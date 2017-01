LEGO Batman il film: il Commissario Gordon si unisce alla squadra

Ecco un nuovo spot tv di LEGO Batman il film in cui scopriamo una cosa molto interessante sul Commissario Gordon! Di seguito il video:

Guarda il trailer italiano di LEGO Batman Il Film

In merito a LEGO Batman Il Film, Arnett ha dichiarato: “La Batcaverna è meglio di quanto ricordassi. Ma mi piace molto anche scoprire cosa vuol dire essere Batman e combattere il crimine giorno per giorno. Mi diverte davvero molto il fatto che Batman dorma oltre l’orario della sveglia, lo umanizza in qualche modo”.

