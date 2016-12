LEGO Batman il Film: buone feste dal Cavaliere Oscuro!

Warner Bros Italia ha diffuso il videomessaggio del Cavaliere Oscuro di LEGO Batman il Film in cui il personaggio ci augura buone vacanze natalizie… alla sua maniera!

Potete vedere le immagini di seguito:

Guarda il trailer italiano di LEGO Batman Il Film

In merito a LEGO Batman Il Film, Arnett ha dichiarato: “La Batcaverna è meglio di quanto ricordassi. Ma mi piace molto anche scoprire cosa vuol dire essere Batman e combattere il crimine giorno per giorno. Mi diverte davvero molto il fatto che Batman dorma oltre l’orario della sveglia, lo umanizza in qualche modo”.