Mentre Crystal usa i suoi poteri psichici per aiutare i fantasmi nei loro misteri, i tre fanno amicizia con la vicina di casa Niko (Yuyu Kitamura), che liberano dai folletti del dente di leone che l’avrebbero uccisa. I quattro frequentano anche il negozio di Tragic Mick (Michael Beach), che offre una varietà di risorse magiche. Inoltre, Edwin, Charles, Crystal e Niko sviluppano una reputazione di fiducia tra gli abitanti fantasma di Townsend, che li porta a indagare su alcuni casi, tra cui un salvataggio dall’inferno e alcune morti misteriose. Una serie incentrata sui fantasmi ha una correlazione tematica con la natura bizzarra della vita e della morte, in quanto i suoi personaggi si confrontano con il soprannaturale.

Incontro con l’infinito in Dead Boy Detectives e lotta contro un immortale

Dead Boy Detectives si rifà alle sue origini fumettistiche alla Sandman con una perfetta integrazione di Morte e Disperazione che contribuiscono agli archi caratteriali di Edwin e Charles. Considerando l’uso letterale e figurato dei ragazzi che scappano dalla Morte, l’apparizione di Despair quando Edwin è al suo punto più basso si espande a un tema più ampio di ricerca del perdono in se stessi e negli altri. Mentre Edwin stava per rimproverare il suo ex amico all’inferno per averlo inconsapevolmente sacrificato a un demone, l’incontro di Edwin con Despair lo aiuta a capire che non è l’unico a torturarsi. Quando Edwin lascia l’inferno con Charles, il suo ex amico passa implicitamente a una vita ultraterrena più pacifica, come simboleggia la comparsa di una luce blu che spesso accompagna i fantasmi che la Morte guida verso un aldilà più tranquillo.

Dopo che Charles ha salvato Edwin dall’inferno e Crystal ha ripreso i ricordi rubati a David, i tre capiscono che possono tornare a Londra. Edwin è libero dalla maledizione del Re dei Gatti e Crystal recupera i ricordi della sua vita prima di incontrare Edwin e Charles. Tuttavia, la loro partenza viene ritardata da Esther che rapisce i ragazzi per trasformare Edwin in una batteria magica. Crystal e Niko ottengono il sale nero e un portafortuna da Tragic Mick e informazioni dal Re dei Gatti su come sconfiggere Esther. Charles viene liberato e uccide il serpente gigante che Esther utilizzava da giovane, mentre Crystal usa i suoi poteri per contattare Lilith (Rochelle Okoye) sul modo ingiusto in cui Esther ha utilizzato l’immortalità che le è stata data per uccidere centinaia di ragazze. Esther viene sconfitta e i ragazzi si salvano a spese del loro caro amico Niko.

Dopo che Edwin e Charles sono tornati nel loro ufficio di Londra, la Night Nurse (Ruth Connell) appare con il suo superiore per costringerli a passare attraverso i canali soprannaturali appropriati nei loro rispettivi aldilà. Il superiore dell’Infermiera notturna è impressionato dal lavoro svolto dall’Agenzia investigativa Dead Boy per aiutare le anime perdute ad andare avanti e decide di far proseguire l’attività con la supervisione dell’Infermiera notturna. La stagione si conclude in un paesaggio artico con i folletti del dente di leone di Niko in un igloo con una misteriosa figura ammantata che tiene in mano lo stesso portafortuna che Niko aveva in mano mentre stava morendo.

L’universo di Sandman tratta la vita e la morte come transizioni

La stagione ha lasciato interessanti spunti di trama, con Edwin che finalmente dice a Charles i suoi veri sentimenti e Charles che affronta la rabbia che prova per gli abusi del padre; l’amicizia tra i due si è rafforzata grazie a questo dialogo. Il viaggio di Crystal a Townsend le ha dato l’opportunità di capire meglio le sue capacità psichiche e di rievocare i suoi ricordi di genitori ricchi e negligenti. La morte di Niko, a differenza delle altre avvenute nella stagione, non è stata accompagnata dalla Morte stessa. Nella maggior parte dei casi, quando i ragazzi evitavano la morte, c’era spesso una luce blu che alludeva a un aldilà più tranquillo o una luce rossa seguita da urla che mostravano un destino più sconfortante. La morte di Niko non è stata accompagnata da nessuna delle due cose. Inoltre, nell’episodio finale, la frase “il bene che fai può tornare indietro” viene ripetuta due volte e rivolta a Niko e ai ragazzi.

Lo show ha dimostrato in più occasioni come molte creature soprannaturali si trasformino e passino da un piano all’altro della realtà. A Townsend, Tragic Mick racconta la sua storia di essere un dito trasformato in tricheco, poi intrappolato in forma umana. Monty (Joshua Colley), il corvo di Esther, si è trasformato brevemente in un umano, in un fantasma e poi di nuovo in un corvo. Il Re Gatto si manifesta da uno dei tanti gatti di Townsend e si trasforma in un gatto che artiglia dalla sua forma umanoide defunta dopo essere stato ucciso da Esther. I folletti del dente di leone sono parassiti soprannaturali le cui vere forme sono umanoidi in miniatura che sembrano abitare ospiti umani. Niko, a differenza della maggior parte degli ospiti dei folletti, è sopravvissuto con un nuovo colore di capelli e ha evitato di diventare uno scheletro ricoperto di fiori.

Dead Boy Detectives presenta una prospettiva meno grandiosa dell’universo Sandman di Netflix che si sviluppa in una storia unica. Se lo show continuerà a seguire Sandman, potrebbe esserci l’opportunità di ulteriori crossover. Inoltre, Niko potrebbe essere vivo come entità soprannaturale – probabilmente un folletto del dente di leone – o essere passato a un altro piano che Edwin, Charles o Crystal potrebbero incontrare. La Dead Boy Detective Agency collabora ora con il Dipartimento Oggetti Smarriti, il che lascia intendere che i tre dovranno affrontare una burocrazia più complessa di quella che conoscono. Si spera che, se l’originale Netflix verrà rinnovato, altre bizzarre avventure attendano i Dead Boy Detectives.

