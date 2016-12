Tek: il trailer del primo cyberpunk western italiano

Ecco il trailer di Tek, primo cyberpunk western italiano, diretto dal regista italoamericano David Cinnella e prodotto da Voce Spettacolo.

La storia di Tek

Non c’è dubbio: il cinema western continua ad esercitare un certo fascino e Tek non è da meno. Lo spettatore è pronto ad immergersi nel cuore della Basilicata. Le lande lucane desolate chiariscono lo spirito narrativo della pellicola: Tek si aggira in solitario; un cowboy dal passato oscuro cerca vendetta in un futuro distopico di un mondo in rovina. Un plauso al cast interamente lucano: Walter Nicoletti, Nando Irene, Giuseppe Ranoia, Mariangela Caruso, Cosimo Frascella, Silvia Colucci, Giulia Gravela, Brunella Lamacchia e Gabriele Grano.

La fotografia è di Andrea Bianchi, la scenografia e i costumi sono curati da Brunella Lamacchia e Laura Zaccheo. Le colonne sonore sono composte dal M° Vito Soranno, docente del Conservatorio E. Duni di Matera. Ai microfoni Davide Sergio e Giuseppe Donvito. L’intera fase di produzione è affidata a Walter Nicoletti, David Cinnella, Vito Nicoletti e Michele Valente. In post produzione il montaggio è affidato a David Cinnella, il suono al sound designer Daniele Valente. Alla sezione matte painting Mario Pace, attualmente residente a Los Angeles. La sezione effetti speciali, infine, è affidata alla maestria di Giulio De Lorenzo.

“Il Trailer – dichiara Walter Nicoletti – rappresenta il nostro regalo di Natale nei confronti di tutti coloro i quali seguono con entusiasmo questo progetto sin dagli esordi. Dalla stampa nazionale ed internazionale agli sponsor, dagli amici ai parenti. Senza il loro supporto, non saremmo mai potuti arrivare ad oggi. Un progetto inseguito a lungo e finalmente centrato. C’è un regista solido, ci sono temi interessanti che risultano particolarmente attuali. Ci sono, insomma, tutte le basi per tirare fuori qualcosa di buono, se non di veramente grosso. La Première sarà a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. Abbiamo scelto il mese di Aprile, nel pieno delle festività pasquali”.

Il regita di Tek

“È trascorso esattamente un anno – dichiara David Cinnella – dal giorno in cui è stato avviato questo progetto filmico innovativo sia sul piano narrativo che registico. Nei prossimi mesi saremo impegnati per la realizzazione degli effetti speciali, punto di forza di questa nuova tipologia di racconto. TEK è un immaginario visivo che omaggia i classici spaghetti western, con l’aggiunta di fantascienza. Il cast funziona, dà sostanza a un gruppo di personaggi cui è facile affezionarsi. Le locations della Basilicata saranno ancora una volta protagoniste indiscusse della settima arte.”

Fonte: TekMovie