La verità, vi spiego, sull’amore: trailer e poster del film con Ambra Angiolini

Ecco il primo trailer e il poster di La verità, vi spiego, sull’amore, film diretto da Max Croci con protagonista Ambra Angiolini e tratta dall’omonimo libro di Enrica Tesio.

Nel cast anche Carolina Crescentini, Massimo Poggio, Edoardo Pesce e con la partecipazione di Giuliana De Sio e la partecipazione straordinario di Arisa.