The Gentlemen: Daniel Ings racconta cosa gli piacerebbe vedere nella seconda stagione

Dal creatore Guy Ritchie, che ha diretto anche i primi due episodi, e ispirata all’omonimo film del 2019, la serie Netflix in otto episodi The Gentlemen è ambientata nello stesso mondo del film di gangster e aristocratici, ma con un nuovo cast di personaggi colorati e unici. Quando Eddie Horniman (Theo James) si ritrova inaspettatamente a gestire la tenuta di campagna del padre, scopre anche una parte dell’impero della cannabis gestito da Susie Glass (Kaya Scodelario) nella sua proprietà. I due provengono da mondi molto diversi, ma quando Susie fa emergere il lato più oscuro di Eddie, quest’ultimo si rende conto che potrebbe piacergli più del previsto, se solo l’imprevedibile fratello Freddy (Daniel Ings) non finisse per farli uccidere per primo.

Essendo il figlio maggiore, Freddy Horniman crede di avere diritto alla ricchezza e al potere della sua famiglia, così quando questi vanno al fratello Eddie, Freddy diventa ancora più petulante del solito. Mentre le sue buffonate aumentano a dismisura e si sente ignorato e respinto, si chiede se forse potrebbe fare di meglio con l’organizzazione criminale che coltiva cannabis nella tenuta di famiglia.

Durante l’intervista a tu per tu con Collider, Ings ha parlato di cosa vorrebbe vedere con Freddy se dovessero fare un’altra stagione, di voler continuare a sovvertire le aspettative, di crogiolarsi nel bagliore della risposta del pubblico a questa stagione, del suo desiderio di lavorare con Ritchie, di quanto sia stato liberatorio e divertente interpretare qualcuno come Freddy, la sua ispirazione per il personaggio, le scene girate con il costume da pollo, il fatto che gli piacerebbe esplorare più a fondo il rapporto tra Freddy e sua moglie, il fatto di essere stato inaspettatamente e ripetutamente schiaffeggiato da James, e se gli piacerebbe interpretare un personaggio che sia un po’ meno stronzo e sfacciato.

Avete già avuto conversazioni su una possibile stagione 2?

Al momento siamo tutti contenti che il film abbia trovato un pubblico e che la gente si sia immedesimata e si sia divertita con me vestito da pollo. Ci stiamo crogiolando nel bagliore dell’uscita e non ne abbiamo ancora parlato.

Ricordo di aver guardato il film e di aver pensato che quando ho visto l’idea di questi aristocratici, volevo saperne di più su di loro. Ho pensato che fosse davvero intelligente prendere il germe dell’idea e concentrarsi su questo aspetto. Esiste nello stesso mondo, ma siamo una piccola parte del film che non è stata esplorata molto. E ovviamente è stata l’opportunità di lavorare con Guy [Ritchie], in particolare per quanto riguarda la sua attività con i criminali, le droghe e le trame folli.

Daniel Ings ha trovato libertino e divertente interpretare il cazzone di ‘The Gentlemen’

Vengo regolarmente preso per un enorme cazzone. Non so cosa sia. Credo di emettere vibrazioni da stronzo. È sempre divertente interpretare questo tipo di personaggi. All’inizio, quando non ha coscienza di sé, è così liberatorio e divertente. Se ne frega di come viene accolto dalla gente e non segue le norme sociali. Poiché si tratta di otto episodi, è necessario mostrare una certa crescita. Sarebbe stato frustrante se non avesse iniziato a diventare un po’ più consapevole di quanto sia incasinato.

Daniel Ings si è ispirato a ‘Sexy Beast’ per il suo momento di costume da pollo in The Gentlemen

Si è sviluppato man mano. Vengo da un background di commedia, in un certo senso. Non l’ho voluto io, ma è proprio così che è andata a finire, in alcuni dei lavori e degli spettacoli che ho fatto. Cerco sempre di immaginare dove posso trovare qualcosa di divertente, il che deriva in qualche modo dal mondo di Guy Ritchie. Nel primo episodio c’è una scena in cui mi vesto da pollo e le cose non finiscono bene. Ero vestito da pollo e mi facevo di cocaina nel bagno, e dovevamo capire come sarebbe stato. L’unica cosa che mi è venuta in mente è stato il modo in cui, nel film Sexy Beast, il personaggio di Ben Kingsley parla a se stesso nello specchio e si sta preparando. Dato che c’era un grande specchio in bagno, mi sono detto: “Ok, devo parlare con me stesso e avere questa conversazione che non ha alcun senso per il pubblico”. Questo è diventato un tema, in un certo senso. È possibile percepire tangibilmente la conversazione che Freddy sta avendo con se stesso, nella sua testa, ed è un ciclo di feedback che non ha senso per nessun altro. È divertente immergersi in questa selvatichezza. Ho pensato a Paura e delirio a Las Vegas. È così fatto per tutto il tempo che è come dire: o la va o la spacca.

Cosa vorrebbe vedere Daniel Ings in una possibile seconda stagione di “The Gentlemen”?

È una buona domanda. Il trucco con questi personaggi è capire come togliere gli strati. Si può partire da un punto in cui è tutto pieno e a tutto gas, e il pubblico può instaurare un rapporto con un personaggio del genere, dove si aspetta il caos o il divertimento. Il trucco consiste nel sovvertire questo aspetto e nel sorprendere il pubblico, soprattutto in televisione. In un film di 90 minuti, è possibile far emergere questi personaggi più grandi della vita. Ma man mano che si va avanti, il trucco è iniziare a sovvertire la situazione. Sarebbe interessante vedere cosa succederebbe se Freddy non continuasse a perdere e iniziasse a vincere. Sarebbe forse ancora più terrificante di Freddy quando perde?

È un’ottima osservazione. Immagino che d’ora in poi ci saranno meno travestimenti da animali da cortile, anche se non si sa mai. Sembra che io abbia la capacità di trovare personaggi che finiscono per essere svergognati. Ho partecipato a una serie su Netflix intitolata Lovesick, circa otto anni fa, e il mio personaggio cagava nudo nel bosco mentre incrociava lo sguardo con un cervo. Per qualche motivo, sembra che io li scelga, o piuttosto che loro scelgano me. Forse un giorno interpreterò qualcuno di introverso, ma non ho idea se ci riuscirò. Potrei interpretare un ragazzo simpatico e caloroso che piace a tutti. Cerco di non pensare troppo strategicamente alle cose. Penso sempre se si tratta di una grande sceneggiatura e di una buona storia, ma anche se potrei apportare qualcosa. Leggo davvero le cose e penso: “Dovrebbero prendere un attore molto più bravo di me per questo”, oppure “Posso dare un contributo? C’è qualcosa nella sceneggiatura per cui sento di avere un’angolazione o un’interpretazione particolare?”.