Michael B. Jordan è un vampiro nelle prime foto BTS del film di Ryan Coogler

Le riprese del misterioso nuovo film di Ryan Coogler sui vampiri ambientato negli anni ’30 sono in corso e le prime foto dal set sono state diffuse online. La maggior parte degli scatti mostra alcuni degli edifici ricostruiti per le riprese, ma viene anche mostrata la star Michael B. Jordan con un look che a molti ha ricordato quello del celebre vampiro della Marvel, Blade (su cui, ricordiamo, è attualmente in fase di sviluppo un film con protagonista Mahershala Ali).

Quando si è sentito parlare per la prima volta di questo nuovo progetto della coppia Coogler-Jordan, si diceva che fosse così top secret che “dirigenti e compratori erano costretti a recarsi in pellegrinaggio negli uffici di Beverly Hills della WME, l’agenzia che rappresenta Coogler e Jordan, per poter dare un’occhiata alla sceneggiatura”. Tuttavia, nel frattempo sono trapelati alcuni dettagli.

Inizialmente, il film era stato descritto come un “lungometraggio di genere“, con un “elemento d’epoca nella storia“, ma in seguito si è appreso che in realtà sarebbe stato ambientato nel Sud dell’epoca Jim Crow e avrebbe potuto coinvolgere sia i vampiri che le tradizioni soprannaturali del Sud (questo non è ancora stato confermato). Jordan potrebbe in realtà interpretare due ruoli, dato che una voce sosteneva che fosse stato scritturato per il ruolo di due fratelli gemelli.

Anche Hailee Steinfeld, Wunmi Mosaku, Delroy Lindo e Jack O’Connell sono a bordo del film in ruoli secondari. I dettagli sui loro personaggi sono altrettanto riservati, ma secondo un recente rapporto commerciale, “Mosaku potrebbe interpretare l’interesse romantico di Jordan, mentre O’Connell potrebbe essere un antagonista razzista“. Ad oggi, sappiamo che il film uscirà in sala il 7 marzo 2025. Di seguito, ecco le prime foto emerse online:

First look at the set of Ryan Coogler’s untitled vampire movie with Michael B. Jordan and Hailee Steinfeld. pic.twitter.com/p8vwJcHLmR

The first look at Michael B. Jordan on the set of Ryan Coogler's Untitled vampire film has been released.

The film starring Michael B. Jordan & Hailee Steinfeld is set to release in theaters on March 7th, 2025.

Source: @IMDb pic.twitter.com/34TI9IQJi9

— Feature First 📽️ (@Feature_First) April 24, 2024